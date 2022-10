Ryanair: il network dalla Calabria sale a quota 15 rotte, con due novità Ryanair rilancia sulla Calabria con un network comprensivo di 15 rotte tra cui un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso. La winter 2022-23 della low cost dalla Calabria includerà 1 aeromobile basato, 15 rotte totali (12 da Lamezia e 3 da Crotone); 2 nuove rotte invernali verso Genova e Treviso; oltre 1,4 milioni di passeggeri previsti nell’anno fiscale 2023; oltre 1.100 posti di lavoro in totale, inclusi 30 diretti. Complessivamente, Ryanair opererà oltre 170 voli settimanali durante l’inverno, il 26% in più rispetto alla stessa stagione 2019. “Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività – ha dichiarato il country manager della low cost, Mauro Bolla -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacal per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria”. “Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” – commenta l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini -. A questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”.

