L’Italia è il primo Paese in Europa per capacità ricettiva L’Italia raggiunge ancora un suo primato, conquistando il podio come primo paese in Europa in termini di capacità alberghiera ricettiva: parte da questo elemento di grande impatto il X Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo italiano, realizzato dalla Federalberghi che ne ha pubblicato una breve anteprima. Il rapporto mette in luce l’evoluzione del sistema alberghiero italiano nei suoi aspetti fondanti, partendo dalla base: l’Italia, con 32.943 alberghi, 1,1 milioni di camere e 2,3 milioni di posti letto, è il primo paese europeo per capacità ricettiva alberghiera. Dal rapporto si evidenzia che la categoria più numerosa è quella media, ovvero quella dei 3 stelle e delle RTA (residenze turistico alberghiere). A questo gruppo appartengono 18.182 alberghi equivalenti al 55,2% dell’offerta. Delle categorie più alte, invece, fanno parte il 22,5% degli alberghi e, in particolare, sono 6.639 i 4 stelle e 771 i 5 stelle. Gli alberghi a 1 e 2 stelle rappresentano invece il 22,3% (sono rispettivamente 2.339 e 5.002). Dal 2000 ad oggi lo scenario è decisamente cambiato: All’inizio del terzo millennio la categoria più numerosa era quella degli alberghi a 1 e 2 stelle che rappresentavano il 49,3% dell’offerta. I 3 stelle e le RTA erano il 42,2% mentre ai 4 e 5 stelle appartenevano appena l’8,5% degli alberghi. Parallelamente a questo processo di riqualificazione, c’è stato anche un ampliamento della dimensione media degli alberghi. Basti pensare che tra il 1980 e il 2024 i letti per albergo sono passati da una media di 37,6 a 69,3. Analizzando più nel dettaglio la distribuzione delle strutture su tutta la Penisola, viene evidenziato che la maggioranza degli esercizi alberghieri italiani (il 58,2%) e dei relativi posti letto (il 51%) si concentra nelle regioni del nord. La regione con il maggior numero di esercizi è il Trentino-Alto Adige (5.380 alberghi), seguita dall’Emilia-Romagna (4.074), dal Veneto (3.133), dal Lazio (2.864), dalla Lombardia (2.832), e dalla Toscana (2.712). Capacità ricettiva La classifica della capacità ricettiva, espressa in termini di camere, vede in testa l’Emilia-Romagna (141.578), seguita da Trentino-Alto Adige (123.439), Veneto (108.992) e Lazio (108.217). Diversa la situazione nel nostro Meridione: gli alberghi nel sud e nelle isole sono infatti caratterizzati da una dimensione media maggiore. In questo quadro, le regioni in cui gli alberghi hanno la dimensione media più grande sono la Calabria (119,6 posti letto), la Sardegna (108,6), la Puglia (100,2) e la Sicilia (92,9). Interessante osservare la domanda di servizi alberghieri: secondo il rapporto, il 61% delle presenze turistiche registrate nel 2024 in Italia (pari in valore assoluto a 283,9 milioni di presenze) ha soggiornato negli alberghi. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 3,1%. Gli arrivi negli alberghi, invece, sono stati 96,4 milioni: il 2,9% in più rispetto al 2023. Quadro «Il quadro che viene fuori da questo rapporto – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – ci mostra un sistema che tiene. La capacità ricettiva ci contraddistingue in tutta Europa, sempre più visitatori orientano la propria scelta su un soggiorno in hotel e, ultimo ma non da ultimo, la crescita del turismo straniero a sua volta rivela la qualità di un’offerta che non delude, anzi fidelizza il viaggiatore. Lo scenario internazionale nell’ultimo anno ha presentato diversi ostacoli che certo non hanno facilitato il movimento turistico straniero – ha aggiunto Bocca – I conflitti internazionali e la drammatica situazione in Medio Oriente hanno provocato un poderoso colpo di freno rispetto agli anni passati. Nel contempo, il nostro turismo interno ha subito una battuta d’arresto dovuta al sempre più alto costo della vita. Io credo davvero che oggi – ha concluso Bocca – ogni seppur lieve crescita vada considerata al doppio del suo valore, poiché essa mostra l’andamento delle scelte di un turismo globale, capace di abbattere l’incertezza del progetto viaggio, anche a fronte di situazioni di potenziale pericolo. I dati, ribadisco, ci parlano di un sistema solido, ben distribuito, di strutture che hanno colto la sfida della riqualificazione per una maggiore competitività» Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Rioja, protagonista de La Spagna al Femminile 2025, la più piccola delle regioni spagnole conosciuta per l’enoturismo, si svela in tutte le sue sfaccettature: gastronomia, natura, attività e vita rurale, patrimonio Unesco, cultura popolare, monasteri e castelli, cammino di Santiago. Alla terza edizione dell'appuntamento dedicato al ruolo delle donne nel turismo, scopriamo dunque La Rioja, nota in Italia come la regione del vino, che si presenta come polo di attrazione per un turismo slow e autentico. «La Spagna al Femminile è un format che ci consente di far conoscere territori meno noti attraverso il quale riusciamo a raccontare di una Spagna meno conosciuta; far scoprire il turismo esperienziale e lento dei territori dell’entroterra spagnolo, Castiglia-La Mancha, Navarra, Estremadura e La Rioja» - ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente del turismo spagnolo in Italia, in occasione dell’evento -. Il prodotto realizzato da questo gemellaggio, connubio tra La Rioja e il territorio piacentino di Borgonovo Val Tidone, dalle molteplici caratteristiche comuni, è solo la base, un “aperitivo” di ciò che si può gustare e vivere in Spagna». Mentre Virginia Borges, direttrice generale del turismo della Rioja, ha confermato come il vino sia il loro migliore ambasciatore, conosciuto in tutto in mondo, con il Tempranillo tra i vitigni più diffusi. E aggiunge: «La nostra regione è molto più di una destinazione vinicola: è natura, patrimonio, tradizione; è un modo di vivere che desideriamo condividere con il viaggiatore italiano. Questo incontro riflette l’essenza riojana: autenticità, cura dei dettagli e passione per le cose fatte bene». Nella piccola regione di 5 mila metri quadri con poco più di 300 mila abitanti e tanti piccoli comuni di soli 400 abitanti, si procede a ritmo lento e rurale, meta ideale da riscoprire in ogni stagione. Attraversata dal fiume Ebro, paradiso delle cicogne e contornata a sud da una catena montuosa di 1200 metri di altitudine, La Rioja, con le sue valli, restituisce una terra ricca di vigneti, di frutta e verdure e le sue famose pere e carciofi dop. Il suo patrimonio archeologico racconta, inoltre, dell’epoca romana da cui si fa risalire l’evoluzione del castigliano, ossia lo spagnolo, culla della sua lingua. La gastronomia infine è l’elemento portante in cui perdersi “tra profumi e sapori, specialità di una regione unica e autentica”. A un’ora da Bilbao, La Rioja è comodamente raggiungibile dal nord Italia con voli diretti da Bergamo. [post_title] => La Rioja, enogastronomia, turismo lento ed esperienziale, protagonista della Spagna al femminile 2025 [post_date] => 2025-11-28T14:23:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => blanca-perez-sauquillo-lopez [1] => la-rioja [2] => spagna [3] => spagna-al-femminile ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Blanca Pérez Sauquillo López [1] => La Rioja [2] => spagna [3] => Spagna al Femminile ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764339813000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano. Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale. "Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. "Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca". [post_title] => Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell'ente in Italia [post_date] => 2025-11-28T12:11:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764331916000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => China Airlines ha svelato i piani di espansione e rinnovo della flotta di widebody del valore di 7,8 miliardi di dollari, aggiungendo all'esistente portafoglio ordini la conferma dell'acquisto di cinque Airbus A350-1000, cinque Boeing 777-9, quattro 777-8F e due 777F. I nuovi aeromobili sosterranno la strategia di crescita del vettore nel settore passeggeri e le esigenze di sostituzione a lungo termine dei cargo. China Airlines non ha specificato i tempi di consegna né la scelta dei motori per i nuovi aeromobili approvati. Gli A350-1000 entreranno a far parte della famiglia A350 in espansione della compagnia aerea e amplieranno le operazioni passeggeri a lungo raggio. I 777-9 sostituiranno i vecchi widebody e aumenteranno la capacità sulle rotte ad alta domanda una volta che gli aeromobili entreranno in servizio. [post_title] => China Airlines amplia l'ordine per nuovi velivoli di lungo raggio e cargo [post_date] => 2025-11-28T12:01:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764331294000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia raggiunge ancora un suo primato, conquistando il podio come primo paese in Europa in termini di capacità alberghiera ricettiva: parte da questo elemento di grande impatto il X Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo italiano, realizzato dalla Federalberghi che ne ha pubblicato una breve anteprima. Il rapporto mette in luce l’evoluzione del sistema alberghiero italiano nei suoi aspetti fondanti, partendo dalla base: l’Italia, con 32.943 alberghi, 1,1 milioni di camere e 2,3 milioni di posti letto, è il primo paese europeo per capacità ricettiva alberghiera. Dal rapporto si evidenzia che la categoria più numerosa è quella media, ovvero quella dei 3 stelle e delle RTA (residenze turistico alberghiere). A questo gruppo appartengono 18.182 alberghi equivalenti al 55,2% dell’offerta. Delle categorie più alte, invece, fanno parte il 22,5% degli alberghi e, in particolare, sono 6.639 i 4 stelle e 771 i 5 stelle. Gli alberghi a 1 e 2 stelle rappresentano invece il 22,3% (sono rispettivamente 2.339 e 5.002). Dal 2000 ad oggi lo scenario è decisamente cambiato: All’inizio del terzo millennio la categoria più numerosa era quella degli alberghi a 1 e 2 stelle che rappresentavano il 49,3% dell’offerta. I 3 stelle e le RTA erano il 42,2% mentre ai 4 e 5 stelle appartenevano appena l’8,5% degli alberghi. Parallelamente a questo processo di riqualificazione, c’è stato anche un ampliamento della dimensione media degli alberghi. Basti pensare che tra il 1980 e il 2024 i letti per albergo sono passati da una media di 37,6 a 69,3. Analizzando più nel dettaglio la distribuzione delle strutture su tutta la Penisola, viene evidenziato che la maggioranza degli esercizi alberghieri italiani (il 58,2%) e dei relativi posti letto (il 51%) si concentra nelle regioni del nord. La regione con il maggior numero di esercizi è il Trentino-Alto Adige (5.380 alberghi), seguita dall’Emilia-Romagna (4.074), dal Veneto (3.133), dal Lazio (2.864), dalla Lombardia (2.832), e dalla Toscana (2.712). Capacità ricettiva La classifica della capacità ricettiva, espressa in termini di camere, vede in testa l’Emilia-Romagna (141.578), seguita da Trentino-Alto Adige (123.439), Veneto (108.992) e Lazio (108.217). Diversa la situazione nel nostro Meridione: gli alberghi nel sud e nelle isole sono infatti caratterizzati da una dimensione media maggiore. In questo quadro, le regioni in cui gli alberghi hanno la dimensione media più grande sono la Calabria (119,6 posti letto), la Sardegna (108,6), la Puglia (100,2) e la Sicilia (92,9). Interessante osservare la domanda di servizi alberghieri: secondo il rapporto, il 61% delle presenze turistiche registrate nel 2024 in Italia (pari in valore assoluto a 283,9 milioni di presenze) ha soggiornato negli alberghi. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 3,1%. Gli arrivi negli alberghi, invece, sono stati 96,4 milioni: il 2,9% in più rispetto al 2023. Quadro «Il quadro che viene fuori da questo rapporto - ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - ci mostra un sistema che tiene. La capacità ricettiva ci contraddistingue in tutta Europa, sempre più visitatori orientano la propria scelta su un soggiorno in hotel e, ultimo ma non da ultimo, la crescita del turismo straniero a sua volta rivela la qualità di un’offerta che non delude, anzi fidelizza il viaggiatore. Lo scenario internazionale nell’ultimo anno ha presentato diversi ostacoli che certo non hanno facilitato il movimento turistico straniero – ha aggiunto Bocca - I conflitti internazionali e la drammatica situazione in Medio Oriente hanno provocato un poderoso colpo di freno rispetto agli anni passati. Nel contempo, il nostro turismo interno ha subito una battuta d’arresto dovuta al sempre più alto costo della vita. Io credo davvero che oggi - ha concluso Bocca - ogni seppur lieve crescita vada considerata al doppio del suo valore, poiché essa mostra l'andamento delle scelte di un turismo globale, capace di abbattere l'incertezza del progetto viaggio, anche a fronte di situazioni di potenziale pericolo. I dati, ribadisco, ci parlano di un sistema solido, ben distribuito, di strutture che hanno colto la sfida della riqualificazione per una maggiore competitività» [post_title] => L'Italia è il primo Paese in Europa per capacità ricettiva [post_date] => 2025-11-28T11:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764329181000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La richiesta di crociere fluviali è elevata. Quest'anno hanno debuttato circa 20 nuove navi e si prevede un numero simile l'anno prossimo. Guardando oltre, il 2027 è sulla buona strada per essere un anno particolarmente importante. Come riporta TravelWeekly, almeno 25 nuove navi, e il numero è in aumento, debutteranno nel 2027. A queste si aggiungerà Celebrity River Cruises che farà il suo attesissimo ingresso sul mercato con due navi. Uniworld Boutique River Cruises ha dichiarato che la sua espansione del 2027 sarà la più grande di sempre, con tre nuove navi e una nave a noleggio. Tauck ha affermato che le sue due nuove navi in ​​arrivo nel 2027, insieme ai nuovi itinerari, rappresentano la più grande crescita nella storia dell'azienda. AmaWaterways aggiungerà tre navi quell'anno, mentre Amadeus River Cruises, Viva Cruises ed Emerald Cruises & Tours aggiungeranno una nuova nave ciascuna. Viking aggiungerà otto navi. Infine, American Cruise Lines aggiungerà tre navi, con altrettante previste per il 2028. Le nuove destinazioni Nonostante la crescita, gli adv non temono che il settore possa raggiungere un punto di saturazione. Anche perchè con l'aumento della capacità, le compagnie fluviali stanno anche aggiungendo destinazioni. Nel 2027, Viking si espanderà sul Brahmaputra in India, Viva lancerà una crociera sul Po e Riviera Travel navigherà per la prima volta sul Mekong. La clientela delle crociere fluviali è destinata a crescere ulteriormente nel 2027 con l'ingresso di Celebrity nel settore. La compagnia ha esaurito le prenotazioni con accesso prioritario in pochi minuti, soprattutto per i clienti del Royal Caribbean Group desiderosi di provare i fiumi, come ha spiegato la presidente Laura Hodges Bethge. Il nodo attracchi Il boom della cantieristica navale solleva tuttavia una preoccupazione, quella relativa all'attracco. Secondo CruiseMapper, in Europa ci sono 687 porti fluviali. La competizione per lo spazio è spietata e le navi spesso si agganciano tra loro, costringendo i passeggeri a passare tra le navi vicine per sbarcare. Un esempio di quanto possa essere difficile trovare uno spazio di prima qualità è stato condiviso dal ceo e presidente di Viking, Torstein Hagen, che ha dichiarato che la compagnia ha faticato per sette anni per assicurarsi i diritti di attracco di fronte alla Torre Eiffel. Una soluzione per le compagnie potrebbe essere quella di visitare porti più piccoli e meno conosciuti, come fanno le navi da crociera oceaniche più piccole, oppure per le comunità rivierasche di costruire nuovi spazi di attracco per attrarre visitatori. A causa delle preoccupazioni relative al sovraffollamento turistico in Europa, non tutte le destinazioni potrebbero essere interessate ad aggiungere infrastrutture per il turismo crocieristico. Un modo per contrastare lo spazio limitato in Europa sarebbe popi quello di lasciare l'Europa stessa a vantaggio di mete extra europee. L'America Latina offre ad esempio un potenziale significativo per le crociere fluviali. Le crociere fluviali in Amazzonia stanno già crescendo in popolarità e quest'anno AmaWaterways ha lanciato crociere fluviali in Colombia, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore Rudi Schreiner, è destinata a crescere ulteriormente come destinazione per le crociere fluviali. [post_title] => Crociere fluviali, è boom. Nel 2026 attese 20 nuove navi [post_date] => 2025-11-28T11:05:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764327926000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via Thalea Spa, il nuovo progetto dedicato al benessere a 360 gradi creata da Rhc Group per i suoi hotel in Italia, da Roma alla Costiera Amalfitana fino a Taormina. Thalea Spa nasce con l’obiettivo di proporre, a chiunque desideri una pausa, una filosofia impostata sul benessere della persona a 360 gradi, con proposte diverse anche in funzione del territorio, in linea con il legame di ogni singolo hotel con la destinazione in cui si trova, declinato nelle singole esperienze, dal soggiorno alla ristorazione, quindi dal benessere alla scoperta del luogo, che sia Palazzo Montemartini a Roma, l’hotel Raito a Vietri sul Mare o La Plage Resort Taormina. Si trova a Palazzo Montemartini Rome la prima Thalea Spa di Rhc Group. La nuova Thalea Spa, con i suoi 600 metri quadrari, rappresenta un’evoluzione della filosofia del benessere in un concetto ad ampio spettro, con percorsi completi che includono non solo relax e trattamenti specifici, ma anche rituali, depurazione e alimentazione consapevole con l’integrazione della cucina dello chef. La nuova Thalea Spa a Palazzo Montemartini Rome offre sale per trattamenti dedicati anche di coppia, ampia piscina interna riscaldata, jacuzzi con letti a bolle, cascate cervicali, piscina delle maree, docce sensoriali con cromoterapia, doccia finlandese, sauna, bagno turco, stanza del sale e sale relax con tisane. Le prossime aperture Nel 2026 prevista l’apertura della Thalea Spa anche all’hotel Raito di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e a La Plage Resort Taormina. [post_title] => Rhc Group avvia il progetto dedicato al benessere con Thalea Spa [post_date] => 2025-11-28T10:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764327338000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Vienna rinuncia alla terza pista, ma non alla crescita. Il gestore dell'aeroporto, Flughafen Wien, ha ufficialmente archiviato il progetto del valore stimato di circa 2 miliardi di euro, spiegando di poter assorbire l'aumento del traffico con le due piste attuali e con il previsto ampliamento dei terminal, che potrà così gestire fino a circa 52 milioni di passeggeri all'anno. Il management dell'aeroporto austriaco ricordano che, dal 2005, la capacità per movimento aereo è notevolmente aumentata: si è passati da circa 71 passeggeri per volo a 139 nel 2024 grazie all'uso di aeromobili più grandi e più pieni, il che riduce la pressione sulle piste esistenti. “Un fattore decisivo nella decisione è stato anche il fatto che le maggiori compagnie aeree clienti dell'aeroporto sono contrarie al progetto e che, in assenza di un rifinanziamento attraverso tariffe più elevate, l'investimento non è economicamente sostenibile”, spiegano Julian Jäger e Günther Ofner, membri del consiglio di amministrazione di Flughafen Wien AG. Lo scalo viennese ritiene di poter gestire fino a 52 milioni di passeggeri all'anno con solo due piste, a condizione di proseguire l'ampliamento dei terminal e delle capacità a terra. Il piano industriale prevede in particolare l'ampliamento a sud del Terminal 3, lo sviluppo dell'Office Park 4 e la ristrutturazione del Terminal 1A, per un volume di investimenti di circa 300 milioni di euro nel 2025. Per il 2025, Flughafen Wien prevede un traffico totale di circa 42 milioni di passeggeri, di cui quasi 32 milioni per Vienna-Schwechat, confermando l'ambizione di rimanere un importante hub nell'Europa centrale senza una nuova pista a breve o medio termine. [post_title] => L'aeroporto di Vienna rivede i piani di ampliamento, che proseguono senza la terza pista [post_date] => 2025-11-28T10:24:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764325447000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mirino 6 milioni di passeggeri all’anno che voleranno attraverso un network di 44 rotte, inclusa quella per Amman che è stata ripristinata: questo l'inverno di Ryanair da Bologna dove sono 11 gli aeromobili basati. La low cost irlandese ha inoltre aggiunto ulteriori voli su più di 20 rotte esistenti, tra cui Barcellona, Budapest, Dublino, Cracovia e Tirana. “Quest'inverno opereremo oltre 520 voli settimanali, offrendo oltre 2,2 milioni di posti (+10% rispetto alla winter del 2024) - ha dichiarato il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness -. Voliamo da e per Bologna da 17 anni e ad oggi abbiamo trasportato oltre 55 milioni di passeggeri, e abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari con 11 aeromobili basati al Marconi, supportando più di 4.800 posti di lavoro locali. Ryanair è pronta a investire ancora di più: se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, risponderemmo immediatamente con 40 nuovi aeromobili, 250 rotte aggiuntive, 20 milioni di passeggeri in più e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair—supportando fino a 15.000 posti di lavoro in tutta Italia.” “L'offerta di voli Ryanair ha favorito il traffico outgoing di persone ed imprese della nostra Regione, grazie ad una rete di collegamenti molto ampia e diversificata - ha sottolineato Antonello Bonolis, direttore Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna -. Oggi Ryanair è la prima compagnia aerea dell’Aeroporto di Bologna, con circa il 55% dei passeggeri complessivi dello scalo. Più in generale, va ricordato che il contributo complessivo dell'Aeroporto di Bologna alla comunità e all'economia si traduce in benefici in termini di occupazione, valore aggiunto e Pil, producendo un impatto diretto, indiretto e indotto di oltre 1 miliardo di euro di Pil ed oltre 20 mila posti di lavoro sul territorio”. [post_title] => Ryanair punta ai 6 mln di passeggeri a Bologna. Torna il volo per Amman [post_date] => 2025-11-28T10:04:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764324243000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo è arrivata nel porto di Genova dopo un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International in Cina. Si tratta della prima nave della flotta Gnv alimentata a gnl. Nei prossimi giorni sempre a Genova, si svolgerà il primo rifornimento di gnl effettuato su un traghetto passeggeri nel porto della città, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’autorità portuale. La nave Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico. [post_title] => Gnv Virgo approda a Genova: è la prima in flotta alimentata a gnl [post_date] => 2025-11-28T09:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764323067000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "litalia e il primo per capacita ricettiva" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4340,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Rioja, protagonista de La Spagna al Femminile 2025, la più piccola delle regioni spagnole conosciuta per l’enoturismo, si svela in tutte le sue sfaccettature: gastronomia, natura, attività e vita rurale, patrimonio Unesco, cultura popolare, monasteri e castelli, cammino di Santiago. \r

\r

Alla terza edizione dell'appuntamento dedicato al ruolo delle donne nel turismo, scopriamo dunque La Rioja, nota in Italia come la regione del vino, che si presenta come polo di attrazione per un turismo slow e autentico.\r

\r

«La Spagna al Femminile è un format che ci consente di far conoscere territori meno noti attraverso il quale riusciamo a raccontare di una Spagna meno conosciuta; far scoprire il turismo esperienziale e lento dei territori dell’entroterra spagnolo, Castiglia-La Mancha, Navarra, Estremadura e La Rioja» - ha spiegato Blanca Pérez Sauquillo López, direttrice dell’ente del turismo spagnolo in Italia, in occasione dell’evento -. Il prodotto realizzato da questo gemellaggio, connubio tra La Rioja e il territorio piacentino di Borgonovo Val Tidone, dalle molteplici caratteristiche comuni, è solo la base, un “aperitivo” di ciò che si può gustare e vivere in Spagna».\r

\r

Mentre Virginia Borges, direttrice generale del turismo della Rioja, ha confermato come il vino sia il loro migliore ambasciatore, conosciuto in tutto in mondo, con il Tempranillo tra i vitigni più diffusi. E aggiunge: «La nostra regione è molto più di una destinazione vinicola: è natura, patrimonio, tradizione; è un modo di vivere che desideriamo condividere con il viaggiatore italiano. Questo incontro riflette l’essenza riojana: autenticità, cura dei dettagli e passione per le cose fatte bene».\r

\r

Nella piccola regione di 5 mila metri quadri con poco più di 300 mila abitanti e tanti piccoli comuni di soli 400 abitanti, si procede a ritmo lento e rurale, meta ideale da riscoprire in ogni stagione. Attraversata dal fiume Ebro, paradiso delle cicogne e contornata a sud da una catena montuosa di 1200 metri di altitudine, La Rioja, con le sue valli, restituisce una terra ricca di vigneti, di frutta e verdure e le sue famose pere e carciofi dop. Il suo patrimonio archeologico racconta, inoltre, dell’epoca romana da cui si fa risalire l’evoluzione del castigliano, ossia lo spagnolo, culla della sua lingua. La gastronomia infine è l’elemento portante in cui perdersi “tra profumi e sapori, specialità di una regione unica e autentica”.\r

\r

A un’ora da Bilbao, La Rioja è comodamente raggiungibile dal nord Italia con voli diretti da Bergamo.","post_title":"La Rioja, enogastronomia, turismo lento ed esperienziale, protagonista della Spagna al femminile 2025","post_date":"2025-11-28T14:23:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["blanca-perez-sauquillo-lopez","la-rioja","spagna","spagna-al-femminile"],"post_tag_name":["Blanca Pérez Sauquillo López","La Rioja","spagna","Spagna al Femminile"]},"sort":[1764339813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano.\r

\r

Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale.\r

\r

\"Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione\" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. \r

\r

\"Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca\".","post_title":"Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell'ente in Italia","post_date":"2025-11-28T12:11:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764331916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"China Airlines ha svelato i piani di espansione e rinnovo della flotta di widebody del valore di 7,8 miliardi di dollari, aggiungendo all'esistente portafoglio ordini la conferma dell'acquisto di cinque Airbus A350-1000, cinque Boeing 777-9, quattro 777-8F e due 777F. \r

\r

I nuovi aeromobili sosterranno la strategia di crescita del vettore nel settore passeggeri e le esigenze di sostituzione a lungo termine dei cargo.\r

\r

China Airlines non ha specificato i tempi di consegna né la scelta dei motori per i nuovi aeromobili approvati. Gli A350-1000 entreranno a far parte della famiglia A350 in espansione della compagnia aerea e amplieranno le operazioni passeggeri a lungo raggio. I 777-9 sostituiranno i vecchi widebody e aumenteranno la capacità sulle rotte ad alta domanda una volta che gli aeromobili entreranno in servizio.","post_title":"China Airlines amplia l'ordine per nuovi velivoli di lungo raggio e cargo","post_date":"2025-11-28T12:01:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764331294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia raggiunge ancora un suo primato, conquistando il podio come primo paese in Europa in termini di capacità alberghiera ricettiva: parte da questo elemento di grande impatto il X Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo italiano, realizzato dalla Federalberghi che ne ha pubblicato una breve anteprima.\r

\r

Il rapporto mette in luce l’evoluzione del sistema alberghiero italiano nei suoi aspetti fondanti, partendo dalla base: l’Italia, con 32.943 alberghi, 1,1 milioni di camere e 2,3 milioni di posti letto, è il primo paese europeo per capacità ricettiva alberghiera. Dal rapporto si evidenzia che la categoria più numerosa è quella media, ovvero quella dei 3 stelle e delle RTA (residenze turistico alberghiere). A questo gruppo appartengono 18.182 alberghi equivalenti al 55,2% dell’offerta. Delle categorie più alte, invece, fanno parte il 22,5% degli alberghi e, in particolare, sono 6.639 i 4 stelle e 771 i 5 stelle. Gli alberghi a 1 e 2 stelle rappresentano invece il 22,3% (sono rispettivamente 2.339 e 5.002).\r

\r

Dal 2000 ad oggi lo scenario è decisamente cambiato: All’inizio del terzo millennio la categoria più numerosa era quella degli alberghi a 1 e 2 stelle che rappresentavano il 49,3% dell’offerta. I 3 stelle e le RTA erano il 42,2% mentre ai 4 e 5 stelle appartenevano appena l’8,5% degli alberghi.\r

\r

Parallelamente a questo processo di riqualificazione, c’è stato anche un ampliamento della dimensione media degli alberghi. Basti pensare che tra il 1980 e il 2024 i letti per albergo sono passati da una media di 37,6 a 69,3.\r

\r

Analizzando più nel dettaglio la distribuzione delle strutture su tutta la Penisola, viene evidenziato che la maggioranza degli esercizi alberghieri italiani (il 58,2%) e dei relativi posti letto (il 51%) si concentra nelle regioni del nord. La regione con il maggior numero di esercizi è il Trentino-Alto Adige (5.380 alberghi), seguita dall’Emilia-Romagna (4.074), dal Veneto (3.133), dal Lazio (2.864), dalla Lombardia (2.832), e dalla Toscana (2.712).\r

Capacità ricettiva\r

La classifica della capacità ricettiva, espressa in termini di camere, vede in testa l’Emilia-Romagna (141.578), seguita da Trentino-Alto Adige (123.439), Veneto (108.992) e Lazio (108.217). Diversa la situazione nel nostro Meridione: gli alberghi nel sud e nelle isole sono infatti caratterizzati da una dimensione media maggiore. In questo quadro, le regioni in cui gli alberghi hanno la dimensione media più grande sono la Calabria (119,6 posti letto), la Sardegna (108,6), la Puglia (100,2) e la Sicilia (92,9).\r

\r

Interessante osservare la domanda di servizi alberghieri: secondo il rapporto, il 61% delle presenze turistiche registrate nel 2024 in Italia (pari in valore assoluto a 283,9 milioni di presenze) ha soggiornato negli alberghi. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 3,1%. Gli arrivi negli alberghi, invece, sono stati 96,4 milioni: il 2,9% in più rispetto al 2023.\r

Quadro\r

«Il quadro che viene fuori da questo rapporto - ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - ci mostra un sistema che tiene. La capacità ricettiva ci contraddistingue in tutta Europa, sempre più visitatori orientano la propria scelta su un soggiorno in hotel e, ultimo ma non da ultimo, la crescita del turismo straniero a sua volta rivela la qualità di un’offerta che non delude, anzi fidelizza il viaggiatore.\r

\r

Lo scenario internazionale nell’ultimo anno ha presentato diversi ostacoli che certo non hanno facilitato il movimento turistico straniero – ha aggiunto Bocca - I conflitti internazionali e la drammatica situazione in Medio Oriente hanno provocato un poderoso colpo di freno rispetto agli anni passati.\r

\r

Nel contempo, il nostro turismo interno ha subito una battuta d’arresto dovuta al sempre più alto costo della vita. Io credo davvero che oggi - ha concluso Bocca - ogni seppur lieve crescita vada considerata al doppio del suo valore, poiché essa mostra l'andamento delle scelte di un turismo globale, capace di abbattere l'incertezza del progetto viaggio, anche a fronte di situazioni di potenziale pericolo. I dati, ribadisco, ci parlano di un sistema solido, ben distribuito, di strutture che hanno colto la sfida della riqualificazione per una maggiore competitività»","post_title":"L'Italia è il primo Paese in Europa per capacità ricettiva","post_date":"2025-11-28T11:26:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764329181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La richiesta di crociere fluviali è elevata. Quest'anno hanno debuttato circa 20 nuove navi e si prevede un numero simile l'anno prossimo. Guardando oltre, il 2027 è sulla buona strada per essere un anno particolarmente importante. Come riporta TravelWeekly, almeno 25 nuove navi, e il numero è in aumento, debutteranno nel 2027. A queste si aggiungerà Celebrity River Cruises che farà il suo attesissimo ingresso sul mercato con due navi.\r

Uniworld Boutique River Cruises ha dichiarato che la sua espansione del 2027 sarà la più grande di sempre, con tre nuove navi e una nave a noleggio. Tauck ha affermato che le sue due nuove navi in ​​arrivo nel 2027, insieme ai nuovi itinerari, rappresentano la più grande crescita nella storia dell'azienda. \r

\r

AmaWaterways aggiungerà tre navi quell'anno, mentre Amadeus River Cruises, Viva Cruises ed Emerald Cruises & Tours aggiungeranno una nuova nave ciascuna. Viking aggiungerà otto navi. \r

\r

Infine, American Cruise Lines aggiungerà tre navi, con altrettante previste per il 2028.\r

Le nuove destinazioni\r

Nonostante la crescita, gli adv non temono che il settore possa raggiungere un punto di saturazione. Anche perchè con l'aumento della capacità, le compagnie fluviali stanno anche aggiungendo destinazioni. Nel 2027, Viking si espanderà sul Brahmaputra in India, Viva lancerà una crociera sul Po e Riviera Travel navigherà per la prima volta sul Mekong.\r

\r

La clientela delle crociere fluviali è destinata a crescere ulteriormente nel 2027 con l'ingresso di Celebrity nel settore. La compagnia ha esaurito le prenotazioni con accesso prioritario in pochi minuti, soprattutto per i clienti del Royal Caribbean Group desiderosi di provare i fiumi, come ha spiegato la presidente Laura Hodges Bethge.\r

Il nodo attracchi\r

Il boom della cantieristica navale solleva tuttavia una preoccupazione, quella relativa all'attracco. Secondo CruiseMapper, in Europa ci sono 687 porti fluviali. La competizione per lo spazio è spietata e le navi spesso si agganciano tra loro, costringendo i passeggeri a passare tra le navi vicine per sbarcare. Un esempio di quanto possa essere difficile trovare uno spazio di prima qualità è stato condiviso dal ceo e presidente di Viking, Torstein Hagen, che ha dichiarato che la compagnia ha faticato per sette anni per assicurarsi i diritti di attracco di fronte alla Torre Eiffel.\r

\r

Una soluzione per le compagnie potrebbe essere quella di visitare porti più piccoli e meno conosciuti, come fanno le navi da crociera oceaniche più piccole, oppure per le comunità rivierasche di costruire nuovi spazi di attracco per attrarre visitatori. A causa delle preoccupazioni relative al sovraffollamento turistico in Europa, non tutte le destinazioni potrebbero essere interessate ad aggiungere infrastrutture per il turismo crocieristico.\r

\r

Un modo per contrastare lo spazio limitato in Europa sarebbe popi quello di lasciare l'Europa stessa a vantaggio di mete extra europee. L'America Latina offre ad esempio un potenziale significativo per le crociere fluviali. Le crociere fluviali in Amazzonia stanno già crescendo in popolarità e quest'anno AmaWaterways ha lanciato crociere fluviali in Colombia, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore Rudi Schreiner, è destinata a crescere ulteriormente come destinazione per le crociere fluviali.\r

\r

","post_title":"Crociere fluviali, è boom. Nel 2026 attese 20 nuove navi","post_date":"2025-11-28T11:05:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764327926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via Thalea Spa, il nuovo progetto dedicato al benessere a 360 gradi creata da Rhc Group per i suoi hotel in Italia, da Roma alla Costiera Amalfitana fino a Taormina.\r

\r

Thalea Spa nasce con l’obiettivo di proporre, a chiunque desideri una pausa, una filosofia impostata sul benessere della persona a 360 gradi, con proposte diverse anche in funzione del territorio, in linea con il legame di ogni singolo hotel con la destinazione in cui si trova, declinato nelle singole esperienze, dal soggiorno alla ristorazione, quindi dal benessere alla scoperta del luogo, che sia Palazzo Montemartini a Roma, l’hotel Raito a Vietri sul Mare o La Plage Resort Taormina.\r

\r

\r

\r

Si trova a Palazzo Montemartini Rome la prima Thalea Spa di Rhc Group. La nuova Thalea Spa, con i suoi 600 metri quadrari, rappresenta un’evoluzione della filosofia del benessere in un concetto ad ampio spettro, con percorsi completi che includono non solo relax e trattamenti specifici, ma anche rituali, depurazione e alimentazione consapevole con l’integrazione della cucina dello chef.\r

\r

La nuova Thalea Spa a Palazzo Montemartini Rome offre sale per trattamenti dedicati anche di coppia, ampia piscina interna riscaldata, jacuzzi con letti a bolle, cascate cervicali, piscina delle maree, docce sensoriali con cromoterapia, doccia finlandese, sauna, bagno turco, stanza del sale e sale relax con tisane.\r

Le prossime aperture\r

Nel 2026 prevista l’apertura della Thalea Spa anche all’hotel Raito di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e a La Plage Resort Taormina.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rhc Group avvia il progetto dedicato al benessere con Thalea Spa","post_date":"2025-11-28T10:55:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764327338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Vienna rinuncia alla terza pista, ma non alla crescita. Il gestore dell'aeroporto, Flughafen Wien, ha ufficialmente archiviato il progetto del valore stimato di circa 2 miliardi di euro, spiegando di poter assorbire l'aumento del traffico con le due piste attuali e con il previsto ampliamento dei terminal, che potrà così gestire fino a circa 52 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Il management dell'aeroporto austriaco ricordano che, dal 2005, la capacità per movimento aereo è notevolmente aumentata: si è passati da circa 71 passeggeri per volo a 139 nel 2024 grazie all'uso di aeromobili più grandi e più pieni, il che riduce la pressione sulle piste esistenti.\r

\r

“Un fattore decisivo nella decisione è stato anche il fatto che le maggiori compagnie aeree clienti dell'aeroporto sono contrarie al progetto e che, in assenza di un rifinanziamento attraverso tariffe più elevate, l'investimento non è economicamente sostenibile”, spiegano Julian Jäger e Günther Ofner, membri del consiglio di amministrazione di Flughafen Wien AG.\r

\r

Lo scalo viennese ritiene di poter gestire fino a 52 milioni di passeggeri all'anno con solo due piste, a condizione di proseguire l'ampliamento dei terminal e delle capacità a terra. Il piano industriale prevede in particolare l'ampliamento a sud del Terminal 3, lo sviluppo dell'Office Park 4 e la ristrutturazione del Terminal 1A, per un volume di investimenti di circa 300 milioni di euro nel 2025.\r

\r

Per il 2025, Flughafen Wien prevede un traffico totale di circa 42 milioni di passeggeri, di cui quasi 32 milioni per Vienna-Schwechat, confermando l'ambizione di rimanere un importante hub nell'Europa centrale senza una nuova pista a breve o medio termine.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Vienna rivede i piani di ampliamento, che proseguono senza la terza pista","post_date":"2025-11-28T10:24:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764325447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino 6 milioni di passeggeri all’anno che voleranno attraverso un network di 44 rotte, inclusa quella per Amman che è stata ripristinata: questo l'inverno di Ryanair da Bologna dove sono 11 gli aeromobili basati. \r

\r

La low cost irlandese ha inoltre aggiunto ulteriori voli su più di 20 rotte esistenti, tra cui Barcellona, Budapest, Dublino, Cracovia e Tirana.\r

\r

“Quest'inverno opereremo oltre 520 voli settimanali, offrendo oltre 2,2 milioni di posti (+10% rispetto alla winter del 2024) - ha dichiarato il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness -. Voliamo da e per Bologna da 17 anni e ad oggi abbiamo trasportato oltre 55 milioni di passeggeri, e abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari con 11 aeromobili basati al Marconi, supportando più di 4.800 posti di lavoro locali. Ryanair è pronta a investire ancora di più: se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, risponderemmo immediatamente con 40 nuovi aeromobili, 250 rotte aggiuntive, 20 milioni di passeggeri in più e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair—supportando fino a 15.000 posti di lavoro in tutta Italia.”\r

\r

“L'offerta di voli Ryanair ha favorito il traffico outgoing di persone ed imprese della nostra Regione, grazie ad una rete di collegamenti molto ampia e diversificata - ha sottolineato Antonello Bonolis, direttore Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna -. Oggi Ryanair è la prima compagnia aerea dell’Aeroporto di Bologna, con circa il 55% dei passeggeri complessivi dello scalo. Più in generale, va ricordato che il contributo complessivo dell'Aeroporto di Bologna alla comunità e all'economia si traduce in benefici in termini di occupazione, valore aggiunto e Pil, producendo un impatto diretto, indiretto e indotto di oltre 1 miliardo di euro di Pil ed oltre 20 mila posti di lavoro sul territorio”.","post_title":"Ryanair punta ai 6 mln di passeggeri a Bologna. Torna il volo per Amman","post_date":"2025-11-28T10:04:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764324243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo è arrivata nel porto di Genova dopo un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International in Cina.\r

Si tratta della prima nave della flotta Gnv alimentata a gnl. Nei prossimi giorni sempre a Genova, si svolgerà il primo rifornimento di gnl effettuato su un traghetto passeggeri nel porto della città, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’autorità portuale.\r

\r

La nave\r

Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico.","post_title":"Gnv Virgo approda a Genova: è la prima in flotta alimentata a gnl","post_date":"2025-11-28T09:44:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764323067000]}]}}