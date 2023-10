Sea Milan Airports a tutta Cina: gemellaggio con Shenzhen Airport Group Sea Milan Airports ha siglato un accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group. L’intesa, raggiunta a margine di World Routes 2023 a Istanbul, prevede lo scambio di esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Spazio anche all’innovazione attraverso la condivisione di idee e best practice e progetti comuni. «Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte – ha commentato Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport -. Grazie agli sforzi congiunti, quest’anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo Sea rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano». «La firma dell’accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina – ha aggiunto Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea -. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice». Condividi

