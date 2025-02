Ryanair in Puglia: obiettivo 6,6 milioni di passeggeri all’anno L’estate di Ryanair dalla Puglia conta nel 2025 un totale di cinque aeromobili basati, di cui tre a Bari e due a Brindisi, che serviranno un network di 82 rotte (59 a Bari e 23 a Brindisi). L’obiettivo è quello di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all’anno. La low cost non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest’estate, a causa della persistenza dell’addizionale municipale: «Mentre da una parte Ryanair elogia il sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia – commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy – fermando l’aumento dell’addizionale municipale, dall’altra, dall’altra la Puglia ha l’opportunità di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l’eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuano a crescere i ricavi del gruppo Accor che l'anno scorso hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro, in salita dell'11% rispetto all'anno precedente. Tali risultati sono stati trainati soprattutto dal segmento luxury & lifestyle (+19%), mentre il fatturato del comparto premium, midscale ed economy è aumentati del 5%. In tale contesto, i margini operativi lordi ricorrenti hanno superato gli 1,1 miliardi (recurring ebitda; +12%). I profitti netti sono invece scesi dai 633 milioni del 2023 ai 610 milioni dell'anno scorso, a seguito soprattutto dell'aumento delle uscite fiscali. "Siamo riusciti ancora una volta a raggiungere risultati record, in linea peraltro con gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha dichiarato il presidente e ceo del gruppo, Sébastien Bazin, a commento del bilancio -. Grazie a questa crescita vigorosa, abbiamo intenzione di proporre un incremento dei dividenti distribuiti agli azionisti durante il nostro prossimo general meeting. Approcciamo quindi il 2025 con confidenza e con l'ambizione di raggiungere ancora una volta risultati eccellenti". [post_title] => Accor: ricavi e profitti operativi in crescita ma utili netti in calo nel 2024 [post_date] => 2025-02-27T14:49:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740667795000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo sviluppo turistico di Ras Al Khaimah passa, anche, da quello alberghiero. Comparto cruciale che risponde attraverso sette dei principali gruppi a livello mondiale che, per la prima volta, si sono impegnati a supportare la vision dell'emirato come destinazione del futuro. Protagonisti Marriott International, Hilton, Accor, Ihg Hotels & Resorts, Ennismore, Rotana e Radisson Hotel Group, che recentemente hanno incontrato Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ras Al Khaimah, e Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Durante questi incontri, ciascun leader ha discusso i piani di espansione e la strategia di crescita della propria azienda nella Regione, firmando una dichiarazione di intenti per confermare il proprio impegno per lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità dell'Emirato. Con questa dichiarazione ogni leader si è impegnato a contribuire alla prosperità dell'economia turistica di Ras Al Khaimah e alla crescita dell'Emirato come destinazione di eccellenza per viaggiare, vivere e lavorare, in linea con la Vision 2030 di Ras Al Khaimah, che mira a promuovere la crescita attraverso tre componenti chiave dello sviluppo sostenibile: economia, società e ambiente. «Il turismo è un pilastro fondamentale dell'economia di Ras Al Khaimah e un elemento chiave per la qualità della vita - afferma Raki Phillips -. Il nostro obiettivo è far sì che il turismo contribuisca per un terzo al Pil dell'Emirato e creare oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2030. L'impegno assunto dai nostri partner dell'ospitalità riafferma la nostra visione di guidare a una crescita sostenibile e di posizionare Ras Al Khaimah come una destinazione turistica globale, dove le performance economiche e la qualità della vita vanno di pari passo». L'emirato conta oggi 56 hotel e resort, per un totale di oltre 8.000 camere in tutti i segmenti: dalle proprietà extralusso a 5 stelle alle opzioni di fascia media e per famiglie. Nel 2024 Ras Al Khaimah ha accolto 1,28 milioni di visitatori, in linea con l'obiettivo della destinazione ad accogliere 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030. [post_title] => Ras Al Khaimah stringe un patto con 7 gruppi alberghieri per lo sviluppo turistico [post_date] => 2025-02-27T11:57:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740657469000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate di Ryanair dalla Puglia conta nel 2025 un totale di cinque aeromobili basati, di cui tre a Bari e due a Brindisi, che serviranno un network di 82 rotte (59 a Bari e 23 a Brindisi). L'obiettivo è quello di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all'anno. La low cost non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest’estate, a causa della persistenza dell’addizionale municipale: «Mentre da una parte Ryanair elogia il sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy - fermando l'aumento dell’addizionale municipale, dall’altra, dall’altra la Puglia ha l’opportunità di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l'eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte». [post_title] => Ryanair in Puglia: obiettivo 6,6 milioni di passeggeri all'anno [post_date] => 2025-02-27T11:25:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740655538000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro. Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio». Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia. [post_title] => Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia [post_date] => 2025-02-27T10:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740653995000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'associazione consulenti di viaggio italiani (Acovi) si aggrega al centro studi E.S.S.E., nell'ambito della legge 4/2013, che disciplina la formazione e la valorizzazione delle figure professionali non ancora rappresentate da albi o ordini. L’obiettivo ormai imminente è creare un registro nazionale per i consulenti di viaggio, strumento fondamentale per riconoscere e valorizzare le competenze di una figura professionale che, pur essendo attiva da oltre 25 anni, merita oggi un riconoscimento ufficiale. «Finalmente abbiamo un riconoscimento istituzionale e professionale per tutti i consulenti – spiega Monica Vittani, presidente Acovi – Gli step successivi comprenderanno l’organizzazione di formazione per l’aggiornamento. Ci saranno anche i corsi per accedere al registro, così come seguiranno regole precise e un codice deontologico». In questo modo, Acovi garantisce un percorso di crescita professionale coerente e strutturato, capace di rafforzare il ruolo del consulente di viaggio nel panorama turistico nazionale. Acovi lancerà anche lo sviluppo di una app dedicata agli iscritti. La piattaforma mobile offrirà strumenti come l’accesso rapido a informazioni e aggiornamenti formativi, consigli e suggerimenti legali e fiscali forniti in collaborazione con il partner Legal service e accesso al gruppo Telegram dedicato agli iscritti con news e informazioni Un segnale importante arriva dalla regione Calabria che ha recentemente recepito e approvato la legge regionale in linea con la legge 4/2013 del Mimit. Il riconoscimento dell’attività formativa e la creazione di registri ufficiali rappresentano un tassello fondamentale per la professionalizzazione del settore turistico, confermando il valore e l'impegno di Acovi nel promuovere elevati standard di competenza e trasparenza. «L’ingresso ad un ente di aggregazione come il centro studi E.S.S.E. e il riconoscimento istituzionale da parte della regione Calabria – aggiunge Vittani - sono tappe decisive per la crescita e il riconoscimento dei consulenti di viaggio. Il nostro obiettivo è dare a questi professionisti gli strumenti necessari per operare con eccellenza in un mercato in continua evoluzione». [post_title] => Acovi, nasce il registro nazionale dei consulenti di viaggio [post_date] => 2025-02-27T09:57:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740650277000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un lieve aumento per le tariffe Ryanair durante l'estate 2025: ad annunciarlo è il ceo del gruppo, Michael O'Leary, che quantifica il rialzo nell'ordine del «+4-6%», balzello che consentirà comunque di viaggiare «ancora a prezzi leggermente più bassi rispetto all'estate del 2023, ma con un leggero aumento rispetto al 2024». Durante la conferenza che si è svolta ieri a Varsavia, O’Leary ha spiegato che l’aumento è dovuto a una serie di fattori, tra cui il miglioramento della situazione consegne di Boeing: il ceo si è detto ottimista sul fatto che il colosso aerospaziale riuscirà a recuperare i ritardi entro l’estate del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa. Ucraina Confermati i piani di ritorno nei cieli dall'Ucraina, entro sei settimane dall'eventuale cessate il fuoco: la low cost conta di operare 6-8 rotte dalla Polonia verso l'Ucraina dalla Polonia. Sempre dalla Polonia saranno 24 le rotte lanciate per l'estate 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione nell’Europa orientale. O’Leary ha anche espresso l’intenzione, una volta finita la guerra, di aprire basi operative a Kyiv e Lviv entro 12 mesi dalla riapertura dello spazio aereo ucraino, con l’obiettivo di trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno nel giro di uno o due anni. I tagli sul network europeo Infine, conferme anche in relazione ai già annunciati tagli di alcune rotte a causa dell'aumento delle tasse sui voli imposto dall’Unione europea: la cost irlandese aveva già manifestato il proprio disappunto nei confronti di queste misure e anche l'Italia si trova a farne i conti, con la riduzione dei voli in partenza da Roma Fiumicino. Per il resto, spiccano le cancellazioni fra Germania, Spagna, Danimarca e Francia: la Spagna, con una riduzione del traffico del 18%, corrispondente a circa 800mila posti in meno su 12 rotte; la Danimarca vede l'eliminazione di vari collegamenti per Aalborg a partire da marzo e la chiusura della base di Billund. La Germania vedrà a sua volta un taglio del 12% dei voli, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei collegamenti da Amburgo (meno 60%); le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia verranno chiuse. [post_title] => O'Leary, Ryanair: le tariffe aumenteranno del 4%-6% per l'estate 2025 [post_date] => 2025-02-27T09:43:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740649428000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presso il Bonfanti Design Hotel, in val Pusteria, è nato Esc: il gestionale per l’albergo intelligente. Easy System Control è la digitalizzazione e standardizzazione dei processi dell’ospitalità e della ristorazione, per un'evoluzione digitale del settore. Un prodotto pensato per l’ottimizzazione dei costi e della gestione alberghiera messo a punto dall’azienda altoatesina Mtsonline, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller. Allo sviluppo di Esc hanno contribuito pure le competenze tecniche e turistiche di Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc che ha supportato il progetto con il suo know-how pratico e turistico e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero. Dietro un investimento di oltre 1 milione di euro, Esc mira a offrire una soluzione digitale completa che ottimizza i processi interni e fornisce una visione completa delle operazioni alberghiere. “Esc è una piattaforma integrata progettata appositamente per supportare gli albergatori nell’ottimizzazione delle loro operazioni - spiega il project manager, Eugenio Ambrosetti -. Fornisce una visione a 360 gradi della gestione: analizza, ottimizza e genera automaticamente statistiche su costi e ricavi. Digitalizza le attività operative e la comunicazione interna. Non esistono altri programmi così dettagliati che interagiscono con altri sistemi. Esc nasce da una gestione reale dell’hotel e non astratta”. Il suo punto di forza è l’aver integrato tutta la gestione alberghiera. “Ottimizza i processi, riduce i costi e garantisce standard elevati in tutto l’hotel - aggiunge Vlasák -. Anche con fluttuazioni delle risorse umane, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Dopo una fase di acquisizione delle skills necessarie da parte del personale, abbiamo quantificato un risparmio di 150 mila euro: un esempio concreto è l'efficientamento della gestione del buffet, per cui Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari”. Grazie al suo sistema di monitoraggio, Esc analizza infatti i dati registrati, le presenze degli ospiti e la loro nazionalità, fornendo previsioni accurate sulla quantità di cibo da preparare. Inoltre, suggerisce nuove ricette per riutilizzare in modo creativo le eccedenze alimentari, trasformando gli ingredienti in nuovi piatti, garantendo così una gestione sostenibile e ottimizzata del buffet. Il personale inoltre non è gravato dalla gestione di carico e scarico. I costi sono visibili. I margini di errori e di frodi molto ridotti. Un altro esempio significativo è il risparmio di tempo e l’efficienza operativa dell’hotel rappresentata dall’app Esc dedicata agli ospiti. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali, riducendo al minimo le tempistiche di attesa. Il sistema è composto da diversi moduli, tra cui gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale, app ospiti, analisi e altro ancora. Tutti i moduli sono integrati sul cloud di Mtsonline: una piattaforma user-friendly che si integra facilmente con vari pms alberghieri. “Sono molte le sfide in questo settore, in particolare nella gestione – afferma Paola Bonfanti, proprietaria dell'hotel –. Esc ci dà molta soddisfazione e ci accompagnerà nel nostro prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior". Il prodotto, già utilizzato con successo proprio presso il Bonfanti Design Hotel, ha completato la fase beta con successo e ora è pronto per essere immesso nel mercato. [post_title] => Il Bonfanti Design Hotel tiene a battesimo il nuovo gestionale Esc [post_date] => 2025-02-27T09:02:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740646940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel. La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali. A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini. "Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”. VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze. [post_title] => VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini [post_date] => 2025-02-26T10:19:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740565179000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485387" align="alignleft" width="300"] Il Th Costa Rey[/caption] La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”. Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna). “Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria". Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza. [post_title] => Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab [post_date] => 2025-02-25T13:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740490009000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair in puglia obiettivo 66 milioni di passeggeri allanno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2368,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuano a crescere i ricavi del gruppo Accor che l'anno scorso hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro, in salita dell'11% rispetto all'anno precedente. Tali risultati sono stati trainati soprattutto dal segmento luxury & lifestyle (+19%), mentre il fatturato del comparto premium, midscale ed economy è aumentati del 5%. In tale contesto, i margini operativi lordi ricorrenti hanno superato gli 1,1 miliardi (recurring ebitda; +12%). I profitti netti sono invece scesi dai 633 milioni del 2023 ai 610 milioni dell'anno scorso, a seguito soprattutto dell'aumento delle uscite fiscali.\r

\r

\"Siamo riusciti ancora una volta a raggiungere risultati record, in linea peraltro con gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha dichiarato il presidente e ceo del gruppo, Sébastien Bazin, a commento del bilancio -. Grazie a questa crescita vigorosa, abbiamo intenzione di proporre un incremento dei dividenti distribuiti agli azionisti durante il nostro prossimo general meeting. Approcciamo quindi il 2025 con confidenza e con l'ambizione di raggiungere ancora una volta risultati eccellenti\".","post_title":"Accor: ricavi e profitti operativi in crescita ma utili netti in calo nel 2024","post_date":"2025-02-27T14:49:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740667795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo sviluppo turistico di Ras Al Khaimah passa, anche, da quello alberghiero. Comparto cruciale che risponde attraverso sette dei principali gruppi a livello mondiale che, per la prima volta, si sono impegnati a supportare la vision dell'emirato come destinazione del futuro.\r

\r

Protagonisti Marriott International, Hilton, Accor, Ihg Hotels & Resorts, Ennismore, Rotana e Radisson Hotel Group, che recentemente hanno incontrato Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ras Al Khaimah, e Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.\r

\r

Durante questi incontri, ciascun leader ha discusso i piani di espansione e la strategia di crescita della propria azienda nella Regione, firmando una dichiarazione di intenti per confermare il proprio impegno per lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità dell'Emirato. Con questa dichiarazione ogni leader si è impegnato a contribuire alla prosperità dell'economia turistica di Ras Al Khaimah e alla crescita dell'Emirato come destinazione di eccellenza per viaggiare, vivere e lavorare, in linea con la Vision 2030 di Ras Al Khaimah, che mira a promuovere la crescita attraverso tre componenti chiave dello sviluppo sostenibile: economia, società e ambiente.\r

\r

«Il turismo è un pilastro fondamentale dell'economia di Ras Al Khaimah e un elemento chiave per la qualità della vita - afferma Raki Phillips -. Il nostro obiettivo è far sì che il turismo contribuisca per un terzo al Pil dell'Emirato e creare oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2030. L'impegno assunto dai nostri partner dell'ospitalità riafferma la nostra visione di guidare a una crescita sostenibile e di posizionare Ras Al Khaimah come una destinazione turistica globale, dove le performance economiche e la qualità della vita vanno di pari passo».\r

\r

L'emirato conta oggi 56 hotel e resort, per un totale di oltre 8.000 camere in tutti i segmenti: dalle proprietà extralusso a 5 stelle alle opzioni di fascia media e per famiglie. Nel 2024 Ras Al Khaimah ha accolto 1,28 milioni di visitatori, in linea con l'obiettivo della destinazione ad accogliere 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.","post_title":"Ras Al Khaimah stringe un patto con 7 gruppi alberghieri per lo sviluppo turistico","post_date":"2025-02-27T11:57:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740657469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Ryanair dalla Puglia conta nel 2025 un totale di cinque aeromobili basati, di cui tre a Bari e due a Brindisi, che serviranno un network di 82 rotte (59 a Bari e 23 a Brindisi). L'obiettivo è quello di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

La low cost non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest’estate, a causa della persistenza dell’addizionale municipale: «Mentre da una parte Ryanair elogia il sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy - fermando l'aumento dell’addizionale municipale, dall’altra, dall’altra la Puglia ha l’opportunità di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l'eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte». ","post_title":"Ryanair in Puglia: obiettivo 6,6 milioni di passeggeri all'anno","post_date":"2025-02-27T11:25:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740655538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines chiude il 2024 con 10,7 milioni di passeggeri trasportati, un utile operativo di 195 milioni di euro e un profitto netto di 167 milioni di euro. La compagnia segnala che i risultati rappresentano il secondo risultato finanziario più alto degli ultimi decenni: i ricavi si sono attestati a 2,5 miliardi di euro.\r

\r

Nonostante l'aumento della concorrenza sul mercato e la riduzione dei prezzi dei biglietti, la compagnia aerea ha mantenuto un margine di profitto operativo dell'8,1%. Secondo la compagnia aerea polacca, questo risultato è stato raggiunto grazie alla «gestione attiva del network, alla massimizzazione dei ricavi unitari, al rigoroso controllo dei costi e all'utilizzo efficace delle opportunità offerte dal mercato dei voli charter, nonostante l'aumento dei costi di servizio».\r

\r

Il segmento charter ha rappresentato 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente, su un totale di 10,7 milioni trasportati dal vettore. Sempre lo scorso anno la compagnia ha effettuato due importanti investimenti: la costruzione di una nuova business lounge a Chicago e l'ampliamento e la ristrutturazione della business lounge Lot Polonez all'aeroporto di Varsavia.","post_title":"Lot Polish Airlines: il 2024 è uno dei migliori esercizi della storia della compagnia","post_date":"2025-02-27T10:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740653995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione consulenti di viaggio italiani (Acovi) si aggrega al centro studi E.S.S.E., nell'ambito della legge 4/2013, che disciplina la formazione e la valorizzazione delle figure professionali non ancora rappresentate da albi o ordini.\r

\r

L’obiettivo ormai imminente è creare un registro nazionale per i consulenti di viaggio, strumento fondamentale per riconoscere e valorizzare le competenze di una figura professionale che, pur essendo attiva da oltre 25 anni, merita oggi un riconoscimento ufficiale.\r

\r

«Finalmente abbiamo un riconoscimento istituzionale e professionale per tutti i consulenti – spiega Monica Vittani, presidente Acovi – Gli step successivi comprenderanno l’organizzazione di formazione per l’aggiornamento. Ci saranno anche i corsi per accedere al registro, così come seguiranno regole precise e un codice deontologico».\r

\r

In questo modo, Acovi garantisce un percorso di crescita professionale coerente e strutturato, capace di rafforzare il ruolo del consulente di viaggio nel panorama turistico nazionale.\r

\r

Acovi lancerà anche lo sviluppo di una app dedicata agli iscritti. La piattaforma mobile offrirà strumenti come l’accesso rapido a informazioni e aggiornamenti formativi, consigli e suggerimenti legali e fiscali forniti in collaborazione con il partner Legal service e accesso al gruppo Telegram dedicato agli iscritti con news e informazioni\r

\r

Un segnale importante arriva dalla regione Calabria che ha recentemente recepito e approvato la legge regionale in linea con la legge 4/2013 del Mimit. Il riconoscimento dell’attività formativa e la creazione di registri ufficiali rappresentano un tassello fondamentale per la professionalizzazione del settore turistico, confermando il valore e l'impegno di Acovi nel promuovere elevati standard di competenza e trasparenza.\r

\r

«L’ingresso ad un ente di aggregazione come il centro studi E.S.S.E. e il riconoscimento istituzionale da parte della regione Calabria – aggiunge Vittani - sono tappe decisive per la crescita e il riconoscimento dei consulenti di viaggio. Il nostro obiettivo è dare a questi professionisti gli strumenti necessari per operare con eccellenza in un mercato in continua evoluzione».","post_title":"Acovi, nasce il registro nazionale dei consulenti di viaggio","post_date":"2025-02-27T09:57:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740650277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un lieve aumento per le tariffe Ryanair durante l'estate 2025: ad annunciarlo è il ceo del gruppo, Michael O'Leary, che quantifica il rialzo nell'ordine del «+4-6%», balzello che consentirà comunque di viaggiare «ancora a prezzi leggermente più bassi rispetto all'estate del 2023, ma con un leggero aumento rispetto al 2024».\r

\r

Durante la conferenza che si è svolta ieri a Varsavia, O’Leary ha spiegato che l’aumento è dovuto a una serie di fattori, tra cui il miglioramento della situazione consegne di Boeing: il ceo si è detto ottimista sul fatto che il colosso aerospaziale riuscirà a recuperare i ritardi entro l’estate del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa.\r

Ucraina\r

Confermati i piani di ritorno nei cieli dall'Ucraina, entro sei settimane dall'eventuale cessate il fuoco: la low cost conta di operare 6-8 rotte dalla Polonia verso l'Ucraina dalla Polonia. Sempre dalla Polonia saranno 24 le rotte lanciate per l'estate 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione nell’Europa orientale. \r

\r

O’Leary ha anche espresso l’intenzione, una volta finita la guerra, di aprire basi operative a Kyiv e Lviv entro 12 mesi dalla riapertura dello spazio aereo ucraino, con l’obiettivo di trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno nel giro di uno o due anni.\r

\r

I tagli sul network europeo\r

\r

Infine, conferme anche in relazione ai già annunciati tagli di alcune rotte a causa dell'aumento delle tasse sui voli imposto dall’Unione europea: la cost irlandese aveva già manifestato il proprio disappunto nei confronti di queste misure e anche l'Italia si trova a farne i conti, con la riduzione dei voli in partenza da Roma Fiumicino.\r

\r

Per il resto, spiccano le cancellazioni fra Germania, Spagna, Danimarca e Francia: la Spagna, con una riduzione del traffico del 18%, corrispondente a circa 800mila posti in meno su 12 rotte; la Danimarca vede l'eliminazione di vari collegamenti per Aalborg a partire da marzo e la chiusura della base di Billund.\r

\r

La Germania vedrà a sua volta un taglio del 12% dei voli, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei collegamenti da Amburgo (meno 60%); le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia verranno chiuse.\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: le tariffe aumenteranno del 4%-6% per l'estate 2025","post_date":"2025-02-27T09:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1740649428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Presso il Bonfanti Design Hotel, in val Pusteria, è nato Esc: il gestionale per l’albergo intelligente. Easy System Control è la digitalizzazione e standardizzazione dei processi dell’ospitalità e della ristorazione, per un'evoluzione digitale del settore. Un prodotto pensato per l’ottimizzazione dei costi e della gestione alberghiera messo a punto dall’azienda altoatesina Mtsonline, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller.\r

\r

Allo sviluppo di Esc hanno contribuito pure le competenze tecniche e turistiche di Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc che ha supportato il progetto con il suo know-how pratico e turistico e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero.\r

\r

Dietro un investimento di oltre 1 milione di euro, Esc mira a offrire una soluzione digitale completa che ottimizza i processi interni e fornisce una visione completa delle operazioni alberghiere. “Esc è una piattaforma integrata progettata appositamente per supportare gli albergatori nell’ottimizzazione delle loro operazioni - spiega il project manager, Eugenio Ambrosetti -. Fornisce una visione a 360 gradi della gestione: analizza, ottimizza e genera automaticamente statistiche su costi e ricavi. Digitalizza le attività operative e la comunicazione interna. Non esistono altri programmi così dettagliati che interagiscono con altri sistemi. Esc nasce da una gestione reale dell’hotel e non astratta”.\r

\r

Il suo punto di forza è l’aver integrato tutta la gestione alberghiera.\r

\r

“Ottimizza i processi, riduce i costi e garantisce standard elevati in tutto l’hotel - aggiunge Vlasák -. Anche con fluttuazioni delle risorse umane, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Dopo una fase di acquisizione delle skills necessarie da parte del personale, abbiamo quantificato un risparmio di 150 mila euro: un esempio concreto è l'efficientamento della gestione del buffet, per cui Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari”.\r

\r

Grazie al suo sistema di monitoraggio, Esc analizza infatti i dati registrati, le presenze degli ospiti e la loro nazionalità, fornendo previsioni accurate sulla quantità di cibo da preparare. Inoltre, suggerisce nuove ricette per riutilizzare in modo creativo le eccedenze alimentari, trasformando gli ingredienti in nuovi piatti, garantendo così una gestione sostenibile e ottimizzata del buffet. Il personale inoltre non è gravato dalla gestione di carico e scarico. I costi sono visibili. I margini di errori e di frodi molto ridotti.\r

\r

Un altro esempio significativo è il risparmio di tempo e l’efficienza operativa dell’hotel rappresentata dall’app Esc dedicata agli ospiti. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali, riducendo al minimo le tempistiche di attesa. Il sistema è composto da diversi moduli, tra cui gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale, app ospiti, analisi e altro ancora. Tutti i moduli sono integrati sul cloud di Mtsonline: una piattaforma user-friendly che si integra facilmente con vari pms alberghieri.\r

\r

“Sono molte le sfide in questo settore, in particolare nella gestione – afferma Paola Bonfanti, proprietaria dell'hotel –. Esc ci dà molta soddisfazione e ci accompagnerà nel nostro prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior\". Il prodotto, già utilizzato con successo proprio presso il Bonfanti Design Hotel, ha completato la fase beta con successo e ora è pronto per essere immesso nel mercato.","post_title":"Il Bonfanti Design Hotel tiene a battesimo il nuovo gestionale Esc","post_date":"2025-02-27T09:02:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740646940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel.\r

\r

La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali.\r

\r

A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini.\r

\r

\"Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino\", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels\r

\r

E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”.\r

\r

VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze.\r

\r

","post_title":"VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini","post_date":"2025-02-26T10:19:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740565179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Th Costa Rey[/caption]\r

\r

La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”.\r

\r

Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna).\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria\".\r

\r

Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza.\r

\r

","post_title":"Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab","post_date":"2025-02-25T13:26:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740490009000]}]}}