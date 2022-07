Qatar Airways è la migliore compagnia al mondo secondo la classifica di AirlineRatings.com

Qatar Airways è per il secondo anno consecutivo in cima al podio della classifica annuale delle migliori compagnie aeree del mondo stilata da AirlineRatings.com.

L’agenzia di rating dei prodotti e della sicurezza aerea basata in Australia ha assegnato al vettore anche il premio Excellence in Long Haul – Middle East/Africa.

“La decisione di Qatar Airways di rimanere operativa durante la pandemia ha fatto sì che diventasse la più grande compagnia aerea internazionale del mondo e registrasse un enorme profitto – l’unica grande compagnia aerea a farlo”, ha precisato Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com. Oltre alla redditività, AirlineRatings.com ha valutato anche l’età della flotta, le credenziali ambientali e di sicurezza di ciascuna compagnia aerea, le recensioni dei passeggeri e l’offerta di prodotti.

A tallonare il vettore del Qatar, c’è Air New Zealand, che è stata in cima alla classifica di AirlineRatings per sei volte negli ultimi anni e che l’anno scorso si è piazzata al secondo posto. Per il 2022, il vettore neozelandese è quello con le migliori opzioni di premium economy e economy e la migliore opzione per i viaggi a lungo raggio nella regione del Pacifico.

Terzo gradino del podio per Etihad Airways, che ha ricevuto anche il riconoscimento di Compagnia aerea ambientale dell’anno. Quarta in classifica è Korean Air, che ha vinto anche i premi Cargo Airline of the Year e Excellence in Long Haul – Asia, mentre Singapore Airlines, vincitrice dei premi Best First Class e Best Lounges, completa la top five.

I primi vettori europei compaiono al nono posto con Turkish Airlines, al 15° con Finnair, al 18° con Air France-Klm e al 20° con British Airways.