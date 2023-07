Qatar Airways atterra a Lione, terza destinazione servita in Francia Qatar Airways collega Doha con Lione: il nuovo collegamento diretto è operato con quattro frequenze settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Lione è la terza destinazione di Qatar Airways in Francia, dopo Parigi e Nizza, e porta il network globale del vettore a oltre 160 destinazioni. Sulla nuova rotta viene impiegato un Boeing 787-8 con 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class. «Il Qatar e la Francia beneficiano reciprocamente di una partnership strategica di lunga data in vari campi, tra cui la diplomazia, il commercio e il turismo – ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La nostra rete ampliata in Francia è una testimonianza del successo della nostra cooperazione e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai passeggeri francesi ed europei per viaggiare attraverso il nostro hub, l’Aeroporto Internazionale di Hamad, per viaggi senza soluzione di continuità e accattivanti verso più di 160 destinazioni globali». Il presidente del cda di Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, ha aggiunto: «Questa nuova destinazione internazionale da Lione illustra il know-how di Vinci Airports nello sviluppo di nuove rotte e dimostra la qualità delle sue relazioni con diverse compagnie aeree. Il collegamento tra Doha e Lione rafforzerà ulteriormente l’attrattiva della regione Alvernia-Rodano-Alpi, nonché dell’area metropolitana di Lione, offrendo maggiori opzioni da e per il Medio Oriente e l’Asia, in particolare in Vietnam, Indonesia e Thailandia». Condividi

