Ryanair: balzo in avanti dell’utile nel primo trimestre, che sale a 662,9 milioni di euro Volano i profitti di Ryanair a chiusura del primo trimestre dell’esercizio fiscale 2023-24: la low cost ha centrato un utile da 662,9 milioni di euro rispetto a quello da 170 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il numero dei passeggeri è cresciuta da 45 a 50,4 milioni, mentre i ricavi hanno toccato quota 3,65 miliardi. I risultati sono sopra le stime degli analisti raccolte da Bloomberg. «Stimiamo che il traffico nell’esercizio 24 crescerà a circa 183,5 milioni (+9%), in rallentamento rispetto ai 185 milioni inizialmente previsti, a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing in primavera e nell’autunno 2023 – ha dichiarato il ceo del gruppo, Michael O’Leary -. Mentre il divario dei costi tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti continua ad aumentare, come previsto in precedenza, ci aspettiamo un aumento di circa 2 euro dei costi unitari ex carburante quest’anno a causa del ripristino annualizzato delle retribuzioni degli equipaggi, dei rapporti di lavoro più elevati, dell’aumento delle tariffe ATC e di rotta e dell’impatto dei ritardi nella consegna del Gamechanger. Sebbene le prenotazioni per il Q2 siano forti, l’aumento delle tariffe nel Q2 sarà molto più basso rispetto al Q1, a causa dei prezzi molto più forti del PY Q2 nell’FY23, quando i viaggi estivi di punta hanno subito una forte ripresa dopo l’invasione dell’Ucraina. Attualmente prevediamo che le tariffe del secondo trimestre saranno superiori a quelle dell’analogo periodo dell’anno precedente, ma di una percentuale a due cifre». Guardando alla parte finale dell’anno, il ceo spiega che «Dopo aver goduto di un periodo di viaggi eccezionali a Natale e Capodanno l’anno scorso (la prima stagione di viaggi festivi che non è stata limitata dalla pandemia di Covid), siamo consapevoli che i consumatori potrebbero aver bisogno di un po’ di stimoli tariffari per riempire la nostra capacità di posti che quest’inverno sarà superiore del 25% (rispetto al periodo pre-Covid) Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale. Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. "Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri". Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. "Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree. Massimiliano Sarti [post_title] => Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi [post_date] => 2023-07-21T12:19:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689941999000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus. «Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». [caption id="attachment_450122" align="alignleft" width="200"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption] Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%). Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%). Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid. [post_title] => Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani [post_date] => 2023-07-21T11:59:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689940765000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair gioca d'anticipo - come d'abitudine - e annuncia un maxi investimento da oltre 3 miliardi di dollari in Ucraina, per ricostruire rapidamente l'industria dell'aviazione una volta che la guerra sarà terminata e l'Easa dichiarerà che volare da/per il Paese sarà di nuovo sicuro. Nei primi 12 mesi dopo la fine della guerra, la low cost stima di proporre una capacità di oltre 5 milioni di posti da/per e all'interno dell'Ucraina, che diventeranno oltre 10 milioni nell'arco di 5 anni. Ryanair baserà fino a 30 nuovi aeromobili Boeing 737 Max per un valore di oltre 3 miliardi di dollari nei 3 principali aeroporti ucraini. I dettagli del progetto sono stati svelati in occasione di un incontro a Kiev tra la low cost e i rappresentanti dei principali aeroporti ucraini – Kiev, Leopoli e Odessa – presso l'Aeroporto Internazionale di Boryspil, su invito del ceo dell'aeroporto Oleksiy Dubrevskyy. Ryanair si è impegnata a tornare con voli a tariffe basse da/per l'Ucraina entro 8 settimane dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. In questo modo, gli aeromobili effettueranno 600 voli settimanali dagli aeroporti principali di Kiev, Leopoli e Odessa, collegando queste città ad oltre 20 capitali dell'Unione europea. Inoltre, la compagnia prevede di aprire voli nazionali giornalieri tra Kiev, Leopoli ed Odessa non appena gli aeroporti saranno in grado di gestirli. "Ryanair era la seconda compagnia aerea dell'Ucraina prima dell'illegittima invasione russa a febbraio 2022 - ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a Kiev -. Una volta che i cieli sopra l'Ucraina saranno riaperti all'aviazione commerciale, Ryanair tornerà a volare in Ucraina collegando i principali aeroporti ucraini con oltre 20 capitali dell'Ue e stiamo lavorando a stretto contatto con il Governo ucraino per ricostruire l'aviazione, l'industria e l'economia del Paese. Il modo più veloce per ricostruire e ripristinare l'economia ucraina sarà il trasporto aereo a tariffe basse. Ryanair intende investire in modo massiccio in Ucraina e guidare la ripresa dell'aviazione investendo fino a 3 miliardi di dollari, basando fino a 30 nuovi aeromobili Boeing Max nei tre principali aeroporti ucraini di Kiev, Leopoli e Odessa. Avendo già servito gli aeroporti di Kharkiv e Kherson prima dell'invasione, Ryanair tornerà a servire anche questi aeroporti, non appena le infrastrutture saranno ripristinate". [gallery ids="450088,450091,450089"] [post_title] => Ryanair in Ucraina con un maxi investimento da 3 miliardi di dollari [post_date] => 2023-07-21T10:12:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689934328000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale. Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019. I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019. I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019. [post_title] => Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020 [post_date] => 2023-07-21T09:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689930611000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet vola alto con profitti da record nel secondo trimestre 2023, spinti dai prezzi elevati dei biglietti e dalla forte domanda di viaggio. E le previsioni per i tre mesi in corso sono altrettanto positive, anche se l'operatività è costantemente messa a rischio da "condizioni difficili" causate da interruzioni del controllo del traffico aereo "senza precedenti". La compagnia ha registrato un record di utili ante imposte, 203 milioni di sterline, rispetto alla perdita di 114 milioni di sterline dell'analogo periodo 2022 e contro i 161 milioni stimati dagli analisti. Ma il vettore avverte che gli scioperi in tutto il settore stanno creando “condizioni sfidanti” nel picco della stagione estiva. I ricavi sono aumentati del 34% a 2,36 miliardi di sterline; incremento anche per l'utile operativo con un +528% a 201 milioni di sterline contro una precedente perdita di 47 milioni. La scorsa settimana easyJet ha annunciato l'intenzione di cancellare 1.700 voli questa estate - circa il 2% dell'operativo complessivo - a causa di problemi di controllo del traffico aereo. La situazione dei cieli è resa critica anche dalla chiusura di circa il 20% dello spazio aereo della regione a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, mentre anche l'industria del controllo del traffico aereo ha visto carenze di personale e scioperi. «Siamo concentrati a mitigare gli impatti che condizioni esterne sfidanti potrebbero avere sui nostri passeggeri e farli volare per raggiungere le proprie mete di vacanza - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Al momento la situazione è stabile ma la monitoriamo quotidianamente, quindi è difficile dire come andrà nelle prossime settimane. Attualmente questi scioperi stanno causando più ritardi che cancellazioni in Europa». Lundgren ha affermato di non aspettarsi di essere costretto a cancellare un'altra ondata di voli, a meno che la situazione non "deteriori" ulteriormente. [post_title] => EasyJet vola verso profitti record nell'estate. Lundgren: «Il contesto resta sfidante» [post_date] => 2023-07-21T08:45:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689929105000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450060" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Sergio Martinelli, Antonio Cipparrone, Dante Filippello, Francesco Calia e Claudia Bisignani[/caption] Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti. Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. "Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate". L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: "I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure". Il repricing degli immobili è iniziato Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. "Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione". Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr? Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: "E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: "Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi". Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: "Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni". La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. "Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..". Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: "Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia". [post_title] => Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta [post_date] => 2023-07-20T13:47:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689860857000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia». La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali». [post_title] => Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno [post_date] => 2023-07-20T12:15:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689855322000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il successo della Sirenetta traina il Nord Sardegna, dove sono state girate molte scene del film della Disney uscito un paio di mesi fa. A rivelarlo è Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, che vanta 12 strutture tra costa Smeralda, arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara. "Alla domanda classica - spiega Muntoni- si è aggiunta infatti quella del turismo cinematografico, con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. I nostri ospiti potranno quindi vivere la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film". Sono gli scenari costieri tra Capo Testa e Castelsardo, per la varietà dei paesaggi e per il loro fascino ancora selvaggio, tra spiagge caraibiche, scogliere e baie appartate, a fare da sfondo al nuovo film live action della Walt Disney. “L'acqua è la più blu, le rocce sono le più belle che abbia mai visto. Abbiamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancor prima di arrivare lì” ha dichiarato John Myhre, sceneggiatore della pellicola campione di incassi. Ecco allora che per immergersi nel mondo creato dal nuovo film Disney ed esplorare le acque azzurre e scintillanti che lo caratterizzano, il resort Valle dell’Erica propone un’intera giornata a bordo di un nuovissimo Maxi Rib. Pensati per ritrovare benessere e bellezza grazie agli elementi del mondo di Ariel, i programmi la Sirenetta Signature e sulle Tracce della Sirenetta sono disponibili nel centro thalasso dello stesso Valle dell'Erica a Santa Teresa Gallura, nonché dell’hotel Marinedda, 5 stelle a Isola Rossa. I piccoli ospiti del miniclub, sempre al Valle dell’Erica, potranno poi avvistare "dal vivo" una sirena che emerge nel mare proprio davanti ai loro occhi. Tante anche le attività a tema tra giochi, canti e balli, preparazione di dolcetti, travestimenti e nail painting ispirati ad Ariel in compagnia degli animatori. Al Resort & Spa Le Dune, 4 stelle a Badesi, è previsto infine lo spettacolo Sirenetta 2.0. [post_title] => Delphina cavalca il successo della Sirenetta con proposte ad hoc per gli appassionati del film [post_date] => 2023-07-20T11:22:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689852123000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà nella South Bank di Londra, con viste sulla cattedrale di St. Paul, il terzo indirizzo nella capitale britannica del gruppo Mandarin Oriental. L’intera proprietà sarà sviluppata da un consorzio immobiliare internazionale, che include Hotel Properties Limited, Native Land Limited e Amcorp Properties Berhad, e comprenderà un edificio con un totale di 171 tra camere e suite e 70 residenze. In apertura nel 2028, offrirà anche una spa, una piscina olimpionica di 25 metri, una palestra ed esperienze termali a base di acqua e calore. L’offerta gastronomica del Mandarin Oriental Bankside, London sarà composta da quattro ristoranti, situati al primo e al diciannovesimo piano dell’edificio. Presenti pure spazi dedicati agli eventi, tra cui sale per riunioni, una terrazza esterna e vari ambienti poliedrici. In linea con il costante impegno del gruppo verso la sostenibilità, la proprietà beneficerà del più ampio piano di sviluppo di Bankside Yards: il primo complesso a uso misto del Regno Unito privo di combustibili fossili. [post_title] => Terzo hotel londinese per il gruppo Mandarin Oriental. Arriverà nel 2028 [post_date] => 2023-07-20T10:14:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689848043000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair balzo in avanti dellutile nel primo trimestre che sale a 6629 milioni di euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1815,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale.\r

\r

Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. \"Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri\".\r

Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. \"Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili\", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree.\r

Massimiliano Sarti","post_title":"Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi","post_date":"2023-07-21T12:19:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689941999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Quali caratteristiche inducono alla scelta di una vacanza i giovani italiani - Millennials e la Generazione Z - nel 2023? Il viaggio deve essere autentico, intimo, sostenibile: questi i risultati dell'indagine effettuata dalla società di ricerche Squadrati nell’ambito dello studio 'Cosa ci spinge a viaggiare', realizzato per FlixBus.\r

\r

«Negli ultimi anni le persone si sono avvicinate in modo costante a forme di viaggio sempre più virtuose e responsabili, nonché legate a una dimensione più autentica ed esperienziale - ha commentato ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Con la nostra rete capillare di mobilità collettiva, possiamo rispondere a questa esigenza rendendo possibili forme di viaggio più sostenibili, sempre più slegate dal mezzo privato e consapevoli delle specificità locali. Da qui, l’impegno a collegare mete penalizzate dalla carenza di collegamenti ferroviari e aeroportuali anche attraverso la creazione di hub di interscambio, con la possibilità di valorizzare itinerari meno noti rispetto a quelli canonici del turismo di massa e di creare un indotto per le economie locali. Non è un caso che il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovi in centri con meno di 20.000 abitanti». \r

\r

[caption id=\"attachment_450122\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia[/caption]\r

\r

Vivere a fondo una comunità, entrare in sintonia con le persone e lasciare che i ritmi del luogo scandiscano il proprio soggiorno, anziché dettare i propri. Secondo l’indagine, sempre più viaggiatori manifestano questa volontà nel post-Covid: il 33% degli intervistati dichiara di preferire viaggi “formativi” «per scoprire luoghi e città con gli occhi dell’esploratore, non del turista» (contro il 26% del pre-Covid, per un aumento di 7 punti percentuali in soli tre anni). Analogamente, è cresciuto il desiderio di «vivere un’esperienza di arricchimento, di crescita personale» (dal 31% nel pre-Covid al 41% di oggi) e «vivere un’esperienza unica» (dal 32% al 36%).\r

\r

Ad aumentare è anche il desiderio di intimità, e cioè di condividere l’esperienza del viaggio soprattutto con gli affetti più stretti. Nella classifica dei viaggi preferiti, un gradino sotto i viaggi di relax, si piazzano infatti quelli «del cuore, per stare con le persone a cui si vuole bene», indicati dal 34% degli italiani appartenenti alle categorie dei Millennials e della Generazione Z (contro il 23% del pre-Covid). Inoltre, il 39% di essi indica la compagnia delle «persone care, gli amici, la famiglia» quale motivazione principale del viaggio (nel pre-Covid era il 31%).\r

\r

Nel confronto fra le abitudini di viaggio precedenti e successive all’avvento del Covid si riflette, infine, una rinnovata sensibilità, da parte delle persone, per il tema ambientale: sale di quattro punti percentuali la preferenza accordata ai viaggi «naturalistici, per immergersi e osservare la natura», che passano dal 27% del pre-Covid al 31% del post-Covid.","post_title":"Flixbus fotografa le nuove abitudini di viaggio dei giovani italiani","post_date":"2023-07-21T11:59:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689940765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair gioca d'anticipo - come d'abitudine - e annuncia un maxi investimento da oltre 3 miliardi di dollari in Ucraina, per ricostruire rapidamente l'industria dell'aviazione una volta che la guerra sarà terminata e l'Easa dichiarerà che volare da/per il Paese sarà di nuovo sicuro.\r

\r

Nei primi 12 mesi dopo la fine della guerra, la low cost stima di proporre una capacità di oltre 5 milioni di posti da/per e all'interno dell'Ucraina, che diventeranno oltre 10 milioni nell'arco di 5 anni. Ryanair baserà fino a 30 nuovi aeromobili Boeing 737 Max per un valore di oltre 3 miliardi di dollari nei 3 principali aeroporti ucraini.\r

\r

I dettagli del progetto sono stati svelati in occasione di un incontro a Kiev tra la low cost e i rappresentanti dei principali aeroporti ucraini – Kiev, Leopoli e Odessa – presso l'Aeroporto Internazionale di Boryspil, su invito del ceo dell'aeroporto Oleksiy Dubrevskyy. \r

Ryanair si è impegnata a tornare con voli a tariffe basse da/per l'Ucraina entro 8 settimane dalla riapertura dello spazio aereo ucraino. In questo modo, gli aeromobili effettueranno 600 voli settimanali dagli aeroporti principali di Kiev, Leopoli e Odessa, collegando queste città ad oltre 20 capitali dell'Unione europea. Inoltre, la compagnia prevede di aprire voli nazionali giornalieri tra Kiev, Leopoli ed Odessa non appena gli aeroporti saranno in grado di gestirli. \r

\"Ryanair era la seconda compagnia aerea dell'Ucraina prima dell'illegittima invasione russa a febbraio 2022 - ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a Kiev -. Una volta che i cieli sopra l'Ucraina saranno riaperti all'aviazione commerciale, Ryanair tornerà a volare in Ucraina collegando i principali aeroporti ucraini con oltre 20 capitali dell'Ue e stiamo lavorando a stretto contatto con il Governo ucraino per ricostruire l'aviazione, l'industria e l'economia del Paese. Il modo più veloce per ricostruire e ripristinare l'economia ucraina sarà il trasporto aereo a tariffe basse. Ryanair intende investire in modo massiccio in Ucraina e guidare la ripresa dell'aviazione investendo fino a 3 miliardi di dollari, basando fino a 30 nuovi aeromobili Boeing Max nei tre principali aeroporti ucraini di Kiev, Leopoli e Odessa. Avendo già servito gli aeroporti di Kharkiv e Kherson prima dell'invasione, Ryanair tornerà a servire anche questi aeroporti, non appena le infrastrutture saranno ripristinate\". \r

[gallery ids=\"450088,450091,450089\"]","post_title":"Ryanair in Ucraina con un maxi investimento da 3 miliardi di dollari","post_date":"2023-07-21T10:12:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689934328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale.\r

\r

Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019.\r

\r

I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019.\r

\r

I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019.","post_title":"Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020","post_date":"2023-07-21T09:10:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689930611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet vola alto con profitti da record nel secondo trimestre 2023, spinti dai prezzi elevati dei biglietti e dalla forte domanda di viaggio.\r

\r

E le previsioni per i tre mesi in corso sono altrettanto positive, anche se l'operatività è costantemente messa a rischio da \"condizioni difficili\" causate da interruzioni del controllo del traffico aereo \"senza precedenti\".\r

\r

La compagnia ha registrato un record di utili ante imposte, 203 milioni di sterline, rispetto alla perdita di 114 milioni di sterline dell'analogo periodo 2022 e contro i 161 milioni stimati dagli analisti. Ma il vettore avverte che gli scioperi in tutto il settore stanno creando “condizioni sfidanti” nel picco della stagione estiva. \r

I ricavi sono aumentati del 34% a 2,36 miliardi di sterline; incremento anche per l'utile operativo con un +528% a 201 milioni di sterline contro una precedente perdita di 47 milioni.\r

\r

La scorsa settimana easyJet ha annunciato l'intenzione di cancellare 1.700 voli questa estate - circa il 2% dell'operativo complessivo - a causa di problemi di controllo del traffico aereo. La situazione dei cieli è resa critica anche dalla chiusura di circa il 20% dello spazio aereo della regione a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, mentre anche l'industria del controllo del traffico aereo ha visto carenze di personale e scioperi.\r

\r

«Siamo concentrati a mitigare gli impatti che condizioni esterne sfidanti potrebbero avere sui nostri passeggeri e farli volare per raggiungere le proprie mete di vacanza - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Al momento la situazione è stabile ma la monitoriamo quotidianamente, quindi è difficile dire come andrà nelle prossime settimane. Attualmente questi scioperi stanno causando più ritardi che cancellazioni in Europa».\r

\r

Lundgren ha affermato di non aspettarsi di essere costretto a cancellare un'altra ondata di voli, a meno che la situazione non \"deteriori\" ulteriormente.\r

\r

","post_title":"EasyJet vola verso profitti record nell'estate. Lundgren: «Il contesto resta sfidante»","post_date":"2023-07-21T08:45:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689929105000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450060\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Sergio Martinelli, Antonio Cipparrone, Dante Filippello, Francesco Calia e Claudia Bisignani[/caption]\r

\r

Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti.\r

\r

Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita\r

\r

E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. \"Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate\".\r

\r

L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality\r

\r

A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: \"I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure\".\r

\r

Il repricing degli immobili è iniziato\r

\r

Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. \"Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione\".\r

\r

Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr?\r

\r

Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: \"E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta\". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: \"Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi\".\r

\r

Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori\r

\r

Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: \"Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni\".\r

\r

La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga\r

\r

In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. \"Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel\". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..\".\r

\r

Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali\r

\r

Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: \"Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia\".","post_title":"Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta","post_date":"2023-07-20T13:47:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689860857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. \r

Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. \r

Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».\r

La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali».","post_title":"Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno","post_date":"2023-07-20T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689855322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il successo della Sirenetta traina il Nord Sardegna, dove sono state girate molte scene del film della Disney uscito un paio di mesi fa. A rivelarlo è Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, che vanta 12 strutture tra costa Smeralda, arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara. \"Alla domanda classica - spiega Muntoni- si è aggiunta infatti quella del turismo cinematografico, con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. I nostri ospiti potranno quindi vivere la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film\".\r

\r

Sono gli scenari costieri tra Capo Testa e Castelsardo, per la varietà dei paesaggi e per il loro fascino ancora selvaggio, tra spiagge caraibiche, scogliere e baie appartate, a fare da sfondo al nuovo film live action della Walt Disney. “L'acqua è la più blu, le rocce sono le più belle che abbia mai visto. Abbiamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancor prima di arrivare lì” ha dichiarato John Myhre, sceneggiatore della pellicola campione di incassi.\r

\r

Ecco allora che per immergersi nel mondo creato dal nuovo film Disney ed esplorare le acque azzurre e scintillanti che lo caratterizzano, il resort Valle dell’Erica propone un’intera giornata a bordo di un nuovissimo Maxi Rib. Pensati per ritrovare benessere e bellezza grazie agli elementi del mondo di Ariel, i programmi la Sirenetta Signature e sulle Tracce della Sirenetta sono disponibili nel centro thalasso dello stesso Valle dell'Erica a Santa Teresa Gallura, nonché dell’hotel Marinedda, 5 stelle a Isola Rossa. I piccoli ospiti del miniclub, sempre al Valle dell’Erica, potranno poi avvistare \"dal vivo\" una sirena che emerge nel mare proprio davanti ai loro occhi. Tante anche le attività a tema tra giochi, canti e balli, preparazione di dolcetti, travestimenti e nail painting ispirati ad Ariel in compagnia degli animatori. Al Resort & Spa Le Dune, 4 stelle a Badesi, è previsto infine lo spettacolo Sirenetta 2.0.","post_title":"Delphina cavalca il successo della Sirenetta con proposte ad hoc per gli appassionati del film","post_date":"2023-07-20T11:22:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689852123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà nella South Bank di Londra, con viste sulla cattedrale di St. Paul, il terzo indirizzo nella capitale britannica del gruppo Mandarin Oriental. L’intera proprietà sarà sviluppata da un consorzio immobiliare internazionale, che include Hotel Properties Limited, Native Land Limited e Amcorp Properties Berhad, e comprenderà un edificio con un totale di 171 tra camere e suite e 70 residenze. In apertura nel 2028, offrirà anche una spa, una piscina olimpionica di 25 metri, una palestra ed esperienze termali a base di acqua e calore.\r

\r

L’offerta gastronomica del Mandarin Oriental Bankside, London sarà composta da quattro ristoranti, situati al primo e al diciannovesimo piano dell’edificio. Presenti pure spazi dedicati agli eventi, tra cui sale per riunioni, una terrazza esterna e vari ambienti poliedrici. In linea con il costante impegno del gruppo verso la sostenibilità, la proprietà beneficerà del più ampio piano di sviluppo di Bankside Yards: il primo complesso a uso misto del Regno Unito privo di combustibili fossili.","post_title":"Terzo hotel londinese per il gruppo Mandarin Oriental. Arriverà nel 2028","post_date":"2023-07-20T10:14:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689848043000]}]}}