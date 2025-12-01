Nuovo piano nazionale aeroporti: tutti gli scali sono di «interesse nazionale» Il nuovo Piano nazionale degli aeroporti (Pna), elaborato da Enac e attualmnente in fase di finalizzazione presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, classifica come «di interesse nazionale» tutti gli scali italiani. La proposta in esame ridisegna, ai sensi dell’art. 698 del Codice della Navigazione, il perimetro d’interesse dell’aviazione civile al 2035, in difformità quindi con il piano vigente che prevede aeroporti strategici. Non solo: il piano identifica tra le aree di sviluppo gli aeroporti demaniali territoriali (prima identificati come di “aviazione generale”) e lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, Advanced Air Mobility, anche attraverso la realizzazione di una rete di vertiporti. I vertiporti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti negli aeroporti intercontinentali e in alcune città, già individuate, verranno identificati in fase di attuazione del Pna. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo Piano nazionale degli aeroporti (Pna), elaborato da Enac e attualmnente in fase di finalizzazione presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, classifica come «di interesse nazionale» tutti gli scali italiani. La proposta in esame ridisegna, ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione, il perimetro d'interesse dell'aviazione civile al 2035, in difformità quindi con il piano vigente che prevede aeroporti strategici. Non solo: il piano identifica tra le aree di sviluppo gli aeroporti demaniali territoriali (prima identificati come di "aviazione generale") e lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, Advanced Air Mobility, anche attraverso la realizzazione di una rete di vertiporti. I vertiporti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti negli aeroporti intercontinentali e in alcune città, già individuate, verranno identificati in fase di attuazione del Pna. [post_title] => Nuovo piano nazionale aeroporti: tutti gli scali sono di «interesse nazionale» [post_date] => 2025-12-01T15:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764602985000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv afforza il servizio sulla linea Napoli-Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli e viceversa. Il servizio è stato rafforzato passando da 3300 metri lineari a 4700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal prossimo 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano. Prenotazioni in aumento Le prenotazioni di questi giorni hanno già registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza del forte interesse di passeggeri e operatori merci per questo collegamento. L’operazione permette alla compagnia di potenziare uno dei collegamenti più strategici del proprio network, assicurando un servizio più flessibile e contribuendo alla crescita socioeconomica dei territori connessi. La rotta Napoli–Palermo continua a sostenere filiere produttive essenziali, facilitando gli scambi tra la Campania, la Sicilia e il resto dell’Italia. Matteo Della Valle, cco di Gnv, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori». [post_title] => Gnv rafforza il collegamento Napoli-Palermo [post_date] => 2025-12-01T15:27:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764602822000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mandarin Oriental aprirà a Jeddah nel 2030. L’hotel e le residenze del marchio saranno situati in una posizione unica nel cuore di Jeddah Central, una destinazione che accoglie 6 milioni di visitatori l’anno. Lo studio di design internazionale Kpf è stato selezionato per ideare una struttura unica e sostenibile per il futuro, con un progetto a bassa densità e altezza. Bruce Fisher, principal di Kpf, ha commentato: «L’hotel e le residenze del brand fondono la tradizione architettonica locale con un’esperienza waterfront contemporanea che cattura l’energia e la calma del mar Rosso». La struttura L’hotel comprenderà 140 camere e suite on viste spettacolari sul mar Rosso, a cui si aggiungono 115 appartamenti dotati di varie tipologie di camere e strutture per la ristorazione privata, progettati per accogliere ospiti per soggiorni prolungati. Saranno inoltre disponibili 187 residenze, da due a quattro camere da letto, di proprietà privata, con accesso a servizi dedicati tra cui lounge, spazi per intrattenimento, biblioteca, cinema, sala giochi, simulatore di golf, club per bambini, piscina e centro fitness. Gli ospiti e i proprietari delle residenze potranno scegliere tra cinque ristoranti distribuiti in tutta la proprietà. La struttura offrirà inoltre ampi spazi per riunioni, inclusa una spaziosa sala da ballo. Gli ospiti avranno accesso a strutture per il tempo libero e il benessere, inclusa The Spa at Mandarin Oriental, che offrirà un’ampia gamma di esperienze signature del Gruppo dedicate al benessere olistico, alla bellezza e al relax. Per gli ospiti più giovani, l’hotel disporrà di un ampio e attrezzato kids club e di un asilo con attività specifiche per la relativa fascia d’età. Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha dichiarato: «Siamo lieti di ampliare la nostra presenza in Medio Oriente collaborando con Jeddah Central Development Company e Kpf per portare il nostro brand nel cuore dell’avanguardia. Dopo il successo di Mandarin Oriental, Riyadh, questo nuovo sviluppo riflette la fiducia nel crescente appeal dell’Arabia Saudita come destinazione per l’ospitalità di livello. Mandarin Oriental, Jeddah sarà un centro distintivo ispirato alla cultura e al patrimonio della città, offrendo esperienze immersive in un ambiente raffinato e contemporaneo». Ahmed Al Sulaim, chief executive officer di Jeddah Central Development Company, ha aggiunto: «Siamo lieti di collaborare con Mandarin Oriental per creare uno degli hotel flagship all’interno di Jeddah Central, una destinazione che riflette la nostra visione di ridefinire la vita urbana e l’ospitalità sulla costa del mar Rosso. Questa partnership supporta il nostro impegno a posizionare Jeddah come una destinazione globale di primo piano per affari, tempo libero e cultura, offrendo esperienze distintive per le generazioni future». [post_title] => Mandarin Oriental: a Jeddah la nuova apertura prevista nel 2030 [post_date] => 2025-12-01T15:01:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764601299000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. «In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi - afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari - siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia». A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto. Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti. Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta. Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese. Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver. Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale. Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città. Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale. [post_title] => Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico [post_date] => 2025-12-01T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764593902000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Augustus Hotel & Resort annuncia nuovi progetti destinati a ridefinire l’esperienza di soggiorno in Versilia. Gli interventi interesseranno la struttura e i suoi servizi. Tra le tappe più importanti del percorso recente, l’inaugurazione delle Ville Ala nel 2024 e il successo di Villa Radici nel 2025. Ora, l’Augustus annuncia il rinnovo di Villa Ines, storica dimora immersa nel parco di Villa Radici. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di espansione dell’“hotel diffuso”, volto a offrire un’esperienza di ospitalità integrata con la natura circostante. Il restyling, firmato dallo studio di architettura fiorentino Dast, si sviluppa come un racconto per immagini ispirato alla filosofia del “vivere in villa”, da sempre parte dell’identità dell’Augustus. Gli interni della nuova suite si distinguono per uno stile sobrio ed elegante, capace di coniugare la tradizione toscana con un gusto contemporaneo. Nel pieno rispetto della struttura originaria, Villa Ines si sviluppa su due piani: un’ampia camera al primo piano e un’ampia zona living al piano terra, concepita come rifugio intimo e accogliente. Tra le novità più rilevanti, merita una menzione speciale il restauro del celebre sottopassaggio di Villa Agnelli, fatto realizzare dalla famiglia negli anni Cinquanta e unico nel suo genere in tutta la Versilia. I nuovi servizi L’Augustus prosegue inoltre nel suo impegno a investire nel futuro e nel benessere dei propri ospiti, sviluppando nuovi spazi e servizi dedicati alla ristorazione, al fitness, al wellness e alle attività sportive in spiaggia. L’evoluzione del resort passa anche dal digitale: a metà dicembre, subito dopo la partecipazione a Iltm a Cannes, sarà online il nuovo sito web, caratterizzato da un design contemporaneo e da un’esperienza di navigazione intuitiva. [post_title] => Augustus Hotel & Resort prosegue gli investimenti: restyling per Villa Ines [post_date] => 2025-12-01T12:45:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764593130000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano. Verso una nuova visione dell’incoming Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata. Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI». A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità». Slow tourism, identità e comunità Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo. L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela. Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove. La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione. Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza. In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente. Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto. Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno. Eventi, Mice e nuove forme di esperienza Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni. Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro. Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni». Condividere valore, costruire futuro [caption id="attachment_502694" align="alignleft" width="300"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption] Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati. Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori». La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano. [post_title] => Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità [post_date] => 2025-12-01T12:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => monferrato [2] => travel-hashtag ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Monferrato [2] => Travel hashtag ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764591946000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_302209" align="alignleft" width="300"] Città del Messico[/caption] Un vero e proprio volano per rilanciare il turismo: il Messico guarda sin d'ora all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2026 - che co-ospiterà (insieme a Stati Uniti e Canada) - con il lancio del piano Mexico 2026 Social World Cup, che mira a porre in risalto i diversi luoghi del paese e offrire ai milioni di tifosi in visita non solo il calcio, ma anche un'esperienza di viaggio completa. Al centro del piano spiccano una piattaforma che rappresenta un sistema sicuro di rivendita dei biglietti e un'app turistica: in collaborazione con l'organo di governo del calcio mondiale, le autorità hanno annunciato un sistema ufficiale di ricollocazione dei biglietti per offrire ai tifosi un'alternativa sicura e legale a potenziali rivendite clandestine. La piattaforma consentirà alle persone che non possono assistere alle partite di rimettere in vendita i propri biglietti a prezzi equi e regolamentati. Si chiama invece Conoce México, la nuova app sviluppata dall'Agenzia nazionale per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero del Turismo, che fornirà informazioni aggiornate sui calendari delle partite, sugli stadi e sui risultati in tempo reale, ma oltre a questo, promette di funzionare come un vero e proprio compagno di viaggio. Nella sezione dedicata al turismo, l'app - disponibile sia in spagnolo sia in inglese - suggerirà itinerari di viaggio a misura di tifoso, eventi culturali, esperienze gastronomiche nonché opzioni di ecoturismo. Gli utenti potranno navigare tra oltre 260 tour, strade o circuiti tematici, con punti di interesse e destinazioni in tutto il paese. Ci sarà una sezione dedicata ai servizi che offre assistenza pratica, trasporti, connettività, piani di mobilità e tour speciali, per facilitare il viaggio sia ai turisti stranieri che a quelli nazionali. L'app sarà disponibile sia in spagnolo sia in inglese, e alla luce dei 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi previsti durante il torneo, l'app potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano il Messico durante il periodo dei Mondiali. Per l'industria turistica messicana, i Mondiali rappresentano un'opportunità storica: sono attesi 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi ed entrate per circa 3,17 miliardi di dollari. [post_title] => Il Messico e la scommessa sui Mondiali di calcio 2026: debutta l'app 'Conoce Mexico' [post_date] => 2025-12-01T12:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764591134000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aerolineas Argentinas amplia la flotta con l'arrivo di 18 aeromobili, tra cui quattro Airbus A330neo e 14 Boeing 737 Max.La compagnia aerea definisce questo investimento una «pietra miliare» perché costituisce il «primo piano di investimenti autofinanziato» del vettore argentino, sottolineando che quest'anno non riceverà alcun supporto dal governo. In parallelo è previsto anche un rebranding degli interni degli Airbus A330ceo, per un sempre maggiore comfort dei passeggeri e un migliore rendimento del vettore. La flotta dedicata ai voli domestici e di corto raggio vedrà quindi l'ingresso di 14 Boeing 737 Max, di cui due Max 8, quattro Max 9 e otto Max 10. Questi velivoli saranno acquisiti con la modalità del leasing operativo, che offre la flessibilità necessaria per modernizzare la flotta senza però compromettere la solidità finanziaria, garantendo un forte aumento della capacità operativa nelle operazioni di corto raggio. «Con questo traguardo, Aerolineas Argentinas conferma la sua trasformazione in una compagnia con capacità di investimento e pianificazione attraverso le proprie risorse - ha spiegato Fabian Lombardo, presidente e amministratore delegato del vettore argentino -. Questa decisione rappresenta una capitalizzazione della compagnia, l'ordine di 18 nuovi aerei ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento all'interno del mercato locale e internazionale». Successivamente è prevista l'installazione del wi-fi su tutta la flotta, cominciando dagli A330, per poi arrivare agli aeromobili regionali e domestici (B737 ed Embraer 190). Il debutto è programmato per il 2027. Il 2025 rappresenta il primo anno in cui Aerolineas non riceverà sussidi statali: tra il 2008 e il 2023 la compagnia ha accumulato perdite, mediamente, per 400 milioni di dollari all'anno. Un trend invertito nel 2024 con il primo bilancio positivo di 56,6 milioni di dollari e per quest'anno le stime indicano un risultato positivo raddoppiato. [post_title] => Aerolineas Argentinas rinnova e amplia la flotta con nuovi A330 e B737 Max [post_date] => 2025-12-01T10:58:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764586725000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova stagione di Ryanair in Abruzzo ruota attorno a due 2 aeromobili basati tutto l’anno a Pescara (per la prima volta dunque anche in inverno), per un investimento di 200 milioni di dollari nella regione. La low cost punta quindi a trasportare 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% di crescita da quando è stata abolita l’addizionale municipale). Nella winter in corso la compagnia opera 14 rotte, di cui 8 nuove: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Cracovia, Trapani-Marsala, Torino, Valencia e Breslavia, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo. «Questo sarà un altro anno di crescita e investimenti record all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – risultato diretto della decisione del presidente Marsilio di abolire l’addizionale municipale nel 2025» ha commentato Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair. « Stiamo vivendo la stagione invernale più grande di sempre per lo scalo e anche quella estiva incrementerà ulteriormente i numeri già da record di quelli dello scorso anno, con destinazioni che si rinsaldano e aumentano le frequenze anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti - ha aggiunto Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga (Abruzzo Airport) -. L’auspicio è che questo rapporto con la compagnia diventi ogni giorno più solido e che si possano aprire anche altre rotte che rientrano nella wishlist di tutti gli utenti dell’aeroporto». «L’equazione meno tasse più passeggeri funziona e i risultati ci sono - ha evidenziato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio -. Nel piano industriale di Saga l’obiettivo di superare il milione di passeri era fissato nel 2026, noi lo abbiamo anticipato e l’anno prossimo sarà ulteriormente incrementato il numero di passeggeri. Vedo un aeroporto vivo, c’è entusiasmo tra il personale, e questo, per tutti, è motivo di orgoglio. Spero che questa crescita importante sia da stimolo per gli altri vettori, perché questo è uno scalo efficiente, funzionate ed economico. La nuova sfida è migliorare la struttura al fine di soddisfare l’arrivo di più passeggeri con i nuovi voli». [post_title] => Ryanair in Abruzzo con due velivoli basati tutto l'anno; 21 del rotte dell'estate 2026 [post_date] => 2025-12-01T10:09:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764583792000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuovo piano nazionale aeroporti tutti gli scali sono di interesse nazionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3995,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Il nuovo Piano nazionale degli aeroporti (Pna), elaborato da Enac e attualmnente in fase di finalizzazione presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, classifica come «di interesse nazionale» tutti gli scali italiani.\r

\r

La proposta in esame ridisegna, ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione, il perimetro d'interesse dell'aviazione civile al 2035, in difformità quindi con il piano vigente che prevede aeroporti strategici.\r

\r

Non solo: il piano identifica tra le aree di sviluppo gli aeroporti demaniali territoriali (prima identificati come di \"aviazione generale\") e lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, Advanced Air Mobility, anche attraverso la realizzazione di una rete di vertiporti.\r

\r

I vertiporti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti negli aeroporti intercontinentali e in alcune città, già individuate, verranno identificati in fase di attuazione del Pna.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Nuovo piano nazionale aeroporti: tutti gli scali sono di «interesse nazionale»","post_date":"2025-12-01T15:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764602985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv afforza il servizio sulla linea Napoli-Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli e viceversa.\r

Il servizio è stato rafforzato passando da 3300 metri lineari a 4700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal prossimo 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano.\r

\r

Prenotazioni in aumento\r

Le prenotazioni di questi giorni hanno già registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza del forte interesse di passeggeri e operatori merci per questo collegamento. L’operazione permette alla compagnia di potenziare uno dei collegamenti più strategici del proprio network, assicurando un servizio più flessibile e contribuendo alla crescita socioeconomica dei territori connessi. La rotta Napoli–Palermo continua a sostenere filiere produttive essenziali, facilitando gli scambi tra la Campania, la Sicilia e il resto dell’Italia.\r

Matteo Della Valle, cco di Gnv, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori».","post_title":"Gnv rafforza il collegamento Napoli-Palermo","post_date":"2025-12-01T15:27:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764602822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mandarin Oriental aprirà a Jeddah nel 2030. L’hotel e le residenze del marchio saranno situati in una posizione unica nel cuore di Jeddah Central, una destinazione che accoglie 6 milioni di visitatori l’anno.\r

\r

Lo studio di design internazionale Kpf è stato selezionato per ideare una struttura unica e sostenibile per il futuro, con un progetto a bassa densità e altezza. Bruce Fisher, principal di Kpf, ha commentato: «L’hotel e le residenze del brand fondono la tradizione architettonica locale con un’esperienza waterfront contemporanea che cattura l’energia e la calma del mar Rosso».\r

La struttura\r

L’hotel comprenderà 140 camere e suite on viste spettacolari sul mar Rosso, a cui si aggiungono 115 appartamenti dotati di varie tipologie di camere e strutture per la ristorazione privata, progettati per accogliere ospiti per soggiorni prolungati. Saranno inoltre disponibili 187 residenze, da due a quattro camere da letto, di proprietà privata, con accesso a servizi dedicati tra cui lounge, spazi per intrattenimento, biblioteca, cinema, sala giochi, simulatore di golf, club per bambini, piscina e centro fitness.\r

\r

Gli ospiti e i proprietari delle residenze potranno scegliere tra cinque ristoranti distribuiti in tutta la proprietà. La struttura offrirà inoltre ampi spazi per riunioni, inclusa una spaziosa sala da ballo. Gli ospiti avranno accesso a strutture per il tempo libero e il benessere, inclusa The Spa at Mandarin Oriental, che offrirà un’ampia gamma di esperienze signature del Gruppo dedicate al benessere olistico, alla bellezza e al relax. Per gli ospiti più giovani, l’hotel disporrà di un ampio e attrezzato kids club e di un asilo con attività specifiche per la relativa fascia d’età.\r

\r

Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha dichiarato: «Siamo lieti di ampliare la nostra presenza in Medio Oriente collaborando con Jeddah Central Development Company e Kpf per portare il nostro brand nel cuore dell’avanguardia. Dopo il successo di Mandarin Oriental, Riyadh, questo nuovo sviluppo riflette la fiducia nel crescente appeal dell’Arabia Saudita come destinazione per l’ospitalità di livello. Mandarin Oriental, Jeddah sarà un centro distintivo ispirato alla cultura e al patrimonio della città, offrendo esperienze immersive in un ambiente raffinato e contemporaneo».\r

\r

Ahmed Al Sulaim, chief executive officer di Jeddah Central Development Company, ha aggiunto: «Siamo lieti di collaborare con Mandarin Oriental per creare uno degli hotel flagship all’interno di Jeddah Central, una destinazione che riflette la nostra visione di ridefinire la vita urbana e l’ospitalità sulla costa del mar Rosso. Questa partnership supporta il nostro impegno a posizionare Jeddah come una destinazione globale di primo piano per affari, tempo libero e cultura, offrendo esperienze distintive per le generazioni future».","post_title":"Mandarin Oriental: a Jeddah la nuova apertura prevista nel 2030","post_date":"2025-12-01T15:01:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764601299000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. \r

\r

«In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi - afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari - siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia».\r

\r

A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto.\r

Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti.\r

\r

Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta.\r

Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese.\r

Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver.\r

\r

Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale.\r

\r

Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città.\r

\r

Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale.","post_title":"Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico","post_date":"2025-12-01T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764593902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Augustus Hotel & Resort annuncia nuovi progetti destinati a ridefinire l’esperienza di soggiorno in Versilia. Gli interventi interesseranno la struttura e i suoi servizi. Tra le tappe più importanti del percorso recente, l’inaugurazione delle Ville Ala nel 2024 e il successo di Villa Radici nel 2025.\r

\r

Ora, l’Augustus annuncia il rinnovo di Villa Ines, storica dimora immersa nel parco di Villa Radici. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di espansione dell’“hotel diffuso”, volto a offrire un’esperienza di ospitalità integrata con la natura circostante. Il restyling, firmato dallo studio di architettura fiorentino Dast, si sviluppa come un racconto per immagini ispirato alla filosofia del “vivere in villa”, da sempre parte dell’identità dell’Augustus.\r

\r

Gli interni della nuova suite si distinguono per uno stile sobrio ed elegante, capace di coniugare la tradizione toscana con un gusto contemporaneo. Nel pieno rispetto della struttura originaria, Villa Ines si sviluppa su due piani: un’ampia camera al primo piano e un’ampia zona living al piano terra, concepita come rifugio intimo e accogliente.\r

\r

Tra le novità più rilevanti, merita una menzione speciale il restauro del celebre sottopassaggio di Villa Agnelli, fatto realizzare dalla famiglia negli anni Cinquanta e unico nel suo genere in tutta la Versilia.\r

I nuovi servizi\r

L’Augustus prosegue inoltre nel suo impegno a investire nel futuro e nel benessere dei propri ospiti, sviluppando nuovi spazi e servizi dedicati alla ristorazione, al fitness, al wellness e alle attività sportive in spiaggia.\r

\r

L’evoluzione del resort passa anche dal digitale: a metà dicembre, subito dopo la partecipazione a Iltm a Cannes, sarà online il nuovo sito web, caratterizzato da un design contemporaneo e da un’esperienza di navigazione intuitiva.\r

\r

","post_title":"Augustus Hotel & Resort prosegue gli investimenti: restyling per Villa Ines","post_date":"2025-12-01T12:45:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764593130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano.\r

Verso una nuova visione dell’incoming\r

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata.\r

Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI».\r

\r

A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità».\r

Slow tourism, identità e comunità\r

Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo.\r

L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela.\r

Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove.\r

\r

La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione.\r

Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza\r

Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza.\r

In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente.\r

Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico\r

Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto.\r

Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità\r

Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno.\r

Eventi, Mice e nuove forme di esperienza\r

Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni.\r

Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve\r

L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro.\r

Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni».\r

Condividere valore, costruire futuro\r

[caption id=\"attachment_502694\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption]\r

\r

Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione.\r

\r

Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati.\r

Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori».\r

\r

La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano.","post_title":"Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità","post_date":"2025-12-01T12:25:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","monferrato","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Incoming","Monferrato","Travel hashtag"]},"sort":[1764591946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_302209\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Città del Messico[/caption]\r

\r

Un vero e proprio volano per rilanciare il turismo: il Messico guarda sin d'ora all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2026 - che co-ospiterà (insieme a Stati Uniti e Canada) - con il lancio del piano Mexico 2026 Social World Cup, che mira a porre in risalto i diversi luoghi del paese e offrire ai milioni di tifosi in visita non solo il calcio, ma anche un'esperienza di viaggio completa.\r

\r

Al centro del piano spiccano una piattaforma che rappresenta un sistema sicuro di rivendita dei biglietti e un'app turistica: in collaborazione con l'organo di governo del calcio mondiale, le autorità hanno annunciato un sistema ufficiale di ricollocazione dei biglietti per offrire ai tifosi un'alternativa sicura e legale a potenziali rivendite clandestine. La piattaforma consentirà alle persone che non possono assistere alle partite di rimettere in vendita i propri biglietti a prezzi equi e regolamentati.\r

\r

Si chiama invece Conoce México, la nuova app sviluppata dall'Agenzia nazionale per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero del Turismo, che fornirà informazioni aggiornate sui calendari delle partite, sugli stadi e sui risultati in tempo reale, ma oltre a questo, promette di funzionare come un vero e proprio compagno di viaggio.\r

\r

Nella sezione dedicata al turismo, l'app - disponibile sia in spagnolo sia in inglese - suggerirà itinerari di viaggio a misura di tifoso, eventi culturali, esperienze gastronomiche nonché opzioni di ecoturismo. Gli utenti potranno navigare tra oltre 260 tour, strade o circuiti tematici, con punti di interesse e destinazioni in tutto il paese. Ci sarà una sezione dedicata ai servizi che offre assistenza pratica, trasporti, connettività, piani di mobilità e tour speciali, per facilitare il viaggio sia ai turisti stranieri che a quelli nazionali.\r

\r

L'app sarà disponibile sia in spagnolo sia in inglese, e alla luce dei 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi previsti durante il torneo, l'app potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone esplorano il Messico durante il periodo dei Mondiali.\r

\r

Per l'industria turistica messicana, i Mondiali rappresentano un'opportunità storica: sono attesi 5,5 milioni di visitatori aggiuntivi ed entrate per circa 3,17 miliardi di dollari.\r

\r

","post_title":"Il Messico e la scommessa sui Mondiali di calcio 2026: debutta l'app 'Conoce Mexico'","post_date":"2025-12-01T12:12:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764591134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Aerolineas Argentinas amplia la flotta con l'arrivo di 18 aeromobili, tra cui quattro Airbus A330neo e 14 Boeing 737 Max.La compagnia aerea definisce questo investimento una «pietra miliare» perché costituisce il «primo piano di investimenti autofinanziato» del vettore argentino, sottolineando che quest'anno non riceverà alcun supporto dal governo.\r

\r

In parallelo è previsto anche un rebranding degli interni degli Airbus A330ceo, per un sempre maggiore comfort dei passeggeri e un migliore rendimento del vettore.\r

\r

La flotta dedicata ai voli domestici e di corto raggio vedrà quindi l'ingresso di 14 Boeing 737 Max, di cui due Max 8, quattro Max 9 e otto Max 10. Questi velivoli saranno acquisiti con la modalità del leasing operativo, che offre la flessibilità necessaria per modernizzare la flotta senza però compromettere la solidità finanziaria, garantendo un forte aumento della capacità operativa nelle operazioni di corto raggio.\r

\r

«Con questo traguardo, Aerolineas Argentinas conferma la sua trasformazione in una compagnia con capacità di investimento e pianificazione attraverso le proprie risorse - ha spiegato Fabian Lombardo, presidente e amministratore delegato del vettore argentino -. Questa decisione rappresenta una capitalizzazione della compagnia, l'ordine di 18 nuovi aerei ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento all'interno del mercato locale e internazionale».\r

\r

Successivamente è prevista l'installazione del wi-fi su tutta la flotta, cominciando dagli A330, per poi arrivare agli aeromobili regionali e domestici (B737 ed Embraer 190). Il debutto è programmato per il 2027.\r

\r

Il 2025 rappresenta il primo anno in cui Aerolineas non riceverà sussidi statali: tra il 2008 e il 2023 la compagnia ha accumulato perdite, mediamente, per 400 milioni di dollari all'anno. Un trend invertito nel 2024 con il primo bilancio positivo di 56,6 milioni di dollari e per quest'anno le stime indicano un risultato positivo raddoppiato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aerolineas Argentinas rinnova e amplia la flotta con nuovi A330 e B737 Max","post_date":"2025-12-01T10:58:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764586725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova stagione di Ryanair in Abruzzo ruota attorno a due 2 aeromobili basati tutto l’anno a Pescara (per la prima volta dunque anche in inverno), per un investimento di 200 milioni di dollari nella regione.\r

\r

La low cost punta quindi a trasportare 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% di crescita da quando è stata abolita l’addizionale municipale). Nella winter in corso la compagnia opera 14 rotte, di cui 8 nuove: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Cracovia, Trapani-Marsala, Torino, Valencia e Breslavia, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo.\r

\r

«Questo sarà un altro anno di crescita e investimenti record all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – risultato diretto della decisione del presidente Marsilio di abolire l’addizionale municipale nel 2025» ha commentato Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair.\r

\r

« Stiamo vivendo la stagione invernale più grande di sempre per lo scalo e anche quella estiva incrementerà ulteriormente i numeri già da record di quelli dello scorso anno, con destinazioni che si rinsaldano e aumentano le frequenze anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti - ha aggiunto Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga (Abruzzo Airport) -. L’auspicio è che questo rapporto con la compagnia diventi ogni giorno più solido e che si possano aprire anche altre rotte che rientrano nella wishlist di tutti gli utenti dell’aeroporto».\r

\r

«L’equazione meno tasse più passeggeri funziona e i risultati ci sono - ha evidenziato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio -. Nel piano industriale di Saga l’obiettivo di superare il milione di passeri era fissato nel 2026, noi lo abbiamo anticipato e l’anno prossimo sarà ulteriormente incrementato il numero di passeggeri. Vedo un aeroporto vivo, c’è entusiasmo tra il personale, e questo, per tutti, è motivo di orgoglio. Spero che questa crescita importante sia da stimolo per gli altri vettori, perché questo è uno scalo efficiente, funzionate ed economico. La nuova sfida è migliorare la struttura al fine di soddisfare l’arrivo di più passeggeri con i nuovi voli».","post_title":"Ryanair in Abruzzo con due velivoli basati tutto l'anno; 21 del rotte dell'estate 2026","post_date":"2025-12-01T10:09:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764583792000]}]}}