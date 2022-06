Qatar Airways centra di nuovo l’utile, per la prima volta dal 2017

Qatar Airways torna a macinare utili a chiusura dell’anno fiscale 2021-22: si tratta del primo profitto annuale dal 2017. L’utile dichiarato è di 5,6 miliardi di riyal (1,5 miliardi di dollari) nell’esercizio chiuso a fine marzo, rispetto alla perdita di 14,8 miliardi di un anno fa.

Le entrate sono aumentate del 78%, raggiungendo i 52,3 miliardi di dollari, mentre il traffico di passeggeri è più che triplicato, raggiungendo i 18,5 milioni, ma è ancora in calo rispetto all’anno precedente alla pandemia.

L’attività cargo ha registrato inoltre il suo anno migliore di sempre, con la compagnia aerea che ha trasportato 3 milioni di tonnellate di merci.

L’amministratore delegato Akbar Al Baker ha dichiarato che i fondamentali del business sarebbero stati aiutati in misura maggiore se non fosse stato per “circostanze impreviste” che hanno avuto un impatto significativo sulla capacità della flotta e sulla capacità di espandere il network.

E’ infatti tuttora in corso la disputa tra Qatar Airways ed Airbus, con il vettore che ha citato la casa costruttrice europea in un tribunale britannico per un miliardo di dollari di danni dopo il grounding di circa due dozzine dei suoi A350 a causa dei difetti, che a suo dire comporterebbero problemi di sicurezza – cosa che Airbus e le autorità di regolamentazione europee negano.