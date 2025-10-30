Sas: c’è la Torino-Copenaghen tra le novità dell’inverno 2026 L’operativo invernale 2025-26 firmato Sas porta con sè diverse novità, inclusa una per il mercato Italia, con il debutto della nuova rotta da Copenaghen a Torino, che sarà attiva dal 24 gennaio al 7 marzo 2026, con un volo a settimana (il sabato). Il programma della winter rafforza Copenaghen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia. «Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di network ottimizzata – afferma Henrik Winell, vicepresidente network di Sas -. I risultati sono evidenti: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più vantaggiose per i nostri clienti in tutta la regione nordica e oltre. Con nuove destinazioni, rotte estese e servizi più frequenti, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa». Lo schedule prevede due nuove rotte attive tutto l’anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due voli settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni leisure stagionali: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e, appunto, Torino. Gli orari sono studiati per garantire collegamenti perfetti con la più ampia rete Sas nei Paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali. Condividi

