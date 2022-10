Ryanair: settembre da 15,9 milioni di passeggeri trasportati, +13% sul 2019 Ryanair ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri a settembre, che diventa così il terzo mese più trafficato di sempre, con un aumento del 13% rispetto ai livelli pre-Covid. Fino a quest’anno, il mese più trafficato era stato l’agosto 2019, quando la low cost aveva trasportato 14,9 milioni di passeggeri. La percentuale media di posti vuoti per volo è salita il mese scorso al 6%, rispetto al 4% di agosto e al 3% di settembre 2019. Ryanair punta ora a trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell’anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando in modo significativo il precedente record annuale di 149 milioni, raggiunto prima che la pandemia bloccasse l’industria del trasporto aereo. Nei dodici mesi sino ad oggi la low cost ha trasportato 153 milioni di passeggeri, con un balzo in avanti del +209% rispetto ai 49,5 milioni di passeggeri trasportati nello stesso periodo dell’anno scorso.

L'Italia, in particolare, si conferma secondo mercato per Malta, con un recupero che viaggia ad un ritmo veloce, e i primi sette mesi del 2022 che si posizionano all'88% del medesimo periodo del 2019. Tra gennaio e luglio 2022, quasi 191.000 turisti italiani hanno visitato Malta, generando 1,2 milioni di pernottamenti e 110 milioni di euro di spesa.\r

Riconfermate per la stagione autunno/inverno 16 rotte dirette tra Italia e Malta con voli operati da Air Malta (in codeshare con Ita Airways) e Ryanair. Air Malta ha anche deciso di raddoppiare i voli quotidiani in partenza da Roma Fiumicino programmando un collegamento al mattino ed uno serale per arricchire l’offerta del volato e permettere una più facile organizzazione di short break e weekend nell’arcipelago maltese.\r

Segno più anche per il ricettivo: sono soprattutto i boutique hotel nell’area della capitale ad aver aumentato l’offerta e nella sola Valletta, con un totale di 975 posti letto disponibili, contro i 679 del 2019.\r

VisitMalta parteciperà al prossimo Ttg Travel Experience di Rimini, insieme a quattro dmc maltesi. “La nostra presenza in fiera sarà nel segno dell’entusiasmo e della volontà di fare del nostro meglio per offrire sempre più strumenti utili al trade per la promozione e la vendita di Malta - afferma Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. E con una meta così ricca e poliedrica come è l’Arcipelago Maltese, gli obiettivi ci appaiono ancora più facili da raggiungere”.","post_title":"Estate positiva per Malta. L'Italia si conferma secondo mercato per numero di arrivi","post_date":"2022-10-04T11:13:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664882001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Balzo in avanti del traffico passeggeri negli aeroporti italiani durante lo scorso agosto: i dati di Assaeroporti indicano un totale di 19.023.055 passeggeri, pari cioè al 93% dei volumi di traffico del 2019, quando i viaggiatori negli scali nazionali raggiungevano i 20.474.839.\r

\r

Ripresa concreta quindi quella evidenziata dal report di Assaeroporti, \"iniziata con la stagione estiva, che vede a livello complessivo una progressiva riduzione del gap rispetto al periodo pre-Covid e, a livello locale, il superamento dei numeri del 2019 da parte di molti aeroporti\". \r

\r

Una crescita analoga si osserva per i movimenti aerei, 156.987, che toccano anche in questo caso il 93% dei livelli pre-pandemia. Significativo il risultato del cargo che, con 81.248 tonnellate di merce trasportata, si attesta ad un +6,5% rispetto ai volumi del 2019. \r

\r

In termini di destinazioni, i dati di agosto confermano la forte crescita del traffico domestico, che segna un +12,3% sullo stesso mese del 2019 ma, soprattutto, mostrano la ripartenza del mercato internazionale, che raggiunge l’85% del numero dei passeggeri pre-pandemia.\r

\r

La progressione durante i primi otto mesi del 2022 mostra un totale di 106.831.078 viaggiatori negli scali italiani. Nonostante quindi la battuta d’arresto causata ad inizio 2022 dalla diffusione della variante Omicron, i risultati dei mesi successivi consentono di chiudere il periodo gennaio-agosto con l’82% dei volumi del 2019. Il cargo infine, con 731.237 tonnellate supera il 2019 del 2,5%.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Assaeroporti: boom di passeggeri in agosto. Torna anche l'internazionale, all'85% dei livelli 2019","post_date":"2022-10-04T10:23:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664878982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Credo che quest'anno, in autunno, ci saranno più fallimenti di compagnie aeree che fusioni o acquisti», così ha affermato Johan Lundgren, l'amministratore delegato di Easyjet. Nel caso pensaste che si riferisse alla sua stessa compagnia, che nell'ultimo semestre aveva ancora perdite significative, ha anche chiarito che Easyjet ha un grande futuro perché è una delle compagnie aeree con meno debiti e «una delle poche che ha un rating del tuo credito molto positivo»\r

\r

Lundgren ha aggiunto che «per un certo numero di compagnie aeree le difficoltà sono molte e se le cose si mettono male ora, penso che alcuni colleghi affronteranno un futuro cupo». Poi ha ricordato la crisi di Blue Air in Romania. I media gli hanno chiesto se conoscesse altre compagnie aeree a rischio e lui ha risposto: «Sì, ma non te lo dico».\r

\r

Lundgren è soddisfatto di come sta la sua azienda. «Se si guarda a luglio e agosto, in questi due mesi abbiamo trasportato 16 milioni di clienti, con meno difficoltà rispetto al 2019. Ma non è stato facile, perché non tutto è sotto il nostro controllo». Il manager ha aggiunto che l'estate è stata benefica, ma l'intero anno sarà un'altra cosa.","post_title":"Lundgren (easyJet): «Molte compagnie aeree sull'orlo del fallimento»","post_date":"2022-10-04T09:40:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1664876405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Estonia, un mix accattivante di natura, cultura, gastronomia, tecnologia e sostenibilità, si è presentata a Roma e Milano con queste carte vincenti agli operatori e alla stampa specializzata italiana. Con gli occhi puntati in modo particolare sulla capitale Tallinn, Capitale Verde d’Europa nel 2023 e su Tartu, la seconda città estone. Posizionata nel meridione del paese quest'ultima mira in alto per il 2024, puntando a un milione di visitatori quando sarà una delle tre città europee Capitali della Cultura. \r

\r

Ottimi i collegamenti tra l’Estonia e l’Italia grazie ai collegamenti Ryanair e Wizz Air con oltre 20 voli settimanali da otto città italiane. E da altre città europee c’è un’ottima scelta di voli operati sia da vettori low cost che di linea. Per molti visitatori è Tallinn il primo punto d’arrivo nel paese baltico, una città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che vanta un tessuto urbano medievale attentamente conservato e strutture ricettive in grado di soddisfare ogni esigenza.\r

\r

Presenti alle serate italiane Kristina Talisainen, b2b marketing e Kadri Gröön, international media di Visit Estonia insieme ai partner Visit Tartu, Ibis Hotel Tallinn e Eckero Line, compagnia di traghetti che collegano Tallinn e Helsinki. “Dall’inizio dell’anno fino alla fine di luglio 2022 l’Estonia ha accolto 791.983 visitatori internazionali, e di questi 11.338 erano italiani”, ha sottolineato Kristina Talisaninen. Un’incremento nel numero di visitatori dal Belpaese del 190% rispetto allo spesso periodo del 2021. Molto apprezzato dagli italiani, ha aggiunto Kadri Gröön, la cucina estone: “Una cucina sostenibile con oltre 31 dei nostri ristoranti inseriti nella prestigiosa Guida Michelin”.\r

\r

","post_title":"Estonia pronta a conquistare il favore dei turisti italiani","post_date":"2022-10-03T13:39:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664804345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates prosegue l'attività di reclutamento di personale di bordo in Italia con quattro nuovi open day. Nelle prime due settimane di ottobre gli incontri si svolgeranno a Venezia, Milano, Roma e Firenze.\r

Si comincia oggi, 3 ottobre, a Venezia (Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano), per continuare il 5 ottobre a Milano, presso il Best Western Plus Hotel Galles - P.za Lima 2; il 13 ottobre sarà la volta di Roma, al Bettoja Hotel Mediterraneo - Via Cavour 15; infine, il 15 ottobre, tappa a Firenze, NH Firenze - Piazza V.Veneto 4/a.\r

Nell'ultimo anno, Emirates ha ripreso i voli verso diverse destinazioni globali dopo la ripresa del mercato. Quest’estate la compagnia aerea ha trasportato 10 milioni di passeggeri su quasi 35.000 voli verso 130 destinazioni.\r

Gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente e dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto. Il personale di bordo Emirates rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e di mete in oltre 130 città in sei continenti, utilizzando una moderna flotta di oltre 200 velivoli wide-body.","post_title":"Emirates: quattro nuove tappe in Italia per la selezione di personale di bordo","post_date":"2022-10-03T09:35:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664789706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lumiwings protagonista a Foggia con l’apertura del primo volo diretto a Milano Malpensa, decollo che ha coinciso con la riapertura ai voli civili – dopo 11 anni – del ‘Gino Lisa’. Una scommessa impegnativa quella della compagnia aerea greca, portata avanti con Aeroporti di Puglia, che vede così coronato il sogno mai sopito di completare il network degli scali pugliesi con Foggia.\r

\r

Lumiwings opera sulla Foggia-Milano con un Boeing 737-300 da 139 passeggeri, con quattro frequenze a settimana fino a dicembre, quando saliranno a cinque; a questa prima rotta si affiancano gli altri tre collegamenti per Torino, Catania e Verona “primo step di un futuro ampliamento” dichiara Chiara Rebughini, direttore commerciale del vettore (nella foto, insieme all'equipaggio). Una scommessa che ha preso forma dopo uno “studio mirato sulla potenziale catchement area, che ha evidenziato elevate potenzialità e come l'utenza sia mutata rispetto al passato, privilegiando ora il viaggio in aereo a quello in bus o in treno. Significativo poi l'interesse del segmento business, viste le numerose aziende del Nord Italia che qui hanno una sede secondaria. L'aeroporto è un'alternativa molto interessante non soltanto per il foggiano e la Puglia, ma per il Molise, una parte di Basilicata, Campobasso e Avellino\".\r

\r

Traffico Vfr, business, studentesco e, naturalmente leisure per le quattro rotte, tutte annuali, \"e già nel periodo dei prossimi ponti e festività notiamo un forte incremento delle prenotazioni”. La stima di passeggeri “che è una proiezione conservativa” punta al \"50% in questi primi mesi e al pieno riempimento in tre anni, per tutte le tratte\".\r

\r

Ruolo preciso per il trade all’interno dei canali distributivi: “Siamo presenti sui gds tramite Worldticket, con cui abbiamo un agreement commerciale. E contiamo molto sul contributo degli agenti di viaggi che ritengo siano importantissimi, anche per il ruolo di fiducia che sono in grado di instaurare con il cliente finale”. Attualmente gli adv possono aprire il loro account sul sito di Lumiwings “e gestire le loro prenotazioni, ma vogliamo creare un’affiliazione a loro dedicata e stiamo definendo l’offerta da proporre: in base al venduto beneficeranno di agevolazioni esclusive”.\r

\r

[gallery ids=\"431478,431479,431477\"]","post_title":"Lumiwings protagonista della riapertura dell’aeroporto di Foggia con il volo per Milano","post_date":"2022-10-03T09:30:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664789426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Th si appresta a chiudere un 2022 decisamente positivo, con il fatturato complessivo che supera per la prima volta la simbolica cifra dei 100 milioni, arrivando a quota 133 milioni di euro. \"Il che significa crescere del 109% sul 2021 e soprattutto del 46% sull’anno pre-Covid 2019, per complessivi 42 milioni in più - spiega l’amministratore delegato della compagnia, Giuliano Gaiba -. Si tratta di risultati decisamente confortanti, ancora di più se si considera il contesto in cui ci siamo mossi, caratterizzato ancora dalla pandemia, a cui si sono aggiunti la guerra e l’inflazione crescente».\r

\r

Nel dettaglio, il marchio Th Resorts dovrebbe registrare un giro d’affari complessivo di 110 milioni di euro (+17% sull’anno precedente), mentre la startup Baobab si stima si possa attestare attorno ai 20 milioni, «che è un risultato insperato per noi», aggiunge Gaiba. Lo storico operatore tailor made Markando è invece in fase di riorganizzazione e verrà rilanciato quest’autunno, «con un progetto innovativo e risorse dedicate di spessore ed esperienza».","post_title":"Baobab: primo anno a quota 20 milioni di fatturato","post_date":"2022-09-30T11:25:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664537122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domani 1° ottobre ci sarà l'ennesimo sciopero dei voli per 24 ore. A fermarsi sono 4 compagnie low cost: Ryanair, easyJet e Volotea per ben 24 ore e Vueling per 4 ore, dalle 13 alle 17. A indire lo stop sono stati Filt-Cgil e Uiltrasporti. \r

\r

Non dovrebbe essere coinvolta dallo sciopero del 1 ottobre Wizz Air. Ma i sindacati hanno promesso azioni di protesta qualora l’azienda non dovesse risolvere i problemi interni.\r

\r

Piloti e assistenti di volo chiedono migliori condizioni di lavoro. E' stata una lunga e calda estate all’insegna delle mobilitazioni e dei disagi negli aeroporti, ma dopo tante promesse i lavoratori tornano a protestare contro la mancata risposta da parte delle compagnie. Altri motivi dello sciopero? I lavoratori hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino.\r

\r

Si prospettano pertanto molti disagi per la giornata di sabato. Il motivo? Ebbene è stato calcolato come a fermarsi saranno - molto probabilmente - diversi voli. Solo per il 1 ottobre, infatti, sarebbero previste 619 partenze Ryanair dall’Italia, e altre 10 nelle quattro ore di stop per Vueling.","post_title":"Domani 1° ottobre sciopero di Ryanair, easyJet , Volotea e Vueling","post_date":"2022-09-30T10:27:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1664533631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo stanchi di queste ripetute interruzioni e cancellazioni dei voli causate da sindacati minori dei controllori di volo francesi\": Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, invita i governi di Regno Unito, Irlanda, Italia e Spagna ad agire per proteggere i propri cittadini e i sorvoli da/per i loro Paesi evitando in tal modo che migliaia di voli vengano cancellati a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi.\r

\r

Il ceo accusa le politiche del Governo francese \"che prevedono l’utilizzo del servizio minimo per proteggere i voli francesi per i cittadini francesi interrompendo migliaia di voli che sorvolano la Francia per migliaia di cittadini dell'Ue che non viaggiano da/per la Francia\".\r

E ancora: \"La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen continua a restare inerte mentre il mercato unico europeo per i viaggi aerei viene colpito da questi sindacati minori dei controllori di volo francesi; se la Commissione europea non agisce per proteggere i propri cittadini, allora devono intervenire i Governi nazionali\".","post_title":"Ryanair chiede intervento dei governi in vista dello sciopero dei controllori di volo francesi","post_date":"2022-09-30T09:05:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664528707000]}]}}