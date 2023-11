Qatar Airways: la partnership con la Fifa viene estesa fino al 2030 Qatar Airways ha rinnovato la partnership con la Fifa fino al 2030, in qualità di Global Airline Partner. L’accordo coprirà importanti tornei, tra cui la Fifa World Cup 26™, la Fifa Women’s World Cup 2027™ e la Fifa World Cup 2030™, oltre a tutti i tornei giovanili maschili e femminili, a partire dalla Fifa U-17 World Cup™ in Indonesia. La compagnia aerea è da maggio 2017 parte integrante delle iniziative globali della Fifa e, con questa rinnovata partnership, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del calcio a livello mondiale. «Come compagnia aerea, ci impegniamo a connettere le persone di tutto il mondo e questa partnership ci permette di raggiungere milioni di appassionati di calcio – ha dichiarato il ceo del gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Il calcio ha il potere di unire le persone, e siamo orgogliosi di continuare a far parte di questo incredibile viaggio. Attendiamo con emozione i prossimi tornei e non vediamo l’ora di creare esperienze indimenticabili per i tifosi di tutto il mondo». Condividi

