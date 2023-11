Ryanair: misure urgenti per i sorvoli in Francia durante lo sciopero controllori Ryanair chiede alla Commissione europea ” di adottare misure urgenti per proteggere i sorvoli ” della Francia durante lo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi di questo lunedì 20 novembre 2023. Su appello di tre sindacati di minoranza, i controllori del traffico aereo scioperano oggi per protestare contro la recente adozione da parte del Parlamento di un disegno di legge volto a costringerli a dichiararsi individualmente in sciopero o meno con 48 ore di anticipo. Di conseguenza, secondo la Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC), oggi circa il 25% dei voli in partenza da Tolosa-Blagnac e Parigi-Orly non vengono operati. “ Finora nel 2023 ci sono stati 65 giorni di scioperi dei controllori del traffico aereo (più di 13 volte di più rispetto al 2022), costringendo le compagnie aeree a cancellare migliaia di voli dell’UE da Germania, Spagna, Italia, Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia in particolare utilizza le leggi sui servizi minimi per proteggere i voli francesi. Non è giusto! La Francia (e tutti gli altri stati dell’UE) dovrebbero proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo come nel caso di Spagna, Italia e Grecia, e cancellare i voli da/per lo stato colpito.ù”, si legge nel comunicato stampa di Ryanair che aveva già lanciato un appello simile alla Commissione Europea all’inizio dell’anno Condividi

