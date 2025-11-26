Ryanair: inibitoria definitiva verso eDreams del Tribunale di Berlino Ryanair accoglie l’inibitoria definitiva emessa dal Tribunale Regionale di Berlino, che vieta a eDreams di utilizzare un’affermazione “ingannevole” relativa a presunti risparmi e di avvalersi di alcune clausole dei termini e condizioni del programma eDreams Prime, che il Tribunale ha ritenuto illecite e, pertanto, scorrette ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale. Il Tribunale di Berlino ha emesso l’inibitoria definitiva in seguito alle sue conclusioni dell’ottobre 2024, secondo le quali diverse clausole del programma eDreams Prime risultavano “illecite”, “ingannevoli” e in violazione del “principio di trasparenza” previsto dalla normativa tedesca a tutela dei consumatori. Omissione L’inibitoria definitiva, emessa dopo che eDreams ha accettato di correggere le violazioni al principio di trasparenza individuate da Ryanair, vieta a eDreams di omettere l’indicazione del momento in cui potrebbero verificarsi aumenti del costo di Prime, di imporre condizioni che implichino che la prosecuzione dell’utilizzo di Prime equivalga ad accettare tali aumenti di prezzo e di formulare affermazioni ingannevoli relative ai risparmi. «Ryanair invita nuovamente le autorità europee per la protezione dei consumatori a intervenire con urgenza per tutelare i consumatori in tutta Europa – ha dichiarato Dara Brady di Ryanair – applicando standard di trasparenza e protezioni che siano all’altezza degli elevati livelli garantiti dai partner ota di Ryanair.» Cosa dice eDreams Naturalmente è arrivata la versione di eDreams. leggiamola: «La decisione del Tribunale Regionale Superiore di Berlino non riguarda il modello di abbonamento Prime, né i vantaggi che offre ai consumatori. Concerne strettamente la collocazione visiva e il formato di alcuni elementi informativi relativi all’abbonamento e come vengono presentati (ad esempio, se alcune informazioni debbano essere visualizzate in una finestra pop-up o sulla pagina principale). La decisione si riferisce a un’interfaccia obsoleta che è stata dismessa da tempo. eDreams ha aggiornato la sua piattaforma molto tempo fa per conformarsi a tali requisiti visivi». Condividi

