Sas tornerà a volare sulla rotta da Copenhagen a New York-Jfk, dopo 34 anni di assenza Sas torna a investire sui collegamenti verso gli Stati Uniti: dal 9 febbraio 2023 la compagnia aerea scandinava tornerà a servire la rotta da Copenhagen a New York: il volo, operato per l’ultima volta ben 34 anni fa, sarà effettuato cinque volte alla settimana e diventerà giornaliero durante la stagione estiva. Sas opererà al Terminal 7 dell’aeroporto Jfk. Attualmente il vettore serve lo scalo anche da Oslo e Stoccolma. “La nuova rotta consentirà ai passeggeri di viaggiare facilmente sia dalla parte ovest sia dalla parte est di New York, poiché Sas continua a offrire partenze dalla Scandinavia verso Newark – spiega una nota della compagnia -. Dalla Scandinavia offriamo un prodotto solido per l’aeroporto di Newark e crediamo che questa aggiunta da Copenaghen al Jfk rafforzerà l’offerta su New York per i nostri clienti. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per noi e continueremo a sviluppare nuove rotte e destinazioni ogni volta che si presenterà l’opportunità giusta”. Durante l’inverno Sas opererà circa 130 partenze settimanali su 12 rotte statunitensi.

