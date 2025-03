Roma Fiumicino: una sedia a guida autonoma conduce al gate i passeggeri con ridotta mobilità L’aeroporto di Roma Fiumicino compie un nuovo e significativo passo verso un’esperienza aeroportuale più accessibile e sicura, con il lancio di un servizio a guida autonoma dedicato ai passeggeri a ridotta mobilità. Il servizio è garantito da Adr Assistance, la società del gruppo Aeroporti di Roma che eroga il servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità o a ridotta mobilità, La nuova sedia a guida autonoma Whill, una volta impostata la destinazione, sarà in grado di trasportare autonomamente il passeggero, garantendogli comodità e indipendenza, fino al gate, evitando gli ostacoli grazie ai suoi sensori intelligenti. Al termine del percorso, Whill ritornerà automaticamente alla sua postazione di partenza. Le nuove sedie, operative nell’Area imbarchi del Terminal 3, copriranno il percorso verso 14 gate (E11-E24) e tre lounge nell’area non Schengen. Nella prima fase di lancio del servizio con le prime 4 sedie, gli addetti di Adr Assistance gestiranno le operazioni attraverso un’interfaccia touch per selezionare la destinazione del passeggero all’interno dello scalo. Lo scalo di Roma Fiumicino è tra i primi in Europa ad avere prima testato e poi adottato Whill, attualmente operativa anche in alcuni hub del Nord America e del Giappone. La startup ha infatti preso parte al programma “Runway to the Future” all’interno dell’Innovation Hub di Adr presso il Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”, recentemente confermato per l’ottavo anno consecutivo da ACI World come miglior scalo in Europa per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Condividi

