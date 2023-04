Lauda Air (Ryanair) alla ricerca di assistenti di volo. A Palermo il 19 e 20 aprile Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via al reclutamento per assistenti di volo. Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. È possibile partecipare agli Open Days in Sicilia, il 19 e 20 aprile a Palermo. I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per far parte alle selezioni. Ad attenderli vi sara’la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Si terranno due sessioni, una alle 10:00 e una alle 15:00, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledi’19 e giovedi’ 20Aprile presso l’Hotel Mercure Palermo, via Mariano Stabile 112. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa. Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.comcon in allegato il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.

Michele Zucchi, ad Euphemia, commenta: «Al pari di altre figure professionali legate al mondo dei matrimoni, come i wedding planner, gli stylist e i make-up artists, i Personal Voyager Euphemia garantiscono alle coppie la massima personalizzazione del viaggio. Parallelamente, la possibilità di comunicare con il consulente attraverso tutti i device e le tecnologie disponibili, incontrandolo dove e quando è più comodo, semplifica e velocizza tutto l’iter di prenotazione, evitando di aggiungere stress ai preparativi della cerimonia”. Tra le destinazioni più richieste si confermano gli Stati Uniti, il Sud Africa, con e senza estensioni mare sull’Oceano Indiano, e, sulla fascia più alta, il classico combinato Australia e Polinesia. Da segnalare anche l’Indonesia e la grande ripresa del Giappone. Le scelte delle coppie sono equamente ripartite tra soggiorni in location esclusive e combinati tour e mare, generalmente su base individuale. Esperienze esclusive La domanda di resort e servizi luxury si affianca alla ricerca di esperienze esclusive, a stretto contatto con le tipicità locali, in grado di lasciare ricordi indelebili. Si riscontra infine un ritorno all’advance booking, con molte richieste già pervenute per fine anno, anche se la tendenza principale è di organizzare i viaggi di nozze con un lasso di anticipo che varia tra i 6 e gli 8 mesi prima della partenza. [caption id="attachment_443874" align="alignleft" width="300"] Giulia Barroero[/caption] «Spesso le coppie - dichiara Giulia Barroero, ad Lab Travel - sono confuse dall’eccesso di informazioni disponibili online e non riescono ad orientarsi. Emerge chiaramente la necessità di poter contare su un professionista che sia in grado di riuscire ad interpretare le loro aspettative, trasformando in realtà i loro desideri: i Personal Voyager giocano un ruolo imprescindibile per disegnare il viaggio perfetto per ogni coppia». A supporto del segmento nozze, Lab Travel Euphemia, ha predisposto anche il servizio NozzeinLab, un portale esclusivo per la gestione delle liste nozze, che permette ad amici e parenti, attraverso un semplice click, di consultare il programma di viaggio, inviare una dedica particolare e versare la quota regalo, scegliendo la modalità di pagamento che preferiscono. [post_title] => Lab Travel Euphemia: crescono i viaggi di nozze (+50%) [post_date] => 2023-04-18T10:51:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815060000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trieste Airport è entrato a paso deciso nell'estate 2023: sedici destinazioni, ottantacinque voli alla settimana, cinque diverse compagnie operative sullo scalo e un risultato più che positivo per le recenti festività pasquali, con una crescita del 40% del numero di passeggeri. "La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino (operato da Ryanair, ndr) ha superato le nostre attese - ha sottolineato l'ad, Marco Consalvo, ripreso dall'Ansa - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei nove mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona". Ryanair ha incrementato in modo significativo i collegamenti da Trieste: a Dublino e Barcellona si è aggiunta affianca la ripresa del collegamento per Bruxelles Charleroi e l'aumento del numero di voli per altre cinque destinazioni (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia) oltre alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta. Il network globale da Trieste include poi il collegamento Wizz Air per Tirana (dal 3 luglio), quello di Air Serbia con i due collegamenti settimanali (dal 3 giugno) con Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali, quello di Ita Airways che porta a 4 i voli giornalieri su Roma Fiumicino; quest'ultima, nel picco estivo, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa, infine, aumenta a due i collegamenti giornalieri per Francoforte. "La summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport - ha rimarcato Consalvo -. Gli 85 voli di linea settimanali garantiscono un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019 (...) Continuiamo a lavorare con determinazione per riattivare il volo per Linate e per ampliare ulteriormente nei prossimi mesi i collegamenti internazionali". Il collegamento per il city airport milanese cui si riferisce l'ad è quello di Ita Airways, che manca dal febbraio 2020 e che, secondo Consalvo, potrebbe riprendere all'inizio di settembre. [post_title] => Trieste Airport: estate da 85 voli settimanali e capacità posti a +25% sul 2019 [post_date] => 2023-04-18T09:23:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809800000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => RwandAir aprirà il prossimo 27 giugno la nuova rotta da Kigali a Parigi Cdg, unico servizio diretto tra il Ruanda e la Francia. L'operativo prevede tre voli alla settimana ogni martedì, giovedì e sabato alle 00:30, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 9:30 della stessa mattina; il rientro è previsto da Parigi alle 21:30 ogni martedì, giovedì e sabato, arrivando a Kigali alle 6:00 del mattino seguente. “La Francia è un mercato importante per RwandAir poiché colleghiamo i continenti dell'Africa e dell'Europa attraverso il nostro hub di Kigali con questo nuovo servizio diretto per Parigi, una delle principali destinazioni turistiche del mondo - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo della compagnia rappresentata in Italia da Tal Aviation -. I passeggeri che volano in Francia dall'Africa potranno ora raggiungere Parigi via Kigali in meno di 8 ore e 30 minuti". Il servizio aprirà anche un accesso al cuore dell'Africa per viaggiatori provenienti dalla Francia: l'hub di Kigali di RwandAir garantisce anche collegamenti rapidi ad un vasto network di voli che raggiungono paesi quali Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica. RwandAir opera con una delle flotte più giovani del continente africano, composta da 13 aeromobili, fra cui tre Airbus A330. Il Ruanda ha piani ambiziosi per raddoppiare la sua flotta nei prossimi cinque anni e trasferirsi nella sua nuova sede all'aeroporto internazionale di Bugesera, che è stato costruito per gestire un milione di passeggeri e 150 milioni di tonnellate di merci all'anno durante la sua prima fase operativa. [post_title] => RwandAir collegherà Kigali a Parigi con tre voli alla settimana, dal 27 giugno [post_date] => 2023-04-18T09:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809053000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'incontro tra i vertici di Federterme ha confermato un nuovo fondo del valore di 1 milione di euro a favore del termalismo nel Piemonte. La notizia è stata comunicata dall'assessora al turismo Vittoria Poggio e dal presidente della regione Alberto Cirio. Il fondo verrà diviso: 800 mila euro andranno come contributo una tantum a fondo perduto alle concessionarie delle fonti termali per sostenere le attività ordinarie mentre il resto quindi 200 mila euro andranno in buoni per i turisti, per continuare l'onda di successo che i voucher Vacanza Piemonte hanno portato durante la pandemia. Alberto Cirio ha commentato la questione e la riapertura delle terme di Acqui :«Un’ottima notizia dopo l’incertezza delle ultime settimane quando sembrava che non ci fossero margini per la ripartenza dell’attività termale ad Acqui prima di settembre. Auspichiamo poi che anche altre strutture termali piemontesi, che hanno attraversato o attraversano difficoltà provocate dai due anni di stop per il Covid, possano approfittare della misura regionale che stanzia un milione di euro per rilanciare la propria attività in un settore, quello termale». Chi può accedere al bando? La misura è stata inclusa in un emendamento alla Legge di bilancio, che il Consiglio regionale si appresta a licenziare entro il mese di aprile, ed è rivolta a tutte le 17 concessioni presenti a oggi in Piemonte. Per accedere al bando sarà necessario garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, nei casi degli impianti situati oltre i 1000 metri di altitudine si richiedono almeno due mesi. La regione ha anche previsto altri 150 mila euro a sostegno della ricerca di nuove fonti termali. [caption id="attachment_443807" align="alignnone" width="300"] Alberto Cirio[/caption] [post_title] => Piemonte: 1 milione di euro per la ripresa degli impianti termali [post_date] => 2023-04-17T12:56:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681736172000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Genova ha selezionato 28 nuovi addetti stagionali destinati a supportare le operazioni di check-in, procedure di imbarco, assistenza ai passeggeri, ma anche attività tecniche di supervisione e coordinamento delle operazioni di scalo in piazzale e conduzione di mezzi speciali. I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo. Le persone selezionate, spiega una nota del Colombo, "hanno dimostrato un’elevata capacità di interazione, ottima conoscenza delle lingue straniere e grande motivazione a lavorare in aeroporto a stretto contatto con i passeggeri. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un’esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno". Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l’organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline. I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto. Il network estivo dell'aeroporto di Genova prevede 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da otto compagnie aeree; nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza dal Colombo e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana. [post_title] => Aeroporto Genova: 28 nuovi addetti stagionali per garantire l'efficienza dei servizi [post_date] => 2023-04-17T12:48:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681735686000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Norvegia è pronta ad accogliere i turisti italiani. In primo piano, oltre al fascino della destinazione, l’attenzione alla sostenibilità, i viaggi green con l’uso di traghetti elettrici lungo i fiordi e di treni e un sistema di collegamenti adatti a ogni esigenza. «Dal 2016 al 2022 la maggior parte degli italiani si è recata in Norvegia nei mesi da giugno ad agosto: sono i più richiesti e raggiungono il 62% dei pernottamenti italiani negli alberghi del territorio - spiega Elisabeth Ones di Visit Norway -. Ma negli ultimi anni sono aumentati i viaggi fuori stagione, in particolare per vedere l’aurora boreale, la nostra attrazione principale. È un cambiamento in linea con la strategia dell’Ente del turismo di vendere la Norvegia tutto l’anno, promuovendo i city-break e le visite ai musei». Nel 2022 il paese nordico ha raggiunto il 97% del dato delle presenze italiane del 2019; di questo dato il 28% dei visitatori prenota tramite agenzia o to. Per questo Visit Norway lavora molto con il trade e promuove iniziative come il Nordic Workshop 2023, da anni in programma con Danimarca, Islanda e Finlandia. «Perché insieme siamo più forti! Riusciamo a presentare tutta la nostra offerta, proponendo attività, uffici turistici locali e regionali, alberghi singoli e catene, compagnie di navigazione e anche compagnie aeree». In primo piano, infatti, le connessioni di Finnair che, oltre a collegare Helsinki a Malpensa, opera quattro voli settimanali su Linate fino al termine della stagione estiva. E poi presenti le rotte estive di Sas e di Klm via Amsterdam, la low cost Norwegian, che quest’anno opererà un volo diretto tra Milano Bergamo e Bergen e, infine, la Wideroe con un volo diretto Firenze-Bergen su aerei più piccoli. «Molti voli arrivano a Oslo, dove i viaggiatori si fermano qualche giorno per scoprire una città in continuo rinnovamento- Il Governo ha investito tanto nell’architettura e nella cultura, con nuovi musei (tra i quali quello dedicato a Münch - aperto da circa un anno - e anche la nuova Galleria Nazionale) e iniziative come lo spostamento del traffico cittadino sotto il livello del mare, grazie a una rete di tunnel. In centro spicca il bianco edificio dell’Opera, in marmo di Carrara. Dopo la sosta nella capitale i turisti salgono al Nord o visitano i fiordi. Secondo i dati di una recente ricerca gli italiani sono attenti alla spesa: magari volano con una low cost, ma una volta arrivati in Norvegia vogliono dormire bene, partecipare alla vita locale e scoprire la cultura gastronomica norvegese. Il dato dei pernottamenti degli italiani in Norvegia mostra che la maggior parte si ferma in albergo, anche se sono numerosi gli amanti del camping, che poi si dedicano ad attività di hiking e trekking». [gallery ids="443747,443745,443746"] [post_title] => Gli italiani alla scoperta della Norvegia tra natura, cultura e gastronomia [post_date] => 2023-04-17T09:14:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681722877000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Diversificare al massimo i mercati di provenienza dei turisti e focalizzarsi più sulla qualità che sulla quantità. Queste le priorità della Turchia e della Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) delineate dal ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, che ha indicato, nello specifico, la volontà di attrarre un maggior numero di viaggiatori da Stati Uniti, Sud America, Estremo Oriente oltre che dall'Asia e dai Paesi del Golfo. Al contempo, però "continuando a concentrarsi sui mercati strategici esistenti". Il ministro, che è intervenuto alla cerimonia di apertura dell'East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition (Emitt) a Istanbul ha precisato: "In futuro ci concentreremo più sulla qualità che sulla quantità. Ci concentreremo sulla diversificazione dei mercati di provenienza per incrementare le nostre entrate turistiche. Stiamo diffondendo le attività turistiche in 12 mesi e nelle 81 province della Turchia, offrendo prodotti differenziati". L'industria turistica turca si è ripresa dalle conseguenze negative della pandemia e, secondo quanto riferito dal ministro, lo scorso anno è riuscita ad aumentare le entrate turistiche del 19% rispetto al 2019. Gli obiettivi iniziali fissati per il 2022 si attestavano a 42 milioni di turisti e 35 miliardi di dollari di entrate, ha ricordato Ersoy. "Abbiamo rivisto questi obiettivi tre volte nel corso dell'anno. A fine 2022 abbiamo accolto 51,4 milioni di turisti stranieri e generato 46,3 miliardi di dollari di entrate turistiche". Quest'anno la Turchia punta ad accogliere 60 milioni di turisti e a generare entrate turistiche per 56 miliardi di dollari, con un traguardo fissato al 2028 che mira ai "90 milioni di turisti e 100 miliardi di dollari di entrate". 