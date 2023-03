Ryanair a Pescara: nuova rotta per Catania e oltre 115 voli settimanali, +45% sul 2019 Ryanair investe anche su Pescara per l’estate 2023 da dove opera un network di 15 rotte, di cui una nuova per Catania e dove potenzierà il numero delle frequenze su diverse destinazioni (Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze). Durante la summer, con un aeromobile basato sullo scalo d’Abruzzo, la low cost opererà oltre 115 voli settimanali (+45% rispetto all’estate 2019) e prevede di trasportare più di 780.000 passeggeri. “In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia, Ryanair annuncia il più grande operativo di sempre su Pescara per l’estate ’23, con una nuova rotta per Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari” ha affermato Mauro Bolla, country manager del vettore per l’Italia. “Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair – ha sottolineato Vittorio Catone, presidente Saga – un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715.000 passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”.

