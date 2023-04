RwandAir ha siglato un accordo di codeshare con Turkish Airlines RwandAir ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Turkish Airlines mentre continua ad espandere la sua portata globale. La nuova partnership offrirà ai passeggeri della compagnia aerea africana maggiori scelte di viaggio e opportunità di collegamento senza soluzione di continuità sia a Kigali sia a Istanbul. I passeggeri RwandAir che viaggiano dall’Africa possono ora godere di un facile accesso al network di oltre 300 destinazioni in tutto il mondo di Turkish Airlines, offrendo all’Africa una connettività globale ancora maggiore. I passeggeri della compagnia aerea possono beneficiare di questo accordo di codeshare, con i passeggeri che arrivano a Kigali che ora possono godere di una connessione continua attraverso la rete africana di RwandAir. “Questa mossa storica non solo consentirà ai nostri passeggeri di accedere ai 124 paesi serviti da Turkish Airlines, ma migliorerà i collegamenti per i viaggiatori in arrivo verso l’Africa attraverso la nostra vasta rete continentale – ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo del vettore africano -. RwandAir è sempre alla ricerca di nuove opportunità commerciali per espandere la propria portata in mercati in grado di fornire ritorni finanziari e avvantaggiare la nostra crescente base di clienti”. Attualmente, Turkish Airlines offre voli giornalieri tra la base di Kigali di RwandAir e l’hub principale del vettore a Istanbul. RwandAir opera verso 24 destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia.

