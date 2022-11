Ryanair amplia il network estivo da Napoli con un nuovo volo per Paphos, Cipro Ryanair amplia il network estivo da Napoli con una nuova rotta per Cipro: il collegamento diretto all’aeroporto di Paphos (Pafo) sarà operato due volte alla settimana, a partire da maggio 2023. “Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano a grandi passi – ha dichiarato il country manager Italia della low cost, Mauro Bolla – portiamo ancora più scelta e valore ai nostri clienti di Napoli con l’aggiunta al nostro operativo di una nuova rotta, Pafo, offrendo ulteriori e nuove opportunità per le tanto attese vacanze estive. Per l’occasione abbiamo lanciato una promozione con tariffe a partire da 29,99 euro, già acquistabili”.

