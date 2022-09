Ryanair dà fiducia alla base di Torino: sei nuove rotte, +120% i posti offerti rispetto al 2019

Ryanair dà fiducia all’aeroporto di Torino dove, per l’inverno, sarà in pista con sei nuove rotte e un +120% di posti disponibili rispetto al 2019. Questi i piani ad un anno dall’apertura della base di Caselle: “Il nostro obiettivo è chiudere la stagione, da aprile 2022 a marzo 2023, con 2,6 milioni di passeggeri”, afferma Mauro Bolla, country manager della compagnia irlandese in Italia, in un’intervista a La Repubblica.

Quanto al taglio di quattro rotte (Agadir, Budapest, Palma de Mallorca e TelAviv, ndr), Bolla spiega la scelta come puramente commerciale, a fronte di un inverno che quest’anno, “rispetto al 2019, vede un aumento del 120% dei posti disponibili su 34 rotte di cui 6 nuove. Ci sono Stoccolma, Manchester e Vilinius, novità assolute, a cui vanno aggiunte Billund, Breslavia e Praga: lanciate quest’estate, sono confermate anche per l’inverno. In tutto avremo 230 voli settimanali, e non è poco in un contesto di grande incertezza internazionale”.

Torino potrebbe, in ultima analisi, essere protagonista di ulteriori piani di sviluppo da parte della low cost: “Se ci saranno le condizioni per investire continueremo a farlo” e la stessa città “credo abbia un grande potenziale (turistico) per crescere ancora”.