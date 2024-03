Scossone Boeing: si dimettono il ceo David Calhoun e gli altri vertici della società

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. "Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali". Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. "Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale". [post_title] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi [post_date] => 2024-03-25T13:07:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711372059000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464219" align="alignleft" width="300"] Vittorio Ducrot[/caption] Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo. “Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”. I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”. La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali. «Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili». In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”. Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire. [post_title] => Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni [post_date] => 2024-03-25T11:36:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711366607000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni. In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Il tutto, a fronte di un contesto geo politico internazionale complesso, con conseguenti ripercussioni su mercati strategici come quello dell'Egitto (-30%). «Il charter vero e proprio - legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali - rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, l'ad della compagnia, Carlo Stradiotti -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business, da società con un unico cliente a tanti». Alle spalle un inverno dai risultati positivi sulle rotte verso Caraibi, Maldive, Africa orientale ma anche per l'India, «grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa», l'estate porta con sè l'attesa novità della Palermo-New York, che decollerà a giugno e sarà attiva fino a settembre, «ma stiamo valutando se estenderlo fino a metà ottobre». Sul fronte Cina, «stiamo provando a tenere il punto nel Paese, ma non è facile», ammette Stradiotti, mentre il calo del mar Rosso - per il conflitto tra israeliani e Hamas - «è stato compensato dalle prestazioni degli altri mercati». [caption id="attachment_285372" align="alignright" width="300"] Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos[/caption] Quanto alla crescita nel breve-medio termine, nel mirino ci sono l'India e «pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona». Restano sul tavolo due grandi sfide: i ritardi nelle consegne da parte di Boeing, «che sposteranno la consegna di tre 737 Max dalla prima metà di quest’anno a inizio 2025» e le normative europee sulle emissioni, come ReFuelEu, «che richiedono progressivamente un maggior impiego del Saf: il problema non è solo che il Saf costa molto di più, ma anche che non c’è e gli aeroporti non sono ancora pronti a livello infrastrutturale. E gli effetti inizieranno già dal 2025». Attualmente Neos - a tutti gli effetti la compagnia aerea italiana che totalizza maggiori profitti - conta 1.200 dipendenti (di cui 334 assunti nel 2023) e opera con una flotta di 16 aeromobili (5 Boeing 737-800, 5 Boeing 737 Max, 6 Boeing 787) che saliranno a 19 entro il 2025. [post_title] => La parabola ascendente di Neos: utile netto a quota 42 milioni di euro [post_date] => 2024-03-25T10:40:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711363207000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464181" align="alignleft" width="300"] Alessandra Priante insieme a Rosana Morillo[/caption] Italia e Spagna sempre più vicine. Viaggiano sempre più all’unisono le due competitor che programmano il futuro turistico in sinergia. E’ la mission della presidente Enit Alessandra Priante che sta incontrando in queste ore Rosana Morillo, segretario di stato per il turismo spagnolo e Miguel Sanz direttore generale dell'Ente di promozione turistica Turespaña. È la prima volta che i vertici dei due Enti si incontrano, un’opportunità per rafforzare progetti, collaborazioni e interessi condivisi. Un punto di partenza per muoversi verso un turismo più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. «L'apertura del dialogo tra i due Paesi è fondamentale per capitalizzare sulle risorse e le attrattive di entrambi, creando un'offerta turistica unica e competitiva a livello internazionale. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze e best practices, Italia e Spagna possono sfruttare appieno il loro potenziale turistico e offrire ai viaggiatori un'esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere cosa questa collaborazione porterà e siamo fiduciosi che porterà a risultati straordinari per entrambi i Paesi” ha commentato Alessandra Priante. [caption id="attachment_464182" align="alignleft" width="300"] Alessandra Priante con Miguel Sanz[/caption] [post_title] => Enit: la Spagna e l'Italia si parlano per future strategie combinate [post_date] => 2024-03-25T10:32:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711362776000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Catania traguarda un ponte di Pasqua con oltre 200.000 passeggeri, di cui 143.000 domestici e 89.000 internazionali, per un totale di 1.513 movimenti. Stime positive quindi quelle della Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, che prevede una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti. La stagione estiva sia per Catania e Comiso è foriera di numerose novità: per l'hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l'avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. La summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all'aggiunta di un aeromobile alla base e alle nuove rotte. «I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione estiva testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia» ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l'appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica - ha aggiunto Giovanna Candura, presidente Sac -. Anche per l'aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte». Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all'estate 2023 e quello internazionale sarà in crescita del 186,57%. Complessivamente l'estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo pari al 55,80%, con 10 destinazioni domestiche, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia). Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona. [post_title] => Aeroporto Catania: oltre 200.000 passeggeri in vista delle festività di Pasqua [post_date] => 2024-03-25T09:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711359220000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez. Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche. Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali. [post_title] => Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale [post_date] => 2024-03-21T12:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711023842000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner. “Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”. “La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”. [post_title] => Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25 [post_date] => 2024-03-20T13:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710939616000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune di Genova acquisirà il 15% delle quote dell'aeroporto 'Cristoforo Colombo', attualmente detenute da Aeroporti di Roma. L'amministrazione di del sindaco Marco Bucci e Adr, come riferito da Italia Oggi, hanno raggiunto un'intesa preliminare per la cessione della partecipazione nel capitale sociale di Aeroporto di Genova Spa. «Il consiglio di amministrazione di Aeroporti di Roma ha deliberato in favore della proposta di cessione - spiega una nota dell'amministrazione cittadina -. L'intesa consente, quindi, di avviare il percorso tecnico finalizzato alla definizione dei termini della cessione e al perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle attuali normative». «Riteniamo fondamentale che il Comune di Genova diventi parte attiva nella gestione dell'aeroporto della città, infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e commerciale sul quale si stanno compiendo ragionamenti importanti per un imminente rilancio», ha sottolineato Bucci. «Tutte le richieste di acquisto delle quote saranno soggette ai necessari passaggi amministrativi e all'approvazione da parte del consiglio comunale». Secondo il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, «a fronte della proposta del Comune di Genova, con doverosa attenzione verso le richieste delle istituzioni e verso le istanze del territorio genovese, il cda che presiedo ha deliberato di procedere con l'operazione di cessione della nostra partecipazione di minoranza nella società che gestisce l'aeroporto di Genova. Questa operazione va nella direzione che i soci pubblici dello scalo e il presidente Alfonso Lavarello stanno perseguendo con competenza e visione imprenditoriale e al quale siamo lieti di poter dare un contributo». [post_title] => Aeroporto di Genova: il 15% detenuto da Adr passa nelle mani del Comune della città [post_date] => 2024-03-20T10:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710929356000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi ambizioni per Breeze Airways: il fondatore e ceo, David Neeleman, afferma che la compagnia fondata nel 2021, possa arrivare a operare fino a 2.000 rotte, in altre parole 10 volte di più delle 200 attuali. Neeleman ha citato questa cifra a febbraio, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare le opzioni per 10 Airbus A220-300: oggi il vettore opera con 22 A220-300 e prevede di averne 32 in flotta entro la fine del 2024, per poi salire a 90 entro la fine del 2028. Neeleman ha dichiarato che entro la fine di quest'anno la compagnia aerea utilizzerà solo A220-300 per i voli di linea, mentre i suoi 10 Embraer E190 saranno dedicati ai voli charter. Il ceo ha sottolineato l'autonomia dell'A220-200, ricordando che può volare senza scalo fino a 3.400 miglia nautiche e descrivendolo come l'aereo ideale per le rotte lunghe e lineari. «Possiamo facilmente effettuare voli transcontinentali». Intanto Breeze continua a concentrarsi sulle rotte che collegano gli aeroporti più grandi ai mercati più piccoli, compresi i servizi transcontinentali. Tra le rotte annunciate di recente ci sono quelle tra Denver e Providence, Rhode Island; tra Los Angeles e Greenville-Spartanburg, South Carolina; e tra San Diego e Raleigh-Durham, North Carolina. «Il nostro modello di business di consiste nel portare il servizio aereo in mercati poco serviti in tutti gli Stati Uniti, quindi la maggior parte delle nostre rotte non ha concorrenza nonstop. L'economia dell'A220 è parte integrante di questo successo, che consente alle rotte sottili di essere redditizie». E per l'esercizio in corso la compagnia punta dritto alla redditività: «Quando si avvia una compagnia aerea, i ricavi sono ai minimi storici e i costi ai massimi storici -. Quando si distribuiscono le spese generali su più aeromobili, i costi si riducono. Poi, con l'aumento dei passeggeri e dei repeaters, l'attività ripetuta determina la redditività e le tariffe medie salgono un po', per poi arrivare a questo punto di transizione in cui si raggiunge il pareggio e poi si inizia a fare profitti... Prevediamo di fare profitti quest'anno e di continuare a farli in futuro». [post_title] => Le ambizioni di Breeze Airways volano sulle ali degli Airbus A220-300 [post_date] => 2024-03-20T09:58:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710928707000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scossone boeing si dimettono il ceo david calhoun e gli altri vertici della societa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1310,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. \"Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali\".\r

\r

Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. \"Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale\".\r

\r

","post_title":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi","post_date":"2024-03-25T13:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711372059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Ducrot[/caption]\r

\r

Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo.\r

\r

“Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”.\r

\r

I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”.\r

\r

La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali.\r

\r

«Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili».\r

\r

In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”.\r

\r

Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire.\r

\r

","post_title":"Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni","post_date":"2024-03-25T11:36:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711366607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni.\r

In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Il tutto, a fronte di un contesto geo politico internazionale complesso, con conseguenti ripercussioni su mercati strategici come quello dell'Egitto (-30%).\r

«Il charter vero e proprio - legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali - rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, l'ad della compagnia, Carlo Stradiotti -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business, da società con un unico cliente a tanti».\r

\r

Alle spalle un inverno dai risultati positivi sulle rotte verso Caraibi, Maldive, Africa orientale ma anche per l'India, «grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa», l'estate porta con sè l'attesa novità della Palermo-New York, che decollerà a giugno e sarà attiva fino a settembre, «ma stiamo valutando se estenderlo fino a metà ottobre».\r

\r

Sul fronte Cina, «stiamo provando a tenere il punto nel Paese, ma non è facile», ammette Stradiotti, mentre il calo del mar Rosso - per il conflitto tra israeliani e Hamas - «è stato compensato dalle prestazioni degli altri mercati».\r

\r

[caption id=\"attachment_285372\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos[/caption]\r

Quanto alla crescita nel breve-medio termine, nel mirino ci sono l'India e «pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona». \r

Restano sul tavolo due grandi sfide: i ritardi nelle consegne da parte di Boeing, «che sposteranno la consegna di tre 737 Max dalla prima metà di quest’anno a inizio 2025» e le normative europee sulle emissioni, come ReFuelEu, «che richiedono progressivamente un maggior impiego del Saf: il problema non è solo che il Saf costa molto di più, ma anche che non c’è e gli aeroporti non sono ancora pronti a livello infrastrutturale. E gli effetti inizieranno già dal 2025».\r

\r

\r

\r

Attualmente Neos - a tutti gli effetti la compagnia aerea italiana che totalizza maggiori profitti - conta 1.200 dipendenti (di cui 334 assunti nel 2023) e opera con una flotta di 16 aeromobili (5 Boeing 737-800, 5 Boeing 737 Max, 6 Boeing 787) che saliranno a 19 entro il 2025.\r

\r

","post_title":"La parabola ascendente di Neos: utile netto a quota 42 milioni di euro","post_date":"2024-03-25T10:40:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711363207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_464181\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Priante insieme a Rosana Morillo[/caption]\r

\r

Italia e Spagna sempre più vicine. Viaggiano sempre più all’unisono le due competitor che programmano il futuro turistico in sinergia.\r

E’ la mission della presidente Enit Alessandra Priante che sta incontrando in queste ore Rosana Morillo, segretario di stato per il turismo spagnolo e Miguel Sanz direttore generale dell'Ente di promozione turistica Turespaña. È la prima volta che i vertici dei due Enti si incontrano, un’opportunità per rafforzare progetti, collaborazioni e interessi condivisi. Un punto di partenza per muoversi verso un turismo più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.\r

\r

«L'apertura del dialogo tra i due Paesi è fondamentale per capitalizzare sulle risorse e le attrattive di entrambi, creando un'offerta turistica unica e competitiva a livello internazionale. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze e best practices, Italia e Spagna possono sfruttare appieno il loro potenziale turistico e offrire ai viaggiatori un'esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere cosa questa collaborazione porterà e siamo fiduciosi che porterà a risultati straordinari per entrambi i Paesi” ha commentato Alessandra Priante.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_464182\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Priante con Miguel Sanz[/caption]\r

\r

","post_title":"Enit: la Spagna e l'Italia si parlano per future strategie combinate","post_date":"2024-03-25T10:32:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711362776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania traguarda un ponte di Pasqua con oltre 200.000 passeggeri, di cui 143.000 domestici e 89.000 internazionali, per un totale di 1.513 movimenti. Stime positive quindi quelle della Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, che prevede una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti.\r

\r

La stagione estiva sia per Catania e Comiso è foriera di numerose novità: per l'hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l'avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. La summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all'aggiunta di un aeromobile alla base e alle nuove rotte.\r

\r

«I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione estiva testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia» ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l'appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica - ha aggiunto Giovanna Candura, presidente Sac -. Anche per l'aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte». Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all'estate 2023 e quello internazionale sarà in crescita del 186,57%. Complessivamente l'estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo pari al 55,80%, con 10 destinazioni domestiche, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia).\r

\r

Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona.","post_title":"Aeroporto Catania: oltre 200.000 passeggeri in vista delle festività di Pasqua","post_date":"2024-03-25T09:33:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711359220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. \r

\r

Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez.\r

\r

Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche.\r

\r

Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali.","post_title":"Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale","post_date":"2024-03-21T12:24:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711023842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner.\r

\r

“Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”.\r

\r

“La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”.","post_title":"Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25","post_date":"2024-03-20T13:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710939616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comune di Genova acquisirà il 15% delle quote dell'aeroporto 'Cristoforo Colombo', attualmente detenute da Aeroporti di Roma. L'amministrazione di del sindaco Marco Bucci e Adr, come riferito da Italia Oggi, hanno raggiunto un'intesa preliminare per la cessione della partecipazione nel capitale sociale di Aeroporto di Genova Spa.\r

\r

«Il consiglio di amministrazione di Aeroporti di Roma ha deliberato in favore della proposta di cessione - spiega una nota dell'amministrazione cittadina -. L'intesa consente, quindi, di avviare il percorso tecnico finalizzato alla definizione dei termini della cessione e al perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle attuali normative».\r

\r

«Riteniamo fondamentale che il Comune di Genova diventi parte attiva nella gestione dell'aeroporto della città, infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e commerciale sul quale si stanno compiendo ragionamenti importanti per un imminente rilancio», ha sottolineato Bucci. «Tutte le richieste di acquisto delle quote saranno soggette ai necessari passaggi amministrativi e all'approvazione da parte del consiglio comunale».\r

\r

Secondo il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, «a fronte della proposta del Comune di Genova, con doverosa attenzione verso le richieste delle istituzioni e verso le istanze del territorio genovese, il cda che presiedo ha deliberato di procedere con l'operazione di cessione della nostra partecipazione di minoranza nella società che gestisce l'aeroporto di Genova. Questa operazione va nella direzione che i soci pubblici dello scalo e il presidente Alfonso Lavarello stanno perseguendo con competenza e visione imprenditoriale e al quale siamo lieti di poter dare un contributo».","post_title":"Aeroporto di Genova: il 15% detenuto da Adr passa nelle mani del Comune della città","post_date":"2024-03-20T10:09:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710929356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi ambizioni per Breeze Airways: il fondatore e ceo, David Neeleman, afferma che la compagnia fondata nel 2021, possa arrivare a operare fino a 2.000 rotte, in altre parole 10 volte di più delle 200 attuali.\r

\r

Neeleman ha citato questa cifra a febbraio, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare le opzioni per 10 Airbus A220-300: oggi il vettore opera con 22 A220-300 e prevede di averne 32 in flotta entro la fine del 2024, per poi salire a 90 entro la fine del 2028.\r

\r

Neeleman ha dichiarato che entro la fine di quest'anno la compagnia aerea utilizzerà solo A220-300 per i voli di linea, mentre i suoi 10 Embraer E190 saranno dedicati ai voli charter. Il ceo ha sottolineato l'autonomia dell'A220-200, ricordando che può volare senza scalo fino a 3.400 miglia nautiche e descrivendolo come l'aereo ideale per le rotte lunghe e lineari. «Possiamo facilmente effettuare voli transcontinentali».\r

\r

Intanto Breeze continua a concentrarsi sulle rotte che collegano gli aeroporti più grandi ai mercati più piccoli, compresi i servizi transcontinentali. Tra le rotte annunciate di recente ci sono quelle tra Denver e Providence, Rhode Island; tra Los Angeles e Greenville-Spartanburg, South Carolina; e tra San Diego e Raleigh-Durham, North Carolina.\r

«Il nostro modello di business di consiste nel portare il servizio aereo in mercati poco serviti in tutti gli Stati Uniti, quindi la maggior parte delle nostre rotte non ha concorrenza nonstop. L'economia dell'A220 è parte integrante di questo successo, che consente alle rotte sottili di essere redditizie».\r

\r

E per l'esercizio in corso la compagnia punta dritto alla redditività: «Quando si avvia una compagnia aerea, i ricavi sono ai minimi storici e i costi ai massimi storici -. Quando si distribuiscono le spese generali su più aeromobili, i costi si riducono. Poi, con l'aumento dei passeggeri e dei repeaters, l'attività ripetuta determina la redditività e le tariffe medie salgono un po', per poi arrivare a questo punto di transizione in cui si raggiunge il pareggio e poi si inizia a fare profitti... Prevediamo di fare profitti quest'anno e di continuare a farli in futuro».\r

\r

","post_title":"Le ambizioni di Breeze Airways volano sulle ali degli Airbus A220-300","post_date":"2024-03-20T09:58:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710928707000]}]}}