Ryanair: dal 1° ottobre il cambio data si paga di nuovo

Ryanair ha annunciato che da fine settembre addebiterà nuovamente 35 euro per la modifica delle date di una prenotazione o del viaggio effettuato.

Dal 2020, nel momento peggiore della pandemia, quasi tutte le compagnie aeree hanno deciso di introdurre una politica di cambio gratuito delle prenotazioni con l’obiettivo di ‘aiutare’ il viaggiatore, che con l’incertezza del Covid avrebbe potuto o dovuto cambiare programma.

Ryanair ha detto che le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre per viaggi fino al 31 dicembre non subiranno variazione, quindi il cambio data sarà gratuito. Da lì in poi il cambio dovrà essere pagato.

L’unica grande compagnia aerea che non ha mai applicato questa eccezione è stata WizzAir, che, nonostante la crisi, ha mantenuto la sua rigorosa politica di penalizzare il cambio a pagamento.