Ryanair rivede al rialzo la previsione di utile, che si attesterà tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro Ryanair prevede un risultato positivo migliore del previsto per l’anno fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo: la low cost irlandese ha rivisto infatti al rialzo la previsione di utile, forte della domanda di voli più alta delle stime nel periodo natalizio e di Capodanno. I profitti saranno dunque compresi tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro, contro la precedente forchetta di 1-1,2 miliardi. “Per la prima volta in tre anni, la domanda è stata solida nel periodo delle festività e non ha risentito del Covid e del conflitto in Ucraina. Questo ha generato un picco superiore alle attese di traffico e tariffe tra Natale e Capodanno», spiega la compagnia. Gli analisti seguono con attenzione ogni segnale di potenziale indebolimento della domanda di voli a fronte dell’incertezza economica che coinvolge l’intera Europa. Finora la voglia di viaggiare ha avuto la meglio sulla crisi economica e il picco dell’inflazione, nonostante molte compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti. “A conti fatti, per il momento la domanda di viaggi a corto raggio in Europa rimane in buona salute e siamo sempre più ottimisti in vista della prossima stagione delle trimestrali“, spiegano gli analisti di Bernstein ripresi dal Financial Times. Ryanair ha poi avvertito che le nuove previsioni sono “fortemente dipendenti dalla possibilità di evitare eventi avversi” nei primi tre mesi del 2023, come un peggioramento della guerra in Ucraina o nuovi sviluppi della pandemia. La low cost ha anche aggiunto di aspettarsi una perdita nei primi tre mesi dell’anno, tradizionalmente il trimestre più debole, considerato che la Pasqua cadrà soltanto in aprile.

\r

Durante la pandemia, si legge in una lettera inviata ai dipendenti dal co-ceo di Salesforce, Marc Benioff, la compagnia avrebbe assunto troppe persone, mentre l'ambiente oggi rimane impegnativo e i clienti adottano approcci più cauti nelle proprie decisioni d'acquisto. Stando alla documentazione inoltrata all'autorità di Borsa Usa, la Securities and Exchange Commission, il piano di licenziamenti dovrebbe essere implementato nel biennio 2023-2024, mentre la dismissione delle proprietà immobiliari sarebbe destinata a proseguire fino al 2026. Ai dipendenti Usa lasciati a casa, la società intenderebbe offrire un minimo di cinque mensilità di stipendio, l'assicurazione sanitaria, ulteriori risorse per la carriere e altri benefici. Trattamenti simili dovrebbero essere riservati anche al personale coinvolto nelle sedi situate al di fuori del territorio statunitense, compatibilmente con le leggi sul lavoro locali.","post_title":"Salesforce ristruttura e taglia il 10% del personale a livello globale","post_date":"2023-01-05T11:53:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1672919592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Abruzzo. Non è delle migliori la situazione nelle stazioni sciistiche abruzzesi che fanno i conti con la mancanza di neve. Per gli imprenditori e gli operatori turistici il rischio è quello di vedere la stagione saltare. Molte le disdette arrivate nei giorni delle feste a causa della mancanza di neve. L’assessore regionale al turismo Daniele D’Amario si è attivato già per le prime azioni da mettere in campo\r

\r

Dopo le sollecitazioni degli operatori turistici e della politica regionale, con richieste per la “proroga dei mutui e fondi per l’innevamento artificiale”, già nelle prossime ore dal ministero potrebbero far sapere il giorno di un tavolo congiunto per l’Appennino a cui parteciperanno anche i colleghi di Emilia Romagna e Toscana. Proprio ieri il ministro del turismo, Daniela Santanchè, ha risposto all’appello arrivato dalle Regioni dell’Appennino senza neve che chiedono interventi straordinari per aiutare il settore in crisi: “Al più presto un tavolo di lavoro congiunto per definire un piano straordinario per l’Appennino senza neve. Il mio gabinetto è già al lavoro sul tema”.\r

\r

D’Amario parla anche della possibilità di avere cannoni sparaneve di ultima generazione in grado di funzionare anche con temperature lontane dallo zero termico. Insomma, l’assenza di neve per gli operatori turistici è un bel problema, e sull’Appennino le piste da sci sono tutte senza la coltre bianca. Sul fronte meteo, anche se i meteorologi non possono fare previsioni a lungo termine, sembra che qualcosa possa muoversi la prossima settimana ma è ancora troppo presto. Si continua a pensare, intanto, allo Skipass unico per l’Abruzzo, terra di mare e di monti. Ora bisognerà attendere l’esito dell’incontro con il ministro, già nei prossimi giorni amministratori e operatori sperano in buone notizie sotto la…neve.","post_title":"Abruzzo senza neve. Santanchè: \"Presto un piano straordinario\"","post_date":"2023-01-05T11:12:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672917131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avianca amplia il network internazionale con l'aggiunta di quattro nuove destinazioni che, dal prossimo marzo, saranno operative dall'hub di Bogotà. Tra le new entry spicca la rotta per Boston che sarà servita con cinque frequenze alla settimana da un aeromobile della famiglia Airbus A320 con una capienza massima di 180 passeggeri.\r

\r

Sempre a marzo la compagnia aerea colombiana introdurrà nuovi collegamenti verso Belo Horizonte e Manaus: la prima sarà operata cinque volte a settimana, mentre la seconda quattro. Il vettore partner di Star Alliance lancerà anche una rotta giornaliera tra Bogotà e Comayagua, in Honduras, a marzo. Anche su queste altre tre rotte saranno impiegati velivoli della famiglia A320.\r

\r

Come evidenziato dal cco di Avianca, Manuel Ambriz, nel 2022 la compagnia ha aperto 21 nuove rotte e prevede di lanciarne altre 20 quest'anno, comprese le quattro rotte che inizieranno a marzo. Ha dichiarato che Avianca \"continuerà a rafforzare il network, il più completo in Colombia e uno dei principali in America Latina\".","post_title":"Avianca aprirà quest'anno 20 nuove destinazioni, tra cui la Bogotà-Boston","post_date":"2023-01-05T09:17:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672910240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2022 ha segnato il gran ritorno dell'industria turistica della Francia ai livelli pre pandemia: secondo le analisi stilate da Atout France, le entrate turistiche \"si avvicineranno al record del 2019: con un aumento del +6,8% a ottobre (rispetto al 2019), gli incassi hanno ormai raggiunto i 50 miliardi di euro, un risultato che dovrebbe garantire, a chiusura del 2022, il raggiungimento del livello record del 2019 di 56,7 miliardi di euro\".\r

\r

I ricavi - spiega la nota dell'ente, ripresa da l'Echo Touristique - sono stati generati in particolare dai mercati di prossimità come Belgio e Germania oltre che dal Regno Unito. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno registrato \"la crescita più forte\" con ricavi \"sostenuti da un tasso di cambio del dollaro ancora in equilibrio con l'euro\".","post_title":"La corsa della Francia: entrate turistiche oltre i 50 miliardi di euro, verso il record 2019","post_date":"2023-01-04T11:49:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672832998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni.\r

\r

La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia.\r

All'inizio di dicembre il ceo Michael O'Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020.\r

\r

Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all'81% del dicembre 2021.","post_title":"Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019","post_date":"2023-01-04T10:12:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672827162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A chiusura del 2022 il traffico aereo europeo ha dimostrato la sua resilienza, malgrado il complesso contesto globale - dal Covid, alla guerra in Ucraina, alla crisi economica - totalizzando circa 9,3 milioni di voli, pari all'83% del livello toccato nel 2019, anno precedente la crisi pandemica, che ne fece registrare 11,2 milioni. Il dato è quello che emerge dall'analisi di Eurocontrol, che segnala come lo scorso anno siano stati trasportati circa 2 miliardi di passeggeri, quasi 425 milioni in meno rispetto al 2019.\r

\r

In questo quadro l’Italia ha messo a segno un risultato migliore della media europea raggiungendo, per numero di voli, l'88% (3165 voli giornalieri) dei numeri pre-Covid; soltanto la Spagna ha fatto meglio, con il 91%; la Germania ha recuperato il 75%; il Regno Unito l'80%; la Francia l'86%.\r

\r

Come anticipato lo scorso dicembre, il pieno recupero del traffico aereo europeo ai livelli pre-Covid è previsto da Eurocontrol solo per il 2025, in linea con lo scenario di base che tiene conto della debole crescita economica, delle pressioni dell’inflazione e del perdurare della guerra in Ucraina, con i suoi impatti anche in termini economici.\r

\r

Il rimbalzo rispetto al 2021 (+3,1 milioni) è stato solido grazie all'andamento delle compagnie a basso costo e alle destinazioni dell'Europa meridionale. Per il 2023 l'Analysis Paper stima un ulteriore consolidamento del traffico, al 92% dei livelli pre-Covid, ma sottolinea anche le importanti sfide costituite dall'adeguamento della capacità di trasporto alla domanda e dal contenimento dei ritardi. Sono già sopra i livelli pre-Covid sia il segmento cargo (106%) sia i viaggi d'affari (116%).\r

\r

Menzione particolare per i vettori low cost hanno di fatto trainato il recupero del traffico aereo nel 2022 - segnala ancora Eurocontrol - attestandosi all'85% del traffico rispetto al 2019 (quindi, sopra il dato totale) e raggiungendo una quota di mercato (32,3%) ormai prossima a quella delle compagnie principali (32,4%).","post_title":"Eurocontrol: il traffico aereo in Italia recupera oltre la media europea. L'avanzata low cost","post_date":"2023-01-04T09:31:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672824710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Nuova Zelanda prevede l'arrivo di mezzo milione di visitatori internazionali nell'arco dei prossimi due mesi. Si prevede che tra 470.000 e 530.000 visitatori sbarcheranno ad Auckland, Christchurch e Wellington nei mesi di gennaio e febbraio. Un risultato significativo, dopo la riapertura completa del confine internazionale il 31 luglio.\r

\r

Stuart Nash, ministro del turismo, ha dichiarato che il Paese ha dimostrato di essere una \"destinazione attraente\" per i visitatori stranieri. \"Le nostre regioni hanno già registrato un aumento della spesa turistica e questo sembra destinato a continuare nei mesi estivi\". Nell'anno conclusosi a marzo 2022, i turisti internazionali hanno speso 26,5 miliardi di dollari in Nuova Zelanda, con un aumento del 30,6% rispetto all'anno precedente.\r

\r

\"Ci aspettiamo un aumento nel prossimo anno del numero di persone direttamente impiegate nel turismo, con oltre 20.000 titolari di visti per vacanze-lavoro arrivati in Nuova Zelanda\".\r

\r

\"Siamo anche impegnati a garantire che il ritorno a numeri elevati di turisti sia sostenibile dal punto di vista ambientale e abbia un impatto minore sul nostro paesaggio naturale rispetto al passato\", ha dichiarato il ministro. Uno dei programmi più recenti del Governo, il Piano di trasformazione dell'industria turistica, \"farà in modo che il turismo restituisca più di quanto prende alle persone e ai luoghi\".","post_title":"Nuova Zelanda: atteso mezzo milione di turisti internazionali nei primi due mesi 2023","post_date":"2023-01-04T09:10:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672823410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio è intervenuta con una lettera al ministro dell’istruzione e merito, Giuseppe Valditara, e al ministro del turismo, Daniela Santanché. Ai due ministri viene fatto osservare il mancato recepimento degli emendamenti presentati da Fiavet-Confcommercio allo schema di Decreto Legislativo delegato di riforma del Codice degli Appalti (– D.Lgs. 18.04.2016 n. 50-, in attuazione della Delega conferita al Governo dall’art. 1 della Legge 21/06/2022 n.78).\r

\r

Fiavet-Confcommercio nell’emendamento si faceva interprete di un sentimento unanime di tutto il comparto turistico dell’intermediazione, rappresentato da agenzie di viaggi e operatori turistici, impegnati nel turismo scolastico. Sono circa 1.000 le agenzie di viaggi italiane che propongono viaggi d'istruzione nella loro offerta. Il fatturato stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno nel 2019 con un comparto occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un importantissimo segmento economico.\r

\r

Nel suo emendamento Fiavet-Confcommercio aveva richiesto che gli affidamenti dei viaggi di istruzione fossero inseriti nel novero degli “appalti esclusi nei settori ordinari” come attualmente indicati all’art. 56 del detto schema del Decreto legislativo in discussione.\r

\r

La richiesta era motivata dalle criticità emerse nell’ambito delle gare e procedure di affidamento dei viaggi di istruzione gestite ora in autonomia dagli istituti scolastici. \r

\r

Le peculiarità del pacchetto di viaggio di istruzione sono legate a complesse dinamiche economiche di preacquisizione dei servizi, come, ad esempio, i biglietti aerei delle compagnie low cost che di e solito le istituzioni scolastiche richiedono nelle offerte di gara per economizzare i costi dei viaggi stessi e che gli operatori acquistano preventivamente con tariffe non rimborsabili. Spesso sorgono problemi quando, come accade frequentemente, l’elenco dei partecipanti varia successivamente, creando per gli istituti scolastici criticità nel riconoscere quelle peculiarità dell’organizzazione del viaggio di istruzione che mal si armonizzano con una applicazione del Codice dei contratti pubblici, pensati sul modello dell’opera pubblica di lavori.\r

\r

“Per questo motivo – si scrive nella lettera - negli anni passati abbiamo lavorato proficuamente con gli Uffici del Dicastero ad un progetto di “Linee guida nazionali”, che tuttavia non è stato ancora definito e sarebbe superato ove si pervenisse alla esclusione del settore dei viaggi di istruzione dall’ambito di applicazione del Codice, come auspicato da Fiavet-Confcommercio” .\r

\r

Il Decreto Legislativo, è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari per poi riapprodare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Fiavet-Confcommercio ha chiesto ai due Ministri un interessamento alla vicenda che recepisca la richiesta o che in alternativa individui, da parte degli Uffici Tecnici dei ministeri, soluzioni idonee affinché venga predisposta una disciplina particolare del settore degli affidamenti dei viaggi di istruzione, peraltro prevista nella parte VII del Codice per alcuni particolari contratti dei settori ordinari.\r

\r

","post_title":"Fiavet: gli emendamenti sul turismo scolastico non sono stati recepiti. Grave","post_date":"2023-01-03T11:30:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672745435000]}]}}