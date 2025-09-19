Sciopero trasporti del 22 settembre: i servizi garanti di Trenitalia e Italo Lunedì nero quello del 22 settembre che in Italia sarà segnato da uno sciopero generale che interesserà numerosi servizi pubblici e privati. Le amministrazioni pubbliche e le aziende di trasporto stanno diffondendo in queste ore gli schemi di servizio e le fasce tutelate. In particolare, per il trasporto ferroviario lo sciopero del personale addetto alla circolazione va dalle 21.00 di domenica 21 alle 20.59 di lunedì 22. Rfi segnala che lo sciopero coinvolge il Gruppo FS, Italo e Trenord, e che le modifiche al servizio possono iniziare prima dell’avvio formale e protrarsi dopo la conclusione. Servizi garantiti Trenitalia segnala che saranno assicurati servizi minimi: regionali nelle fasce 6–9 e 18–21; per la lunga percorrenza è disponibile l’elenco dei convogli garantiti. È previsto rimborso/riprotezione per chi rinuncia al viaggio secondo le regole pubblicate. Qui l’elenco dei treni Italo garantiti durante la giornata. Trenord ricorda che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle del sindacalismo di base, con modalità che variano a seconda dei settori e delle città. Le ragioni richiamate nei documenti di proclamazione riguardano in particolare la guerra a Gaza e, più in generale, l’opposizione all’“economia di guerra”. Condividi

