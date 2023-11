Sciopero odierno del trasporto aereo: l’elenco Enac dei voli garantiti Venerdì di sciopero per il trasporto aereo: la mobilitazione – prevista dalle 00:01 del 24 novembre fino alle 23:59 dello stesso giorno – è stata organizzata dalle sigle sindacali Flai, Usb, Ost Usb, Cub e coinvolge i lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers, i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Come segnalato dall’Enac, durante gli scioperi sono garantite le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento. L’Ente nazionale per l’aviazione civile precisa infatti in una nota che dallo sciopero sono esclusi “tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Sono inoltre confermati “tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali e alcuni voli intercontinentali in partenza” come da elenco consultabile a questa pagina. Condividi

