Ryanair chiude il programma di abbonamento Prime Ryanair ha chiuso il suo programma di abbonamento Ryanair Prime a soli otto mesi dal lancio. L’esperimento, con cui la compagnia aerea mirava a fidelizzare i clienti attraverso sconti esclusivi, si è rivelato un fallimento finanziario. La compagnia aerea low-cost irlandese ha annunciato che, a partire da oggi, venerdì 28 novembre, non accetterà più nuove iscrizioni. Gli attuali 55.000 membri continueranno a usufruire di offerte esclusive fino a ottobre 2026. Dara Brady, cmo di Ryanair, spiega che negli otto mesi di attività i membri Prime “hanno generato più di 4,4 milioni di euro in quote di abbonamento” e, allo stesso tempo, “hanno ricevuto più di 6 milioni di euro in sconti sulle tariffe”. Costo dell’iniziativa In altre parole, il costo dell’iniziativa è stato superiore ai ricavi generati dagli abbonamenti, un risultato in contrasto con la strategia abituale dell’azienda, nota per spremere fino all’ultimo centesimo dai suoi servizi aggiuntivi. “Questo livello di adesione, o di entrate derivanti dagli abbonamenti, non giustifica il tempo e gli sforzi impiegati per lanciare le vendite mensili esclusive di posti Prime per i nostri 55.000 membri”, aggiunge Brady. Condividi

L'esperimento, con cui la compagnia aerea mirava a fidelizzare i clienti attraverso sconti esclusivi, si è rivelato un fallimento finanziario.\r

\r

La compagnia aerea low-cost irlandese ha annunciato che, a partire da oggi, venerdì 28 novembre, non accetterà più nuove iscrizioni. Gli attuali 55.000 membri continueranno a usufruire di offerte esclusive fino a ottobre 2026.\r

\r

Dara Brady, cmo di Ryanair, spiega che negli otto mesi di attività i membri Prime \"hanno generato più di 4,4 milioni di euro in quote di abbonamento\" e, allo stesso tempo, \"hanno ricevuto più di 6 milioni di euro in sconti sulle tariffe\".\r

Costo dell'iniziativa\r

In altre parole, il costo dell'iniziativa è stato superiore ai ricavi generati dagli abbonamenti, un risultato in contrasto con la strategia abituale dell'azienda, nota per spremere fino all'ultimo centesimo dai suoi servizi aggiuntivi.\r

\r

\"Questo livello di adesione, o di entrate derivanti dagli abbonamenti, non giustifica il tempo e gli sforzi impiegati per lanciare le vendite mensili esclusive di posti Prime per i nostri 55.000 membri\", aggiunge Brady.","post_title":"Ryanair chiude il programma di abbonamento Prime","post_date":"2025-11-28T14:28:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764340107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia raggiunge ancora un suo primato, conquistando il podio come primo paese in Europa in termini di capacità alberghiera ricettiva: parte da questo elemento di grande impatto il X Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo italiano, realizzato dalla Federalberghi che ne ha pubblicato una breve anteprima.\r

\r

Il rapporto mette in luce l’evoluzione del sistema alberghiero italiano nei suoi aspetti fondanti, partendo dalla base: l’Italia, con 32.943 alberghi, 1,1 milioni di camere e 2,3 milioni di posti letto, è il primo paese europeo per capacità ricettiva alberghiera. Dal rapporto si evidenzia che la categoria più numerosa è quella media, ovvero quella dei 3 stelle e delle RTA (residenze turistico alberghiere). A questo gruppo appartengono 18.182 alberghi equivalenti al 55,2% dell’offerta. Delle categorie più alte, invece, fanno parte il 22,5% degli alberghi e, in particolare, sono 6.639 i 4 stelle e 771 i 5 stelle. Gli alberghi a 1 e 2 stelle rappresentano invece il 22,3% (sono rispettivamente 2.339 e 5.002).\r

\r

Dal 2000 ad oggi lo scenario è decisamente cambiato: All’inizio del terzo millennio la categoria più numerosa era quella degli alberghi a 1 e 2 stelle che rappresentavano il 49,3% dell’offerta. I 3 stelle e le RTA erano il 42,2% mentre ai 4 e 5 stelle appartenevano appena l’8,5% degli alberghi.\r

\r

Parallelamente a questo processo di riqualificazione, c’è stato anche un ampliamento della dimensione media degli alberghi. Basti pensare che tra il 1980 e il 2024 i letti per albergo sono passati da una media di 37,6 a 69,3.\r

\r

Analizzando più nel dettaglio la distribuzione delle strutture su tutta la Penisola, viene evidenziato che la maggioranza degli esercizi alberghieri italiani (il 58,2%) e dei relativi posti letto (il 51%) si concentra nelle regioni del nord. La regione con il maggior numero di esercizi è il Trentino-Alto Adige (5.380 alberghi), seguita dall’Emilia-Romagna (4.074), dal Veneto (3.133), dal Lazio (2.864), dalla Lombardia (2.832), e dalla Toscana (2.712).\r

Capacità ricettiva\r

La classifica della capacità ricettiva, espressa in termini di camere, vede in testa l’Emilia-Romagna (141.578), seguita da Trentino-Alto Adige (123.439), Veneto (108.992) e Lazio (108.217). Diversa la situazione nel nostro Meridione: gli alberghi nel sud e nelle isole sono infatti caratterizzati da una dimensione media maggiore. In questo quadro, le regioni in cui gli alberghi hanno la dimensione media più grande sono la Calabria (119,6 posti letto), la Sardegna (108,6), la Puglia (100,2) e la Sicilia (92,9).\r

\r

Interessante osservare la domanda di servizi alberghieri: secondo il rapporto, il 61% delle presenze turistiche registrate nel 2024 in Italia (pari in valore assoluto a 283,9 milioni di presenze) ha soggiornato negli alberghi. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato del 3,1%. Gli arrivi negli alberghi, invece, sono stati 96,4 milioni: il 2,9% in più rispetto al 2023.\r

Quadro\r

«Il quadro che viene fuori da questo rapporto - ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - ci mostra un sistema che tiene. La capacità ricettiva ci contraddistingue in tutta Europa, sempre più visitatori orientano la propria scelta su un soggiorno in hotel e, ultimo ma non da ultimo, la crescita del turismo straniero a sua volta rivela la qualità di un’offerta che non delude, anzi fidelizza il viaggiatore.\r

\r

Lo scenario internazionale nell’ultimo anno ha presentato diversi ostacoli che certo non hanno facilitato il movimento turistico straniero – ha aggiunto Bocca - I conflitti internazionali e la drammatica situazione in Medio Oriente hanno provocato un poderoso colpo di freno rispetto agli anni passati.\r

\r

Nel contempo, il nostro turismo interno ha subito una battuta d’arresto dovuta al sempre più alto costo della vita. Io credo davvero che oggi - ha concluso Bocca - ogni seppur lieve crescita vada considerata al doppio del suo valore, poiché essa mostra l'andamento delle scelte di un turismo globale, capace di abbattere l'incertezza del progetto viaggio, anche a fronte di situazioni di potenziale pericolo. I dati, ribadisco, ci parlano di un sistema solido, ben distribuito, di strutture che hanno colto la sfida della riqualificazione per una maggiore competitività»","post_title":"L'Italia è il primo Paese in Europa per capacità ricettiva","post_date":"2025-11-28T11:26:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764329181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La richiesta di crociere fluviali è elevata. Quest'anno hanno debuttato circa 20 nuove navi e si prevede un numero simile l'anno prossimo. Guardando oltre, il 2027 è sulla buona strada per essere un anno particolarmente importante. Come riporta TravelWeekly, almeno 25 nuove navi, e il numero è in aumento, debutteranno nel 2027. A queste si aggiungerà Celebrity River Cruises che farà il suo attesissimo ingresso sul mercato con due navi.\r

Uniworld Boutique River Cruises ha dichiarato che la sua espansione del 2027 sarà la più grande di sempre, con tre nuove navi e una nave a noleggio. Tauck ha affermato che le sue due nuove navi in ​​arrivo nel 2027, insieme ai nuovi itinerari, rappresentano la più grande crescita nella storia dell'azienda. \r

\r

AmaWaterways aggiungerà tre navi quell'anno, mentre Amadeus River Cruises, Viva Cruises ed Emerald Cruises & Tours aggiungeranno una nuova nave ciascuna. Viking aggiungerà otto navi. \r

\r

Infine, American Cruise Lines aggiungerà tre navi, con altrettante previste per il 2028.\r

Le nuove destinazioni\r

Nonostante la crescita, gli adv non temono che il settore possa raggiungere un punto di saturazione. Anche perchè con l'aumento della capacità, le compagnie fluviali stanno anche aggiungendo destinazioni. Nel 2027, Viking si espanderà sul Brahmaputra in India, Viva lancerà una crociera sul Po e Riviera Travel navigherà per la prima volta sul Mekong.\r

\r

La clientela delle crociere fluviali è destinata a crescere ulteriormente nel 2027 con l'ingresso di Celebrity nel settore. La compagnia ha esaurito le prenotazioni con accesso prioritario in pochi minuti, soprattutto per i clienti del Royal Caribbean Group desiderosi di provare i fiumi, come ha spiegato la presidente Laura Hodges Bethge.\r

Il nodo attracchi\r

Il boom della cantieristica navale solleva tuttavia una preoccupazione, quella relativa all'attracco. Secondo CruiseMapper, in Europa ci sono 687 porti fluviali. La competizione per lo spazio è spietata e le navi spesso si agganciano tra loro, costringendo i passeggeri a passare tra le navi vicine per sbarcare. Un esempio di quanto possa essere difficile trovare uno spazio di prima qualità è stato condiviso dal ceo e presidente di Viking, Torstein Hagen, che ha dichiarato che la compagnia ha faticato per sette anni per assicurarsi i diritti di attracco di fronte alla Torre Eiffel.\r

\r

Una soluzione per le compagnie potrebbe essere quella di visitare porti più piccoli e meno conosciuti, come fanno le navi da crociera oceaniche più piccole, oppure per le comunità rivierasche di costruire nuovi spazi di attracco per attrarre visitatori. A causa delle preoccupazioni relative al sovraffollamento turistico in Europa, non tutte le destinazioni potrebbero essere interessate ad aggiungere infrastrutture per il turismo crocieristico.\r

\r

Un modo per contrastare lo spazio limitato in Europa sarebbe popi quello di lasciare l'Europa stessa a vantaggio di mete extra europee. L'America Latina offre ad esempio un potenziale significativo per le crociere fluviali. Le crociere fluviali in Amazzonia stanno già crescendo in popolarità e quest'anno AmaWaterways ha lanciato crociere fluviali in Colombia, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore Rudi Schreiner, è destinata a crescere ulteriormente come destinazione per le crociere fluviali.\r

\r

","post_title":"Crociere fluviali, è boom. Nel 2026 attese 20 nuove navi","post_date":"2025-11-28T11:05:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764327926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via Thalea Spa, il nuovo progetto dedicato al benessere a 360 gradi creata da Rhc Group per i suoi hotel in Italia, da Roma alla Costiera Amalfitana fino a Taormina.\r

\r

Thalea Spa nasce con l’obiettivo di proporre, a chiunque desideri una pausa, una filosofia impostata sul benessere della persona a 360 gradi, con proposte diverse anche in funzione del territorio, in linea con il legame di ogni singolo hotel con la destinazione in cui si trova, declinato nelle singole esperienze, dal soggiorno alla ristorazione, quindi dal benessere alla scoperta del luogo, che sia Palazzo Montemartini a Roma, l’hotel Raito a Vietri sul Mare o La Plage Resort Taormina.\r

\r

\r

\r

Si trova a Palazzo Montemartini Rome la prima Thalea Spa di Rhc Group. La nuova Thalea Spa, con i suoi 600 metri quadrari, rappresenta un’evoluzione della filosofia del benessere in un concetto ad ampio spettro, con percorsi completi che includono non solo relax e trattamenti specifici, ma anche rituali, depurazione e alimentazione consapevole con l’integrazione della cucina dello chef.\r

\r

La nuova Thalea Spa a Palazzo Montemartini Rome offre sale per trattamenti dedicati anche di coppia, ampia piscina interna riscaldata, jacuzzi con letti a bolle, cascate cervicali, piscina delle maree, docce sensoriali con cromoterapia, doccia finlandese, sauna, bagno turco, stanza del sale e sale relax con tisane.\r

Le prossime aperture\r

Nel 2026 prevista l’apertura della Thalea Spa anche all’hotel Raito di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e a La Plage Resort Taormina.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rhc Group avvia il progetto dedicato al benessere con Thalea Spa","post_date":"2025-11-28T10:55:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764327338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Saudi Tourism Authority lancia una nuova stagione di promozione internazionale per consolidare l’Arabia Saudita come hub globale di eventi e intrattenimento. Con il Saudi Unreal Calendar il Paese ha messo insieme un vero e proprio palinsesto annuale che riunisce festival, sport, cultura e lifestyle per stimolare soggiorni più lunghi e di conseguenza una maggiore spesa turistica.\r

ll calendario 2025/2026 punta a valorizzare le principali destinazioni saudite attraverso un approccio “event-driven” che combina hospitality di alto livello, nuove aperture alberghiere e infrastrutture dedicate.\r

Riyadh – Il nuovo polo mondiale dell’intrattenimento\r

La capitale si afferma come hub per grandi eventi sportivi e di spettacolo: Esports World Cup, WBC Boxing Grand Prix, UFC Fight Night, Riyadh Fashion Week, fino al consolidato Riyadh Season, uno dei più grandi festival multitematici del Golfo A questo si unisce la forte attrattività culturale di Diriyah, patrimonio Unesco.\r

AlUla – Tra patrimoni Unesco, wellness e outdoor luxury\r

La destinazione continua a espandere la sua offerta con festival come Ancient Kingdoms, AlUla Wellness Festival, EcoTrail, eventi sportivi e musicali immersi in un paesaggio naturale unico. In arrivo anche nuovi resort, tra cui The Chedi Hegra e il primo Autograph Collection previsto entro fine 2025\r

Red Sea – La costa del lusso sostenibile\r

Con l’apertura di Shura Island e resort iconici come St. Regis Red Sea, Six Senses Southern Dunes, Nujuma Ritz-Carlton Reserve e Desert Rock, il Mar Rosso saudita si posiziona come nuova meta internazionale per wellness retreat, sport acquatici e turismo d’esplorazione eco-friendly\r

Jeddah – Cultura, mare ed eventi internazionali\r

Tra la cornice Unesco del centro storico e la modernità del Corniche, Jeddah ospita alcuni degli eventi più attesi: Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix, Jeddah Season, Red Sea International Film Festival.\r

Verso il 2030\r

Con un’offerta turistica sempre più strutturata e un portafoglio di eventi in rapido ampliamento, l’Arabia Saudita punta a raggiungere 150 milioni di visitatori entro il 2030, trasformandosi in un punto di riferimento per operatori, dmc e partner del trade internazionale.","post_title":"L’Arabia Saudita punta sugli eventi per il posizionamento internazionale","post_date":"2025-11-28T10:10:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["arabia-saudita","saudi-arabia"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Saudi Arabia"]},"sort":[1764324603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino 6 milioni di passeggeri all’anno che voleranno attraverso un network di 44 rotte, inclusa quella per Amman che è stata ripristinata: questo l'inverno di Ryanair da Bologna dove sono 11 gli aeromobili basati. \r

\r

La low cost irlandese ha inoltre aggiunto ulteriori voli su più di 20 rotte esistenti, tra cui Barcellona, Budapest, Dublino, Cracovia e Tirana.\r

\r

“Quest'inverno opereremo oltre 520 voli settimanali, offrendo oltre 2,2 milioni di posti (+10% rispetto alla winter del 2024) - ha dichiarato il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness -. Voliamo da e per Bologna da 17 anni e ad oggi abbiamo trasportato oltre 55 milioni di passeggeri, e abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari con 11 aeromobili basati al Marconi, supportando più di 4.800 posti di lavoro locali. Ryanair è pronta a investire ancora di più: se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, risponderemmo immediatamente con 40 nuovi aeromobili, 250 rotte aggiuntive, 20 milioni di passeggeri in più e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair—supportando fino a 15.000 posti di lavoro in tutta Italia.”\r

\r

“L'offerta di voli Ryanair ha favorito il traffico outgoing di persone ed imprese della nostra Regione, grazie ad una rete di collegamenti molto ampia e diversificata - ha sottolineato Antonello Bonolis, direttore Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna -. Oggi Ryanair è la prima compagnia aerea dell’Aeroporto di Bologna, con circa il 55% dei passeggeri complessivi dello scalo. Più in generale, va ricordato che il contributo complessivo dell'Aeroporto di Bologna alla comunità e all'economia si traduce in benefici in termini di occupazione, valore aggiunto e Pil, producendo un impatto diretto, indiretto e indotto di oltre 1 miliardo di euro di Pil ed oltre 20 mila posti di lavoro sul territorio”.","post_title":"Ryanair punta ai 6 mln di passeggeri a Bologna. Torna il volo per Amman","post_date":"2025-11-28T10:04:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764324243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo è arrivata nel porto di Genova dopo un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International in Cina.\r

Si tratta della prima nave della flotta Gnv alimentata a gnl. Nei prossimi giorni sempre a Genova, si svolgerà il primo rifornimento di gnl effettuato su un traghetto passeggeri nel porto della città, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’autorità portuale.\r

\r

La nave\r

Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico.","post_title":"Gnv Virgo approda a Genova: è la prima in flotta alimentata a gnl","post_date":"2025-11-28T09:44:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764323067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi contenitori per i pasti serviti a bordo, sostenibili e a base vegetale: questa la più recente iniziativa di Korean Air in tema di sostenibilità. Dal prossimo dicembre la compagnia aerea introdurrà gradualmente contenitori per primi piatti realizzati con polpa non derivata dal legno, ottenuta da materiali quali paglia, canna da zucchero e bambù.\r

\r

L'iniziativa sostiene gli sforzi di Korean Air volti a ridurre l'uso della plastica e a contribuire agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di carbonio. Dopo l'introduzione iniziale su alcune rotte selezionate, la compagnia aerea prevede di estendere l'uso dei nuovi contenitori all'intero network entro la fine del 2026. I nuovi contenitori saranno utilizzati per i piatti principali offerti a bordo, in particolare i pasti coreani e occidentali in classe economica.\r

\r

Realizzati con polpa vegetale che non richiede il taglio di alberi, i contenitori offrono un'alternativa ecologica ai tradizionali prodotti in plastica e carta. Sono inoltre resistenti al calore e durevoli, mantenendo la loro forma anche dopo un'esposizione prolungata ad alte temperature. Korean Air prevede che la transizione ridurrà le emissioni di carbonio correlate di circa il 60%.\r

\r

Nel 2023 Korean Air aveva già sostituito le posate di plastica monouso con alternative in bambù e ha introdotto tovaglioli in fibra di bambù non sbiancata. Il vettore realizza anche programmi di upcycling, come la trasformazione delle uniformi del personale di bordo in disuso in borse mediche e il riutilizzo delle coperte di bordo a fine ciclo in coperture riutilizzabili per borse dell'acqua calda, riducendo così i rifiuti e prolungando la durata dei materiali di bordo.","post_title":"Korean Air: da dicembre salgono a bordo contenitori green per i pasti","post_date":"2025-11-28T09:35:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764322534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Dusi[/caption]\r

L'isola di Sal diventerà a dicembre la protagonista di una nuova iniziativa digitale: CaboVerdeTime annuncia infatti il lancio del suo primo “calendario dell’avvento online”. Si tratta di un format pensato per coinvolgere distribuzione e potenziali clienti attraverso un’iniziativa che unisce contenuti di valore e opportunità commerciali.\r

Dal 1° al 25 dicembre (il 25 ci sarà un “super premio”), registrandosi attraverso una landing page dedicata, si riceverà un link che consentirà di accedere a una finestra virtuale. Al suo interno, una curiosità sull’isola e un vantaggio esclusivo: sconti su hotel, escursioni ed esperienze selezionate, con l’obiettivo di offrire un racconto quotidiano che sia allo stesso tempo formativo e funzionale allo sviluppo del business, nonché al posizionamento del brand.\r

\r

Narrazione autentica\r

In un momento in cui la comunicazione digitale richiede creatività e concretezza, questo nuovo strumento conferma l’approccio distintivo di CaboVerdeTime: promuovere la destinazione con una narrazione autentica, costruita su conoscenza diretta del territorio e un prodotto composito e vario, messi al servizio del mercato turistico italiano.\r

«L’apprezzamento espresso dalla distribuzione nei confronti del nostro prodotto ci ha spinti a introdurre un’iniziativa pensata proprio per il periodo natalizio. Con questo calendario digitale vogliamo aumentare la visibilità della programmazione e offrire al trade un ulteriore strumento di incentivazione alle prenotazioni, integrando informazione commerciale e racconto della destinazione in modo semplice, dinamico e immediatamente fruibile”, commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.","post_title":"CaboVerdeTime: al via il calendario dell'avvento digitale","post_date":"2025-11-28T09:34:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764322447000]}]}}