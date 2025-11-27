Sciopero del 28 novembre: a rischio i viaggi in treno e in aereo Venerdì nero per i trasporti domani, 28 novembre 2025: la mobilitazione indetta dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub coinvolgerà inoltre sanità, scuola e altri servizi pubblici. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha già avvertito che l’agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì. Garantite le solite fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Alla protesta aderisce anche il personale di Italo. Disagi anche per chi vola: restano anche in questo caso le tutele previste dalla legge, come specifica il sito Enac (qui l’elenco dei voli garantiti). Quindi sono garantiti «tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero» così come i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera. Assicurato anche «l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari che precedono il via all’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso». Per quanto riguarda infine i voli intercontinentali, sono confermati «tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza». Si fermano anche i lavoratori del trasporto pubblico locale (metro, bus e tram): da Roma a Napoli e Firenze. A proclamare lo sciopero sono, in questo caso, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Non sono previsti invece disagi a Milano, dove possibili interruzioni sono previste per domenica 30 novembre. L’organizzazione sindacale Confial ha proclamato un’agitazione di 4 ore, con stop possibile delle linee dalle 8.45 alle 12.45. Condividi

Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”. [post_title] => Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione [post_date] => 2025-11-27T14:56:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764255378000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venerdì nero per i trasporti domani, 28 novembre 2025: la mobilitazione indetta dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub coinvolgerà inoltre sanità, scuola e altri servizi pubblici. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha già avvertito che l'agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì. Garantite le solite fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Alla protesta aderisce anche il personale di Italo. Disagi anche per chi vola: restano anche in questo caso le tutele previste dalla legge, come specifica il sito Enac (qui l'elenco dei voli garantiti). Quindi sono garantiti «tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero» così come i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera. Assicurato anche «l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari che precedono il via all’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso». Per quanto riguarda infine i voli intercontinentali, sono confermati «tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza». Si fermano anche i lavoratori del trasporto pubblico locale (metro, bus e tram): da Roma a Napoli e Firenze. A proclamare lo sciopero sono, in questo caso, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Non sono previsti invece disagi a Milano, dove possibili interruzioni sono previste per domenica 30 novembre. L'organizzazione sindacale Confial ha proclamato un’agitazione di 4 ore, con stop possibile delle linee dalle 8.45 alle 12.45. 