Reggio Calabria: c’è il bando Enac per i voli in ct sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia L’aeroporto di Reggio Calabria beneficerà dei collegamenti operati in regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia: l’Enac ha infatti pubblicato il bando di gara che lascia tempo fino al prossimo 24 aprile per presentare le offerte e candidarsi per l’affidamento in esclusiva dei voli. Un passo atteso, dopo la recente pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’Unione europea del decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Se i bandi andranno a buon fine il Tito Minniti vedrà l’attivazione delle rotte il prossimo 27 maggio, per un periodo di due anni fino al 26 maggio 2025. Su ciascuna rotta sono previsti tre voli settimanali che includono l’andata e il ritorno, in giorni diversi a discrezione della compagnia.

Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo» [post_date] => 2023-03-07T12:58:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678193894000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Reggio Calabria beneficerà dei collegamenti operati in regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia: l'Enac ha infatti pubblicato il bando di gara che lascia tempo fino al prossimo 24 aprile per presentare le offerte e candidarsi per l’affidamento in esclusiva dei voli. Un passo atteso, dopo la recente pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’Unione europea del decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Se i bandi andranno a buon fine il Tito Minniti vedrà l'attivazione delle rotte il prossimo 27 maggio, per un periodo di due anni fino al 26 maggio 2025. Su ciascuna rotta sono previsti tre voli settimanali che includono l’andata e il ritorno, in giorni diversi a discrezione della compagnia. Reggio Calabria: c'è il bando Enac per i voli in ct sulle rotte da Bologna, Torino e Venezia 