Qantas traguarda profitti da record per l’esercizio che si concluderà a fine giugno Qantas è “sulla buona strada per raggiungere un profitto record” per l’esercizio fiscale che si concluderà il 30 giugno, mentre prevede un boom di viaggi per i prossimi mesi. Il gruppo (Qantas e Jetstar), in un aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi ha reso noto che si appresta a trasportare circa 4 milioni di passeggeri sui neetwork domestico e internazionale per il periodo delle vacanze scolastiche, che vanno da fine giugno a fine luglio. “La domanda di viaggio rimane forte e i dati dimostrano che i consumatori continuano a dare priorità ai viaggi rispetto ad altre categorie di spesa”, spiega una nota del vettore che sottolinea anche di essere sulla buona strada per la redditività. A fine maggio, il gruppo aereo ha dichiarato che prevedeva di registrare un utile ante imposte record tra i 2,42 e i 2,48 miliardi di dollari australiani (1,63-1,67 miliardi di dollari Usa), una variazione significativa rispetto alla perdita di 1,86 miliardi di dollari australiani registrata nell’anno fiscale 2022. Qantas osserva inoltre che la capacità internazionale del gruppo “continua a risalire” ai livelli pre-pandemia, in seguito alla ripresa e al lancio di diverse rotte internazionali. La capacità domestica, nel frattempo, ha raggiunto i livelli del 2019. Dall’inizio dell’anno, il gruppo ha anche preso in consegna sei nuovi aeromobili, tra cui Airbus A321Lr per Jetstar e Boeing 787 per Qantas. Condividi

