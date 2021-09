Royal Air Maroc: è nuovamente attiva la procedura di auto refund

Royal Air Maroc ha riaperto il sistema di auto refund: la compagnia aerea comunica infatti che per quanto concerne “le richieste di rimborso non ancora evase, registrate come Raa in Bsp Link, a partire da oggi sarà riattivata la procedura di auto refund tramite gds”.

Ram precisa in una nota ufficiale che per le Raa inserite “dal 1 luglio ad oggi” è possibile “procedere all’auto refund beneficiando di questa riapertura in quanto verranno cancellate. Gli auto refund potranno essere fatti applicando il regolamento tariffario, per tutte le autorizzazioni speciali chiediamo di inserire nuovamente le richieste di rimborso tramite Raa”.