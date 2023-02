Royal Air Maroc: nuovo numero per il call center in Italia Royal Air Maroc informa con una nota che è stato modificato il numero del call center in Italia: il nuovo contatto telefonico è 02 8275 1111, che seguirà il costo delle tariffe nazionali standard per il nostro Paese. Il precedente numero verde, precisa inoltre la compagnia aerea, che rispondeva all’800 254 740 non è quindi più attivo.

