Sas sull’estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen Sas espande il network estivo 2026 con l’inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025. Il vettore ha già annunciato l’intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno. Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo. La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari». Condividi

