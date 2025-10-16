Sea Prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere: primo appuntamento le Olimpiadi invernali Il 2025 assume i contorni di un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre sono stati circa 17 mila i movimenti registrati, pari ad un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa. A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation. «Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali» ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime. In questi giorni Sea Prime è nuovamente espositore alla Nbaa Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Réunion, dipartimento francese nell'oceano Indiano, è una destinazione dai forti contrasti nei suoi 2500 km2 di superficie: l’entroterra è vulcanico con il Piton des Neiges che supera i 3mila metri, poi ci sono le foreste tropicali, le spiagge affacciate sul mare azzurro e le barriere coralline. Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone. «Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali - afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board - I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell'anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. Per l'accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l'opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo. La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro. A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, - conclude Cadet - È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un'identità vibrante». Chiara Ambrosioni [post_title] => La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste [post_date] => 2025-10-16T10:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760611978000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499324" align="alignleft" width="300"] Dario Panella e Andrea Cani[/caption] Dal 1998 pioniere nel turismo sportivo ed esperienziale, KKM Group lancia YesWeGooo, marketplace pensato per chi vuole vivere il viaggio da protagonista, mettendo al centro passioni, ed emozioni più che la destinazione. «Chiudiamo un anno molto positivo – afferma Andrea Cani, ceo di KKM Group – con una crescita tra il 10% e il 20% nel segmento gruppi, e un +30% per Enjoy Destination, il nostro tour operator interno, che vanta un’elevata fidelizzazione. Numeri ancora contenuti, ma in rapida espansione, anche grazie al passaparola e alla soddisfazione dei clienti, senza bisogno di campagne promozionali aggressive. Oggi puntiamo su YesWeGooo, una “casa delle esperienze” dinamica in cui sport, outdoor, wellness, cultura, food e lifestyle guidano una programmazione pensata per tutti i budget e che può intercettare le esigenze di agenzie ai viaggio attente a proposte alternative». Grazie al ricambio generazionale nel gruppo, che ha portato energie fresche e nuove competenze, KKM offre alle agenzie supporto completo, dalla progettazione tecnica alla formazione sino alla promozione digitale. Con la propria creatività le agenzie possono poi personalizzare le varie esperienze per i propri clienti secondo target e budget. La nuova programmazione La programmazione 2026 prevede 57 esperienze originali, suddivise in filoni tematici. «Le partnership che stiamo costruendo – spiega Dario Panella, ceo & founder di YesWeGooo -rappresentano il nostro impegno per un ecosistema integrato tra agenzie e t.o. Accanto allo sport, cresce anche l’offerta legata al wellness e outdoor, grazie alla partnership con Sharewood, operatore specializzato in viaggi tematici e retreat yoga. Pensata anche per target alto spendenti, include esperienze a minore impatto fisico, ideali per un pubblico adulto alla ricerca di relax, natura e qualità. Con Msa, leader nel marketing sportivo, costruiamo esperienze uniche per l’incoming, dando accesso esclusivo ai retroscena dei club, accompagnati da ‘legends’ e storyteller». Tra le novità più attese: il format “Gioca con i tuoi campioni” con il viaggio "San Paolo: sulle orme del Profeta", e la nuova sezione, ideata con l’ente del turismo del principato di Monaco, dedicata agli eventi e agli sport minori in programma nel 2026 a Monte Carlo, spesso oscurati dalla Formula 1. A breve i sopralluoghi nei Pirenei potranno suggerire spunti di viaggio lungo i percorsi del Tour de France. Infine, Volleyland, co-prodotta con le principali squadre italiane di pallavolo, ambasciatrici di territori spesso poco noti, che offre un mix unico di sport e cultura. Per il 2027, grande attenzione sulla alla vela in vista delle regate finali della 38a Coppa America in programma nelle acque del golfo di Napoli. «E’ importante sottolineare che la programmazione è replicabile on demand e si presta tantissimo a incentive e team building – sottolinea Dario Panella –. Il gruppo KKM ha uno storico consolidato con il segmento business travel e ora YesWeGooo offre un nuovo modo per fare squadra». F.D.L [post_title] => KKM Group punta su YesWeGooo: ogni passione è un’occasione di viaggio [post_date] => 2025-10-16T10:25:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760610336000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 assume i contorni di un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre sono stati circa 17 mila i movimenti registrati, pari ad un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa. A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation. «Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali» ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime. In questi giorni Sea Prime è nuovamente espositore alla Nbaa Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas. [post_title] => Sea Prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere: primo appuntamento le Olimpiadi invernali [post_date] => 2025-10-16T10:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760609567000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La nostra destinazione in questi primi cinque anni ha più che raddoppiato le presenze e la prospettiva è di crescere ancora: nel 2021 abbiamo registrato 18mila presenze, nel 2024 erano 42mila e prevediamo di chiudere il 2025 a 44mila». Leonardo Van de Loo, membro cda e direttore operations del gruppo Vacanze col Cuore, sintetizza così i risultati di Lago Idro Glamping Boutique ad Anfo in provincia di Brescia, che si prepara alla quinta edizione del Winter Glamping. Stagione invernale La struttura rimane aperta fino al 2 novembre per la stagione autunnale e riapre dal 7 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026 per cavalcare la magia dell’inverno. I numeri testimoniano una crescita del 144% rispetto al debutto, consolidando un format che ha riscritto le regole della stagionalità nel segmento glamping. La struttura ha ottenuto riconoscimenti internazionali tra cui Leading Camping, Adac PinCamp e Anwb. «Credo che la nostra proposta sia così apprezzata perché abbiamo puntato su un modello di ospitalità orizzontale con una dimensione intima e a tutto relax, pensando alle famiglie anche con bambini molto piccoli e agli sportivi che in ogni stagione qui possono praticare le discipline più diverse» ha dichiarato van de Loo. Il posizionamento strategico - a 90 minuti da Milano, Bergamo, Verona e Trento - ha contribuito al successo. Le accommodation includono mobile home e cube-suite con terrazza panoramica riscaldate, area benessere open-air con sauna finlandese, hot tub e vasca idromassaggio. «Il Winter Glamping non è una stagione di ripiego, è la nostra stagione più emozionante» afferma Loek Van de Loo, founder del Gruppo Vacanze col Cuore, che conta nove resort tra Italia e Olanda. [post_title] => Lago Idro Glamping Boutique: «Raddoppiati i numeri in cinque anni» [post_date] => 2025-10-16T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760608783000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna. Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%. «Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento». Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste. [post_title] => Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save [post_date] => 2025-10-16T09:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760608636000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India è in trattativa con Airbus e Boeing per circa 300 nuovi aeromobili, dei quali un centinaio di widebody. Dopo aver già firmato nel 2023 un ordine record di 470 aeromobili, la compagnia del gruppo Tata si appresta a sferrare un nuovo colpo sul mercato aeronautico mondiale. Secondo quanto anticipato da Reuters, le trattative sono successive ai colloqui avviati all'inizio dell'anno su 200 aerei a corridoio singolo e circa 25-30 aerei a lungo raggio, il che porterebbe l'intero programma di rinnovamento della flotta a un volume senza precedenti. La compagnia indiana intende consolidare i due principali hub internazionali, Delhi e Mumbai, sviluppando i collegamenti con l'Europa, il Nord America e la regione Asia-Pacifico. I futuri aeromobili sostituirebbero quelli più vecchi e sosterrebbero l'apertura di nuove rotte strategiche, in particolare verso il Nord America e l'Australia. «Questo potenziale ordine conferma la volontà di Air India di tornare ad essere una compagnia aerea di primo piano a livello mondiale, in grado di competere con i grandi colossi del Golfo e dell'Asia» commenta un analista citato da Reuters. Separatamente, Air India ha annunciato una significativa espansione del proprio network con 174 voli settimanali aggiuntivi durante la stagione invernale, a partire dal prossimo 26 ottobre. La capacità aggiuntiva si concentra sulle rotte domestiche ad alta domanda e sulle destinazioni internazionali di corto raggio. I voli tra Delhi e Kuala Lumpur aumenteranno da sette a dieci alla settimana a partire dal 15 novembre, mentre i collegamenti tra Delhi e Denpasar (Bali) saliranno anch'essi a dieci voli settimanali a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea ha dichiarato che questa mossa mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a migliorare i collegamenti tra l'India e il Sud-est asiatico. Molti di questi aeromobili sono ora dotati di una configurazione a tre classi - Business, Premium Economy ed Economy - in linea con il continuo aggiornamento dei prodotti del vettore. [post_title] => Air India verso un nuovo mega ordine di 300 aeromobili, di cui 100 a fusoliera larga [post_date] => 2025-10-16T09:38:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760607512000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet imprime un'accelerata sui piani di espansione in Marocco con la creazione della sua prima base in Africa a Marrakech, che sarà operativa dalla prossima primavera. Saranno tre gli aeromobili posizionati nell'aeroporto della città, che voleranno attraverso un network di 24 destinazioni e supporteranno la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. Una partnership a lungo termine siglata con l'Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco consentirà alla compagnia aerea di offrire quattro milioni di posti nel primo anno di apertura della base. Quattro nuove rotte dall'Europa continentale, tra cui Amburgo, Lille e Strasburgo, porteranno la rete a 46 destinazioni servite dal Paese nordafricano. Secondo il vettore, nel 2026 aumenterà anche la frequenza di molte rotte esistenti. La base di Marrakech consentirà inoltre a easyJet di «sbloccare la capacità e offrire nuove destinazioni negli aeroporti con limitazioni in tutta Europa». «Questa è una partnership storica - afferma il ceo di easyJet, Kenton Jarvis -. Non c'è dubbio che il Marocco sia un mercato chiave per noi: siamo il più grande vettore verso il Marocco dal Regno Unito e dalla Svizzera, il Marocco rappresenta anche il nostro mercato in più rapida crescita al di fuori dell'Europa e una delle principali destinazioni per i clienti easyJet holidays. Con questo nuovo sviluppo e il lancio della nostra base a Marrakech, amplieremo la nostra offerta di viaggi di piacere e d'affari verso il Marocco da più destinazioni in Europa che mai». [post_title] => EasyJet aprirà nella primavera 2026 a Marrakech la sua prima base in Africa [post_date] => 2025-10-16T09:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760607001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova vita per l'ormai tradizionale partnership - la prima sponsorizzazione risale al 2007 - tra Emirates e l’AC Milan: la compagnia aerea di Dubai continuerà a essere principal partner, official Airline partner e official men’s jersey partner del club italiano. Come parte dell’accordo, il logo “Fly Better” di Emirates continuerà a campeggiare sulla parte davanti delle maglie della prima squadra maschile dell’Ac Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni Uefa e Fifa, e nelle amichevoli internazionali. Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale. Emirates beneficerà anche di ampi diritti di branding e attivazione, come la presenza del proprio marchio sui display led allo stadio e nei centri di allenamento per tutte le partite in casa, oltre che contenuti digitali esclusivi, esperienze di coinvolgimento per i tifosi e servizi di ospitalità premium. Per rafforzare ulteriormente il legame tra la compagnia aerea e il Club, il rinnovo della partnership include anche iniziative speciali per coinvolgere i tifosi, come “watch party” organizzati in diverse città del mondo. «Questa collaborazione, fondata su valori condivisi e su un impegno comune verso l’eccellenza, ha dato vita a esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo - commenta il presidente di Emirates Airline, Tim Clark -. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre prosegue il nostro impegno nel continuare a collegare Milano e altre città italiane con il mondo attraverso Dubai, avvicinando al contempo i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti». [post_title] => Nuovo smalto per la partnership tra Emirates e Ac Milan [post_date] => 2025-10-16T09:24:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760606697000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia rilancia sul Messico con il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Madrid e Monterrey, che debutterà il 2 giugno 2026. La nuova rotta sarà operata tre volte alla settimana, il martedì, il venerdì e il sabato, con partenza da Madrid alle 12:55 e arrivo a Monterrey alle 17:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno partirà da Monterrey alle 18:50 per atterrare a Madrid alle 13:20 del giorno successivo. Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330-200, configurato per ospitare 288 passeggeri distribuiti tra la Business Class e la Economy Class. Le partenze da Monterrey avverranno dal Terminal A dell'aeroporto internazionale. «Rafforziamo il nostro impegno nei confronti di un mercato così importante, strategico e caro come quello messicano - afferma María Jesús López Solás, direttrice vendite, clienti, rete e alleanze di Iberia -. Annunciamo ufficialmente il nostro collegamento tra Madrid e Monterrey, che inizierà nella stagione estiva 2026. Questa nuova rotta, insieme ai tre voli giornalieri già operativi verso Città del Messico, ci consentirà di offrire oltre 800.000 posti tra i due paesi, una cifra storica nella lunga relazione di Iberia con il mercato messicano». Attualmente, la compagnia aerea spagnola opera già 3 voli giornalieri tra Madrid e Città del Messico con Airbus A350, per un totale di oltre 770.000 posti annuali. La nuova linea per Monterrey aggiungerà circa 40.000 posti supplementari nel periodo estivo (da giugno a ottobre), con un'operazione che sarà estesa alla stagione invernale, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente. [post_title] => Iberia aggiunge capacità sul Messico con la nuova rotta per Monterrey [post_date] => 2025-10-16T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760606102000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sea prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere primo appuntamento le olimpiadi invernali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4012,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Réunion, dipartimento francese nell'oceano Indiano, è una destinazione dai forti contrasti nei suoi 2500 km2 di superficie: l’entroterra è vulcanico con il Piton des Neiges che supera i 3mila metri, poi ci sono le foreste tropicali, le spiagge affacciate sul mare azzurro e le barriere coralline. Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali - afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board - I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell'anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. \r

\r

Per l'accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l'opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo.\r

\r

La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro.\r

\r

A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, - conclude Cadet - È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un'identità vibrante».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste","post_date":"2025-10-16T10:52:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760611978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Panella e Andrea Cani[/caption]\r

\r

Dal 1998 pioniere nel turismo sportivo ed esperienziale, KKM Group lancia YesWeGooo, marketplace pensato per chi vuole vivere il viaggio da protagonista, mettendo al centro passioni, ed emozioni più che la destinazione.\r

\r

«Chiudiamo un anno molto positivo – afferma Andrea Cani, ceo di KKM Group – con una crescita tra il 10% e il 20% nel segmento gruppi, e un +30% per Enjoy Destination, il nostro tour operator interno, che vanta un’elevata fidelizzazione. Numeri ancora contenuti, ma in rapida espansione, anche grazie al passaparola e alla soddisfazione dei clienti, senza bisogno di campagne promozionali aggressive. Oggi puntiamo su YesWeGooo, una “casa delle esperienze” dinamica in cui sport, outdoor, wellness, cultura, food e lifestyle guidano una programmazione pensata per tutti i budget e che può intercettare le esigenze di agenzie ai viaggio attente a proposte alternative».\r

\r

Grazie al ricambio generazionale nel gruppo, che ha portato energie fresche e nuove competenze, KKM offre alle agenzie supporto completo, dalla progettazione tecnica alla formazione sino alla promozione digitale. Con la propria creatività le agenzie possono poi personalizzare le varie esperienze per i propri clienti secondo target e budget.\r

La nuova programmazione\r

La programmazione 2026 prevede 57 esperienze originali, suddivise in filoni tematici. «Le partnership che stiamo costruendo – spiega Dario Panella, ceo & founder di YesWeGooo -rappresentano il nostro impegno per un ecosistema integrato tra agenzie e t.o. Accanto allo sport, cresce anche l’offerta legata al wellness e outdoor, grazie alla partnership con Sharewood, operatore specializzato in viaggi tematici e retreat yoga. Pensata anche per target alto spendenti, include esperienze a minore impatto fisico, ideali per un pubblico adulto alla ricerca di relax, natura e qualità. Con Msa, leader nel marketing sportivo, costruiamo esperienze uniche per l’incoming, dando accesso esclusivo ai retroscena dei club, accompagnati da ‘legends’ e storyteller».\r

\r

Tra le novità più attese: il format “Gioca con i tuoi campioni” con il viaggio \"San Paolo: sulle orme del Profeta\", e la nuova sezione, ideata con l’ente del turismo del principato di Monaco, dedicata agli eventi e agli sport minori in programma nel 2026 a Monte Carlo, spesso oscurati dalla Formula 1. A breve i sopralluoghi nei Pirenei potranno suggerire spunti di viaggio lungo i percorsi del Tour de France. Infine, Volleyland, co-prodotta con le principali squadre italiane di pallavolo, ambasciatrici di territori spesso poco noti, che offre un mix unico di sport e cultura.\r

\r

Per il 2027, grande attenzione sulla alla vela in vista delle regate finali della 38a Coppa America in programma nelle acque del golfo di Napoli.\r

\r

«E’ importante sottolineare che la programmazione è replicabile on demand e si presta tantissimo a incentive e team building – sottolinea Dario Panella –. Il gruppo KKM ha uno storico consolidato con il segmento business travel e ora YesWeGooo offre un nuovo modo per fare squadra».\r

\r

\r

\r

F.D.L","post_title":"KKM Group punta su YesWeGooo: ogni passione è un’occasione di viaggio","post_date":"2025-10-16T10:25:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760610336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 assume i contorni di un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre sono stati circa 17 mila i movimenti registrati, pari ad un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa.\r

\r

A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation.\r

\r

«Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali» ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime.\r

\r

In questi giorni Sea Prime è nuovamente espositore alla Nbaa Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas.\r

\r

","post_title":"Sea Prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere: primo appuntamento le Olimpiadi invernali","post_date":"2025-10-16T10:12:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760609567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La nostra destinazione in questi primi cinque anni ha più che raddoppiato le presenze e la prospettiva è di crescere ancora: nel 2021 abbiamo registrato 18mila presenze, nel 2024 erano 42mila e prevediamo di chiudere il 2025 a 44mila». Leonardo Van de Loo, membro cda e direttore operations del gruppo Vacanze col Cuore, sintetizza così i risultati di Lago Idro Glamping Boutique ad Anfo in provincia di Brescia, che si prepara alla quinta edizione del Winter Glamping.\r

Stagione invernale\r

La struttura rimane aperta fino al 2 novembre per la stagione autunnale e riapre dal 7 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026 per cavalcare la magia dell’inverno. I numeri testimoniano una crescita del 144% rispetto al debutto, consolidando un format che ha riscritto le regole della stagionalità nel segmento glamping. La struttura ha ottenuto riconoscimenti internazionali tra cui Leading Camping, Adac PinCamp e Anwb.\r

\r

«Credo che la nostra proposta sia così apprezzata perché abbiamo puntato su un modello di ospitalità orizzontale con una dimensione intima e a tutto relax, pensando alle famiglie anche con bambini molto piccoli e agli sportivi che in ogni stagione qui possono praticare le discipline più diverse» ha dichiarato van de Loo.\r

\r

Il posizionamento strategico - a 90 minuti da Milano, Bergamo, Verona e Trento - ha contribuito al successo. Le accommodation includono mobile home e cube-suite con terrazza panoramica riscaldate, area benessere open-air con sauna finlandese, hot tub e vasca idromassaggio.\r

\r

«Il Winter Glamping non è una stagione di ripiego, è la nostra stagione più emozionante» afferma Loek Van de Loo, founder del Gruppo Vacanze col Cuore, che conta nove resort tra Italia e Olanda.\r

\r

","post_title":"Lago Idro Glamping Boutique: «Raddoppiati i numeri in cinque anni»","post_date":"2025-10-16T09:59:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760608783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. \r

\r

L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna.\r

\r

Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%.\r

\r

«Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento».\r

\r

Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste.\r

\r

","post_title":"Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save","post_date":"2025-10-16T09:57:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760608636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Air India è in trattativa con Airbus e Boeing per circa 300 nuovi aeromobili, dei quali un centinaio di widebody. Dopo aver già firmato nel 2023 un ordine record di 470 aeromobili, la compagnia del gruppo Tata si appresta a sferrare un nuovo colpo sul mercato aeronautico mondiale.\r

\r

Secondo quanto anticipato da Reuters, le trattative sono successive ai colloqui avviati all'inizio dell'anno su 200 aerei a corridoio singolo e circa 25-30 aerei a lungo raggio, il che porterebbe l'intero programma di rinnovamento della flotta a un volume senza precedenti.\r

\r

La compagnia indiana intende consolidare i due principali hub internazionali, Delhi e Mumbai, sviluppando i collegamenti con l'Europa, il Nord America e la regione Asia-Pacifico. I futuri aeromobili sostituirebbero quelli più vecchi e sosterrebbero l'apertura di nuove rotte strategiche, in particolare verso il Nord America e l'Australia. «Questo potenziale ordine conferma la volontà di Air India di tornare ad essere una compagnia aerea di primo piano a livello mondiale, in grado di competere con i grandi colossi del Golfo e dell'Asia» commenta un analista citato da Reuters.\r

\r

Separatamente, Air India ha annunciato una significativa espansione del proprio network con 174 voli settimanali aggiuntivi durante la stagione invernale, a partire dal prossimo 26 ottobre. La capacità aggiuntiva si concentra sulle rotte domestiche ad alta domanda e sulle destinazioni internazionali di corto raggio.\r

\r

I voli tra Delhi e Kuala Lumpur aumenteranno da sette a dieci alla settimana a partire dal 15 novembre, mentre i collegamenti tra Delhi e Denpasar (Bali) saliranno anch'essi a dieci voli settimanali a partire dal 1° dicembre.\r

\r

La compagnia aerea ha dichiarato che questa mossa mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a migliorare i collegamenti tra l'India e il Sud-est asiatico. Molti di questi aeromobili sono ora dotati di una configurazione a tre classi - Business, Premium Economy ed Economy - in linea con il continuo aggiornamento dei prodotti del vettore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air India verso un nuovo mega ordine di 300 aeromobili, di cui 100 a fusoliera larga","post_date":"2025-10-16T09:38:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760607512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

EasyJet imprime un'accelerata sui piani di espansione in Marocco con la creazione della sua prima base in Africa a Marrakech, che sarà operativa dalla prossima primavera.\r

\r

Saranno tre gli aeromobili posizionati nell'aeroporto della città, che voleranno attraverso un network di 24 destinazioni e supporteranno la creazione di 100 nuovi posti di lavoro.\r

\r

Una partnership a lungo termine siglata con l'Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco consentirà alla compagnia aerea di offrire quattro milioni di posti nel primo anno di apertura della base.\r

\r

Quattro nuove rotte dall'Europa continentale, tra cui Amburgo, Lille e Strasburgo, porteranno la rete a 46 destinazioni servite dal Paese nordafricano. Secondo il vettore, nel 2026 aumenterà anche la frequenza di molte rotte esistenti.\r

\r

La base di Marrakech consentirà inoltre a easyJet di «sbloccare la capacità e offrire nuove destinazioni negli aeroporti con limitazioni in tutta Europa».\r

\r

\r

\r

«Questa è una partnership storica - afferma il ceo di easyJet, Kenton Jarvis -. Non c'è dubbio che il Marocco sia un mercato chiave per noi: siamo il più grande vettore verso il Marocco dal Regno Unito e dalla Svizzera, il Marocco rappresenta anche il nostro mercato in più rapida crescita al di fuori dell'Europa e una delle principali destinazioni per i clienti easyJet holidays.\r

\r

Con questo nuovo sviluppo e il lancio della nostra base a Marrakech, amplieremo la nostra offerta di viaggi di piacere e d'affari verso il Marocco da più destinazioni in Europa che mai».","post_title":"EasyJet aprirà nella primavera 2026 a Marrakech la sua prima base in Africa","post_date":"2025-10-16T09:30:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760607001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova vita per l'ormai tradizionale partnership - la prima sponsorizzazione risale al 2007 - tra Emirates e l’AC Milan: la compagnia aerea di Dubai continuerà a essere principal partner, official Airline partner e official men’s jersey partner del club italiano.\r

Come parte dell’accordo, il logo “Fly Better” di Emirates continuerà a campeggiare sulla parte davanti delle maglie della prima squadra maschile dell’Ac Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni Uefa e Fifa, e nelle amichevoli internazionali.\r

Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale.\r

Emirates beneficerà anche di ampi diritti di branding e attivazione, come la presenza del proprio marchio sui display led allo stadio e nei centri di allenamento per tutte le partite in casa, oltre che contenuti digitali esclusivi, esperienze di coinvolgimento per i tifosi e servizi di ospitalità premium. Per rafforzare ulteriormente il legame tra la compagnia aerea e il Club, il rinnovo della partnership include anche iniziative speciali per coinvolgere i tifosi, come “watch party” organizzati in diverse città del mondo.\r

«Questa collaborazione, fondata su valori condivisi e su un impegno comune verso l’eccellenza, ha dato vita a esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo - commenta il presidente di Emirates Airline, Tim Clark -. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre prosegue il nostro impegno nel continuare a collegare Milano e altre città italiane con il mondo attraverso Dubai, avvicinando al contempo i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti».\r

\r

","post_title":"Nuovo smalto per la partnership tra Emirates e Ac Milan","post_date":"2025-10-16T09:24:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760606697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia rilancia sul Messico con il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Madrid e Monterrey, che debutterà il 2 giugno 2026. La nuova rotta sarà operata tre volte alla settimana, il martedì, il venerdì e il sabato, con partenza da Madrid alle 12:55 e arrivo a Monterrey alle 17:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno partirà da Monterrey alle 18:50 per atterrare a Madrid alle 13:20 del giorno successivo.\r

\r

Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330-200, configurato per ospitare 288 passeggeri distribuiti tra la Business Class e la Economy Class. Le partenze da Monterrey avverranno dal Terminal A dell'aeroporto internazionale.\r

\r

«Rafforziamo il nostro impegno nei confronti di un mercato così importante, strategico e caro come quello messicano - afferma María Jesús López Solás, direttrice vendite, clienti, rete e alleanze di Iberia -. Annunciamo ufficialmente il nostro collegamento tra Madrid e Monterrey, che inizierà nella stagione estiva 2026. Questa nuova rotta, insieme ai tre voli giornalieri già operativi verso Città del Messico, ci consentirà di offrire oltre 800.000 posti tra i due paesi, una cifra storica nella lunga relazione di Iberia con il mercato messicano».\r

\r

Attualmente, la compagnia aerea spagnola opera già 3 voli giornalieri tra Madrid e Città del Messico con Airbus A350, per un totale di oltre 770.000 posti annuali. La nuova linea per Monterrey aggiungerà circa 40.000 posti supplementari nel periodo estivo (da giugno a ottobre), con un'operazione che sarà estesa alla stagione invernale, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente.","post_title":"Iberia aggiunge capacità sul Messico con la nuova rotta per Monterrey","post_date":"2025-10-16T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760606102000]}]}}