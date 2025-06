Ryanair stila una classifica dei servizi ATC mal gestiti. La mossa di O’Leary Ryanair ha deciso di diventare una specie di supervisore del traffico aereo europeo. Infatti ha con una nota ufficiale ci presenta la nuova classifica “League of Delays” del controllo del traffico aereo (ATC), evidenziando quegli Stati membri dell’UE i cui servizi ATC, a corto di organici e mal gestiti, hanno causando i peggiori ritardi ai voli e ai passeggeri Ryanair nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2025. Nella sua sobrietà Michael O’leaery ha aggiunto: «“La nostra classifica ‘League of Delays’ mette in luce i peggiori servizi ATC in Europa per ritardi causati da cattiva gestione e carenza di personale tra gennaio e maggio 2025. Riteniamo i Ministri dei Trasporti dei Paesi UE responsabili per aver permesso che questi ritardi evitabili e inutili si ripetano costantemente». Come se in effetti i vari ministri dovessero riferire a sua eccellenza il supervisore europeo Michael O’Leary. Harry Potter E non contento chiede anche una specie di rivolta dei passeggeri. Sentite: «Ryanair invita i passeggeri a visitare la pagina ‘Air Traffic Control Ruined Your Flight per chiedere al proprio Ministro dei Trasporti nazionale di intervenire subito per dotare adeguatamente i servizi ATC ed evitare un’estate 2025 da record per i ritardi dei voli». Ma come si fa? Sul serio Ryanair pensa che i cittadini possano far pressione sui governi per dotare adeguatamente i servizi ATC? Ma dove vive? Nel regno di Harry Potter? Anzi visto che ci siamo e che stiamo scherzando sarebbe bello che il secondo nome di O’leary fosse Harry. Harry O’Leary. Non sta male. Ce Condividi

