Sciopero generale fino alle 21.00. Lo stop per trasporto ferroviario e aereo E’ in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base (USb), che riguarda tutti i settori pubblici e privati e che si protrarrà fino a questa sera alle 21.00. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, vengono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale. Nello specifico, Trenitalia informa che “Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Servizi garantiti Qui l’elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti; per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti, consultabile a questa pagina. Il fermo del trasporto pubblico locale è sempre di 24 ore – con rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Voli a singhiozzo Il trasporto aereo si ferma dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo. Condividi

