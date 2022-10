Saudia di nuovo premiata da Apex come “World Class Airline” Saudi Arabian Airlines è stata nominata “World Class Airline” in occasione degli Apex Official Airline Ratings, per la seconda volta consecutiva; il vettore è stato è anche nuovamente riconosciuto come Five Star Airline. Il nuovo premio “World Class Airline” è unico nel suo genere, in quanto prende in considerazione non solo i servizi e i prodotti della compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi in materia di salute, sicurezza e sostenibilità, riuscendo così a riflettere le aspettative dei clienti di oggi e le aree di interesse chiave per il settore aereo. Come tutti i premi Apex, il riconoscimento di “World Class Airline” si è basato su valutazioni verificate e controllate in modo indipendente da oltre un milione di passeggeri. “Questo riconoscimento è un onore che riconosce l’incredibile lavoro del team globale della compagnia per ottenere i massimi livelli richiesti dei premi Apex Passenger Choice – ha dichiarato il comandante Ibrahim Koshy, ceo del vettore -. L’impegno di Saudia nei confronti dei passeggeri è il punto focale dell’intera compagnia, e il riconoscimento come Five Star Airline da parte di Apex è la testimonianza del nostro sforzo in questo senso”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori. Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati. All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet. [post_title] => In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt [post_date] => 2022-10-28T12:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666960990000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudi Arabian Airlines è stata nominata "World Class Airline" in occasione degli Apex Official Airline Ratings, per la seconda volta consecutiva; il vettore è stato è anche nuovamente riconosciuto come Five Star Airline. Il nuovo premio "World Class Airline" è unico nel suo genere, in quanto prende in considerazione non solo i servizi e i prodotti della compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi in materia di salute, sicurezza e sostenibilità, riuscendo così a riflettere le aspettative dei clienti di oggi e le aree di interesse chiave per il settore aereo. Come tutti i premi Apex, il riconoscimento di "World Class Airline" si è basato su valutazioni verificate e controllate in modo indipendente da oltre un milione di passeggeri. "Questo riconoscimento è un onore che riconosce l'incredibile lavoro del team globale della compagnia per ottenere i massimi livelli richiesti dei premi Apex Passenger Choice - ha dichiarato il comandante Ibrahim Koshy, ceo del vettore -. L'impegno di Saudia nei confronti dei passeggeri è il punto focale dell'intera compagnia, e il riconoscimento come Five Star Airline da parte di Apex è la testimonianza del nostro sforzo in questo senso". [post_title] => Saudia di nuovo premiata da Apex come "World Class Airline" [post_date] => 2022-10-28T12:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666959577000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo qualche anno di assenza il gruppo Baglioni Hotels & Resorts torna a Milano. Situata nell’elegante quartiere di Brera, cuore artistico della città, all’angolo tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli all'interno di un palazzo liberty del 1913, il nuovo indirizzo meneghino della compagnia aprirà le sue porte il 16 gennaio 2023. Affiliata al soft brand The Leading Hotels of the World, Casa Baglioni includerà 30 camere e suite, un ristorante 1 stella Michelin da 40 posti firmato da chef Claudio Sadler, che dall’attuale location di via Ascanio Sforza si trasferirà proprio nell'hotel di prossima apertura, nonché una wine cellar, un rooftop bar estivo e un’area fitness attrezzata. Progettati dallo studio d’architettura milanese Spagnulo & Partners, gli spazi di Casa Baglioni traggono ispirazione dall’arte e dal design della Milano anni ’60, periodo storico caratterizzato da movimenti, avanguardie, artisti, architetti e designer che fecero delle arti integrate il terreno principale della loro ricerca. “Casa Baglioni sarà per me e per tutti i suoi ospiti un salotto milanese distinto e raffinato - sottolinea il ceo del gruppo, Guido Polito -: un viaggio immersivo nell’arte e nel design della Milano anni ‘60, in cui poter ammirare dal vivo opere d’arte di grandi artisti italiani e internazionali come Castellani, Bonalumi, Paolini, Gastel, Ihmof, appartenenti alla Stefano Cecchi Trust Collection, nonché oggetti di design manifatturiero italiano”. [post_title] => Casa Baglioni apre il 16 gennaio e segna il ritorno del gruppo omonimo a Milano [post_date] => 2022-10-28T10:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666953233000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centoquindici destinazioni in 39 Paesi: in altre parole, l'operativo invernale più ampio di sempre per l'aeroporto di Milano Bergamo, che sarà in vigore dal prossimo 30 ottobre. La novità più rilevante è l’ingresso nel network dei collegamenti di Aeroitalia, che dal 14 novembre opererà i voli con Roma Fiumicino e farà rotta anche su Catania e Bacau, e, dal 5 dicembre su Londra Heathrow, impiegando aeromobili B737-800 da 189 posti. Il programma invernale di Ryanair prevede 94 rotte, tra cui due nuove (Baden-Baden e Lodz) e tre aperte nella summer ’22 e confermate (Francoforte Hahn, Madera e Newcastle). In totale, la low cost irlandese offrirà più voli e posti rispetto all’operativo invernale 2019-2020. Sempre dal 30 ottobre, easyJet vola a Lisbona tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica, in aggiunta ai collegamenti con Amsterdam, Parigi Charles De Gaulle e Londra Gatwick. Confermati anche i voli operati da Eurowings con Dusseldorf, Transavia con Rotterdam e Vueling con Parigi Orly, come pure l’offerta di voli per Istanbul Sabiha, garantita dal collegamento giornaliero di Anadolujet (del gruppo Turkish Airlines) e da Pegasus Airlines con un totale di dieci frequenze settimanali (volo giornaliero con aggiunta della seconda frequenza nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Anche Albawings conferma il collegamento con Tirana, per la prima volta nel proprio operativo invernale, che sarà garantito tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica). Altra nuova rotta dall’Aeroporto di Bergamo sarà inaugurata il 7 dicembre da Air Arabia che, in aggiunta alle destinazioni di Casablanca e Alessandria in Egitto, opererà il primo volo diretto con gli Emirati Arabi Uniti con quattro frequenze settimanali raggiungendo l'Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da Dubai. [post_title] => Il caldo inverno dell'aeroporto di Milano Bergamo: 115 destinazioni in 39 paesi [post_date] => 2022-10-28T09:20:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666948816000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma. Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero. In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. "In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”. [post_title] => Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri [post_date] => 2022-10-27T11:40:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666870826000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento. “Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”. [post_title] => Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo [post_date] => 2022-10-27T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865963000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia rilancia da Trapani dove apre una nuova base operativa a cominciare dal prossimo inverno. Dal Vincenzo Florio il vettore collegherà quattro destinazioni, utilizzando un Atr 72-600 da 68 posti: dalla fine di ottobre, Catania e Forlì, quest’ultima ha già avviata la scorsa estate, e due nuove rotte, Firenze e Cagliari, dal 1° dicembre. La rotta per Catania sarà potenziata da gennaio, anche in base alla risposta dell’utenza. Tra le prossime top cinque destinazioni ci sarà Perugia, e nel mirino ci sono già Milano Linate e Verona. "È un’opportunità importante per il nostro vettore e ci auguriamo di creare nuove sinergie per valorizzare il trasporto passeggeri - ha dichiarato Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia -. Viaggiare italiano in questo momento è anche un modo di ricreare lo spirito nazionale". Il chief commercial officer Krassimir Tanev ha aggiunto: "Scegliamo aeroporti 'best in class' per i nostri passeggeri e Trapani è stata scelta perché ha un servizio eccellente verso il passeggero e per la facilità di entrata e uscita dall’aeroporto". "Quando è stata lanciata la rotta per Catania sembrava una una provocazione in risposta alla difficoltà di muoversi all'interno della Sicilia e, invece, la compagnia Aeroitalia a Trapani è una realtà - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Confidiamo nel successo di queste rotte perché sono state fortemente richieste dal territorio. Stiamo valutando, con loro, anche la possibilità di sviluppare operazioni di cargo, diventando così una piattaforma logistica». [post_title] => Aeroitalia a Trapani con una nuova base operativa e un poker di rotte [post_date] => 2022-10-27T09:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666864450000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche per il 2023 il to Maldindia punta sui viaggi di gruppo accompagnati da Pierpaolo Di Nardo. “Nella ripartenza del 2022 si sono rivelati il nostro punto di forza - spiega il fondatore del to milanese -. Ci abbiamo messo la faccia e siamo stati premiati, perché chi torna a viaggiare ha bisogno di garanzie forti. Ho deciso perciò di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo, disegnando tour fuori rotta con servizi esclusivi e mettendo a disposizione dei viaggiatori le mie esperienze, i miei racconti di viaggio e i miei luoghi del cuore”. Viaggi classici e inconsueti, per piccoli gruppi di massimo 14 persone, con servizi selezionati e ovviamente accompagnatore dall’Italia. I prossimi itinerari includono in India del Sud (25 novembre 2022), Rajasthan – festival di Jaisalmer (31 gennaio 2023), Sri Lanka (3 marzo 2023), Nepal e Bhutan – festival di Paro (30 marzo 2023) e Armenia (3 giugno 2023). “Oltre alla programmazione gruppi per il 2023 – continua Di Nardo – ci sono tutti i viaggi studiati su misura per individuali (il nostro core business), che per Capodanno in India sono già sold-out da tempo: la ripartenza quindi c’è; speriamo duri nel tempo”. [post_title] => Prosegue la programmazione gruppi Maldindia; accompagnatore d'eccezione il fondatore Di Nardo [post_date] => 2022-10-27T09:40:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863641000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair aprirà il prossimo 30 ottobre voli diretti da Helsinki a Tokyo-Haneda, dando così nuovo impulso al network asiatico. I collegamenti per il secondo aeroporto di Tokyo saranno giornalieri, e si aggiungeranno ai voli bisettimanali per Narita, offrendo ai clienti un'ampia scelta di opzioni di volo per il Giappone e la capitale del Paese. Sulla rotta Finnair impiegherà aeromobili Airbus A350, dotati di nuove cabine per il lungo raggio, tra cui le poltrone Air Lounge Business Class, una nuovissima Premium Economy e una cabina Economy rinnovata. L'operativo prevede partenza da Helsinki alle 17:55 e arrivo a Tokyo Haneda alle 14:25 del pomeriggio successivo; il volo di ritorno decolla da Haneda alle 21:55 e atterra in Finlandia alle 04:25 del mattino seguente. [post_title] => Finnair decolla alla volta di Tokyo Haneda il 30 ottobre, con voli giornalieri [post_date] => 2022-10-26T11:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666783404000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "saudia di nuovo premiata da apex come world class airline" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1499,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori.\r

\r

Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati.\r

\r

All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet.","post_title":"In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt","post_date":"2022-10-28T12:43:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666960990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines è stata nominata \"World Class Airline\" in occasione degli Apex Official Airline Ratings, per la seconda volta consecutiva; il vettore è stato è anche nuovamente riconosciuto come Five Star Airline.\r

\r

Il nuovo premio \"World Class Airline\" è unico nel suo genere, in quanto prende in considerazione non solo i servizi e i prodotti della compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi in materia di salute, sicurezza e sostenibilità, riuscendo così a riflettere le aspettative dei clienti di oggi e le aree di interesse chiave per il settore aereo. Come tutti i premi Apex, il riconoscimento di \"World Class Airline\" si è basato su valutazioni verificate e controllate in modo indipendente da oltre un milione di passeggeri.\r

\r

\"Questo riconoscimento è un onore che riconosce l'incredibile lavoro del team globale della compagnia per ottenere i massimi livelli richiesti dei premi Apex Passenger Choice - ha dichiarato il comandante Ibrahim Koshy, ceo del vettore -. L'impegno di Saudia nei confronti dei passeggeri è il punto focale dell'intera compagnia, e il riconoscimento come Five Star Airline da parte di Apex è la testimonianza del nostro sforzo in questo senso\".","post_title":"Saudia di nuovo premiata da Apex come \"World Class Airline\"","post_date":"2022-10-28T12:19:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666959577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo qualche anno di assenza il gruppo Baglioni Hotels & Resorts torna a Milano. Situata nell’elegante quartiere di Brera, cuore artistico della città, all’angolo tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli all'interno di un palazzo liberty del 1913, il nuovo indirizzo meneghino della compagnia aprirà le sue porte il 16 gennaio 2023. Affiliata al soft brand The Leading Hotels of the World, Casa Baglioni includerà 30 camere e suite, un ristorante 1 stella Michelin da 40 posti firmato da chef Claudio Sadler, che dall’attuale location di via Ascanio Sforza si trasferirà proprio nell'hotel di prossima apertura, nonché una wine cellar, un rooftop bar estivo e un’area fitness attrezzata.\r

\r

Progettati dallo studio d’architettura milanese Spagnulo & Partners, gli spazi di Casa Baglioni traggono ispirazione dall’arte e dal design della Milano anni ’60, periodo storico caratterizzato da movimenti, avanguardie, artisti, architetti e designer che fecero delle arti integrate il terreno principale della loro ricerca. “Casa Baglioni sarà per me e per tutti i suoi ospiti un salotto milanese distinto e raffinato - sottolinea il ceo del gruppo, Guido Polito -: un viaggio immersivo nell’arte e nel design della Milano anni ‘60, in cui poter ammirare dal vivo opere d’arte di grandi artisti italiani e internazionali come Castellani, Bonalumi, Paolini, Gastel, Ihmof, appartenenti alla Stefano Cecchi Trust Collection, nonché oggetti di design manifatturiero italiano”.","post_title":"Casa Baglioni apre il 16 gennaio e segna il ritorno del gruppo omonimo a Milano","post_date":"2022-10-28T10:33:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666953233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centoquindici destinazioni in 39 Paesi: in altre parole, l'operativo invernale più ampio di sempre per l'aeroporto di Milano Bergamo, che sarà in vigore dal prossimo 30 ottobre.\r

\r

La novità più rilevante è l’ingresso nel network dei collegamenti di Aeroitalia, che dal 14 novembre opererà i voli con Roma Fiumicino e farà rotta anche su Catania e Bacau, e, dal 5 dicembre su Londra Heathrow, impiegando aeromobili B737-800 da 189 posti.\r

\r

Il programma invernale di Ryanair prevede 94 rotte, tra cui due nuove (Baden-Baden e Lodz) e tre aperte nella summer ’22 e confermate (Francoforte Hahn, Madera e Newcastle). In totale, la low cost irlandese offrirà più voli e posti rispetto all’operativo invernale 2019-2020.\r

\r

Sempre dal 30 ottobre, easyJet vola a Lisbona tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica, in aggiunta ai collegamenti con Amsterdam, Parigi Charles De Gaulle e Londra Gatwick. Confermati anche i voli operati da Eurowings con Dusseldorf, Transavia con Rotterdam e Vueling con Parigi Orly, come pure l’offerta di voli per Istanbul Sabiha, garantita dal collegamento giornaliero di Anadolujet (del gruppo Turkish Airlines) e da Pegasus Airlines con un totale di dieci frequenze settimanali (volo giornaliero con aggiunta della seconda frequenza nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Anche Albawings conferma il collegamento con Tirana, per la prima volta nel proprio operativo invernale, che sarà garantito tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica).\r

\r

Altra nuova rotta dall’Aeroporto di Bergamo sarà inaugurata il 7 dicembre da Air Arabia che, in aggiunta alle destinazioni di Casablanca e Alessandria in Egitto, opererà il primo volo diretto con gli Emirati Arabi Uniti con quattro frequenze settimanali raggiungendo l'Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino ed a soli venti minuti da Dubai.\r

\r

","post_title":"Il caldo inverno dell'aeroporto di Milano Bergamo: 115 destinazioni in 39 paesi","post_date":"2022-10-28T09:20:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666948816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma.\r

Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero.\r

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. \r

\"In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.\r

“Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.","post_title":"Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri","post_date":"2022-10-27T11:40:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666870826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento.\r

\r

“Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”.","post_title":"Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo","post_date":"2022-10-27T10:19:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666865963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia rilancia da Trapani dove apre una nuova base operativa a cominciare dal prossimo inverno. Dal Vincenzo Florio il vettore collegherà quattro destinazioni, utilizzando un Atr 72-600 da 68 posti: dalla fine di ottobre, Catania e Forlì, quest’ultima ha già avviata la scorsa estate, e due nuove rotte, Firenze e Cagliari, dal 1° dicembre. La rotta per Catania sarà potenziata da gennaio, anche in base alla risposta dell’utenza. Tra le prossime top cinque destinazioni ci sarà Perugia, e nel mirino ci sono già Milano Linate e Verona.\r

\r

\"È un’opportunità importante per il nostro vettore e ci auguriamo di creare nuove sinergie per valorizzare il trasporto passeggeri - ha dichiarato Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia -. Viaggiare italiano in questo momento è anche un modo di ricreare lo spirito nazionale\". Il chief commercial officer Krassimir Tanev ha aggiunto: \"Scegliamo aeroporti 'best in class' per i nostri passeggeri e Trapani è stata scelta perché ha un servizio eccellente verso il passeggero e per la facilità di entrata e uscita dall’aeroporto\".\r

\r

\"Quando è stata lanciata la rotta per Catania sembrava una una provocazione in risposta alla difficoltà di muoversi all'interno della Sicilia e, invece, la compagnia Aeroitalia a Trapani è una realtà - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Confidiamo nel successo di queste rotte perché sono state fortemente richieste dal territorio. Stiamo valutando, con loro, anche la possibilità di sviluppare operazioni di cargo, diventando così una piattaforma logistica».","post_title":"Aeroitalia a Trapani con una nuova base operativa e un poker di rotte","post_date":"2022-10-27T09:54:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666864450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche per il 2023 il to Maldindia punta sui viaggi di gruppo accompagnati da Pierpaolo Di Nardo. “Nella ripartenza del 2022 si sono rivelati il nostro punto di forza - spiega il fondatore del to milanese -. Ci abbiamo messo la faccia e siamo stati premiati, perché chi torna a viaggiare ha bisogno di garanzie forti. Ho deciso perciò di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo, disegnando tour fuori rotta con servizi esclusivi e mettendo a disposizione dei viaggiatori le mie esperienze, i miei racconti di viaggio e i miei luoghi del cuore”.\r

\r

Viaggi classici e inconsueti, per piccoli gruppi di massimo 14 persone, con servizi selezionati e ovviamente accompagnatore dall’Italia. I prossimi itinerari includono in India del Sud (25 novembre 2022), Rajasthan – festival di Jaisalmer (31 gennaio 2023), Sri Lanka (3 marzo 2023), Nepal e Bhutan – festival di Paro (30 marzo 2023) e Armenia (3 giugno 2023). “Oltre alla programmazione gruppi per il 2023 – continua Di Nardo – ci sono tutti i viaggi studiati su misura per individuali (il nostro core business), che per Capodanno in India sono già sold-out da tempo: la ripartenza quindi c’è; speriamo duri nel tempo”.\r

\r

","post_title":"Prosegue la programmazione gruppi Maldindia; accompagnatore d'eccezione il fondatore Di Nardo","post_date":"2022-10-27T09:40:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666863641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair aprirà il prossimo 30 ottobre voli diretti da Helsinki a Tokyo-Haneda, dando così nuovo impulso al network asiatico. I collegamenti per il secondo aeroporto di Tokyo saranno giornalieri, e si aggiungeranno ai voli bisettimanali per Narita, offrendo ai clienti un'ampia scelta di opzioni di volo per il Giappone e la capitale del Paese.\r

\r

Sulla rotta Finnair impiegherà aeromobili Airbus A350, dotati di nuove cabine per il lungo raggio, tra cui le poltrone Air Lounge Business Class, una nuovissima Premium Economy e una cabina Economy rinnovata.\r

\r

L'operativo prevede partenza da Helsinki alle 17:55 e arrivo a Tokyo Haneda alle 14:25 del pomeriggio successivo; il volo di ritorno decolla da Haneda alle 21:55 e atterra in Finlandia alle 04:25 del mattino seguente.","post_title":"Finnair decolla alla volta di Tokyo Haneda il 30 ottobre, con voli giornalieri","post_date":"2022-10-26T11:23:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666783404000]}]}}