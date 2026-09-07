Privatizzazione Tap: il governo portoghese prende tempo per scegliere tra Af-Klm e Lufthansa Ulteriori trattative in vista sia con Air France-Klm sia con Lufthansa: il governo portoghese ha deciso di proseguire i colloqui con i due gruppi che si contendono l’acquisto di una quota significativa di Tap Air Portugal, considerato che le offerte presentate dai due contendenti sono molto simili. Al termine di una riunione di governo, il portavoce Antonio Leitao Amaro ha affermato «è opportuno proseguire le trattative per ottenere condizioni migliori. Dopo queste trattative, che potrebbero protrarsi per qualche settimana, il governo sceglierà uno dei due contendenti e avvierà le trattative finali». Il governo lusitano intende vendere fino al 49,9% di Tap a un investitore strategico, mentre il personale deterrà il 5%. Dopo l’annuncio, Air France-Klm ha confermato che parteciperà al nuovo ciclo di trattative, esprimendo il proprio interesse «costante e determinato» a diventare l’azionista di controllo di Tap. “L’offerta presentata da Air France-Klm il 29 luglio è un piano strategico che abbraccia l’intera gamma di attività di Tap: trasporto passeggeri, cargo, programma fedeltà e manutenzione degli aeromobili”, ha sottolineato il gruppo franco-olandese in un comunicato. Tap, che è tornata sotto l’egida statale nel 2020 per arginare le perdite causate dalla pandemia di Covid-19, è tra le poche compagnie aeree statali rimaste in Europa. il vettore conta circa 7.700 dipendenti e una flotta di circa 100 aeromobili Airbus. Condividi

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«L’arrivo di questo servizio ferroviario ad alta velocità segna un passo importante nell’ulteriore sviluppo dell’Aeroporto di Bruxelles come hub intermodale - ha commentato Arnaud Feist, ceo di Brussels Airport -. Vogliamo offrire ai viaggiatori una gamma di opzioni sostenibili per spostarsi in modo efficiente da e verso l’aeroporto, oltre i confini nazionali. Grazie al collegamento con la rete ferroviaria ad alta velocità, i passeggeri possono già compiere parte del loro viaggio in treno e usufruire di un accesso senza soluzione di continuità alle oltre 180 destinazioni della nostra rete»​- \r

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Da quando, a febbraio, è stata annunciata la partnership tra Brussels Airlines e Deutsche Bahn, sono già stati venduti più di mille biglietti, consentendo ai viaggiatori di compiere parte del proprio viaggio in treno con un unico biglietto che combina il trasporto ferroviario e quello aereo. New York, Accra e Alicante sono le destinazioni più popolari per questo prodotto intermodale.\r

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I viaggiatori che usufruiscono della partnership tra Brussels Airlines e Deutsche Bahn beneficiano di una coincidenza garantita in caso di ritardi e possono inoltre accumulare miglia attraverso il programma Miles & More del gruppo Lufthansa. \r

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Sono previsti due servizi di andata e ritorno al giorno tra Colonia e Anversa. I treni provenienti da Colonia arrivano alla stazione dell’aeroporto alle 8:29 e alle 16:28. I treni in direzione opposta, da Anversa a Colonia, fanno fermata all’aeroporto di Bruxelles alle 11:29 e alle 14:29.\r

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","post_title":"L'alta velocità di Deutsche Bahn arriva all'aeroporto di Bruxelles","post_date":"2026-09-07T10:19:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788776390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere è global partner della Formula 1 e sponsor della scuderia Alpine: nelle prove ufficiali di sabato scorso Pierre Gasly, di Alpine, ha conquistato la sua prima pole position in carriera in F1 e domenica ha raggiunto la settima posizione nella gara che ha visto la vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes.\r

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Msc ha portato i suoi ospiti a Monza per seguire le prime prove del Gran Premio: un’emozionante esperienza che ha messo in evidenza un elemento importante nella filosofia del gruppo. «Il futuro è un gioco di squadra, è questo il claim che ha guidato Msc nel suo approccio strategico alle sponsorizzazioni sportive - ha sottolineato Andrea Guanci, direttore marketing di Msc Crociere -. Una nave da crociera funziona non solo per l'abilità e l’esperienza del comandante, ma grazie al lavoro di un team: dal direttore di macchine, al direttore d'albergo, alle persone dell'housekeeping, dell'intrattenimento e delle cucine. Il lavoro di squadra rende unica l'esperienza per i nostri ospiti. Questo vale per Msc Crociere così come per i nostri cugini degli Msc Cargo e Trasporto. Il gruppo ha deciso di valorizzare questo concetto attraverso le sponsorizzazioni legate a sport che abbiano nella squadra il loro punto focale, quindi con la Formula 1 e con la scuderia Alpine. È evidente il parallelo con le nostre navi: il pilota della Formula 1 è un grande campione, ma nulla potrebbe se non ci fosse dietro di lui la squadra di tecnici, meccanici, ingegneri ed esperti capaci di rendere la sua macchina davvero competitiva. A Monza celebriamo questa collaborazione e stiamo adottando lo stesso approccio anche in altri sport: siamo da poco diventati global main partner dell'America's Cup. Nel 2027 le regate della competizione velica internazionale si terranno proprio nel porto di Napoli. Come accaduto nella Formula1, Msc ha deciso di essere il global partner di tutta l'America's Cup e ha poi sposato una squadra - New Zealand - per testimoniare la sua presenza negli sport di squadra, che rappresentano il futuro: per Msc come per i nostri partner sportivi».\r

Lavoro di squadra\r

Diventa così determinante lo sguardo che, dai bolidi che sfrecciano sulla pista dell’autodromo, si sposta sul lavoro al Paddock, dove oltre 40 tecnici di prendono cura delle macchine di ciascuna scuderia. Ci sono poi tutti coloro che lavorano nell’enorme “macchina” rappresentata dal Gran Premio di Formula 1. Oltre alle centinaia di tecnici e professionisti di ogni genere, per ciascuna competizione si spostano via mare o via aereo oltre 600 tir che trasportano le strutture mobili dei singoli team che vengono costruite a corredo di ciascun evento del campionato mondiale.\r

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Come i Motorhome: dei quartier generali che accolgono i piloti della scuderia, gli ospiti d’onore, gli sponsor e i media. Si arriva quindi al Paddock, che ospita le aree delle diverse scuderie che sono il cuore della Formula 1 e, al di sopra, si accede al Paddock Club: una zona esclusiva dedicata agli ospiti degli sponsor, che si affaccia per centinaia di metri sull’area del traguardo, fronteggiando le tribune gremite di appassionati. Anche qui emerge la forza del team e si parla di accoglienza e ristorazione: decine e decine di giovani sono impegnati nel servizio e nella preparazione di portate di alta cucina. Un altro elemento che va ad aggiungersi all’idea del “lavoro di squadra” promossa da Msc Crociere.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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[gallery ids=\"521319,521320,521315\"]","post_title":"Gran Premio di Monza: Msc Crociere celebra il “gioco di squadra”","post_date":"2026-09-07T10:14:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788776043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gitano in poltrona: a Matera l'evento-spettacolo tra letteratura e marketing di destinazione. Il prossimo giovedì 17 settembre alle ore 19:00, la città lucana ospiterà un appuntamento che unisce il fascino della letteratura alla valorizzazione strategica del territorio, trasformandosi in un vero e proprio evento-spettacolo.\r

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La presentazione si terrà in una delle location più affascinanti e panoramiche della città: la splendida terrazza di Ecoverticale. Questo spazio non è solo un luogo di ospitalità, ma un hub culturale e di co-working, fondendo l'architettura scavata nel tufo con l'innovazione sociale.\r

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La serata sarà presentata da Cristina Amenta, architetta e manager dell'ospitalità. Protagonista centrale dell'incontro sarà l'opera d'esordio del lucano Giuseppe Lalinga, \"Il Gitano in poltrona. Storia di una bugia diventata destinazione\", pubblicata dalla casa editrice lucana Edigrafema. Il romanzo si sviluppa come un viaggio che tocca geografie e culture distanti: partendo dai portici di Marconia, si sposta oltre i confini nazionali tra i canali alternativi di Camden Town a Londra, fino a raggiungere le spiagge esotiche di Las Terrenas nella Repubblica Dominicana. \r

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A moderare sarà l'avvocata e stimata professionista Grazia Iannuzziello, affiancata dagli interventi dell'editrice Antonella Santarcangelo, che racconterà la genesi di questo lavoro. L'attrice lucana Manola Rotunno darà vita a un inedito reading letterario e teatrale. \r

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Scegliere Matera e le terrazze di Ecoverticale significa promuovere un modello di turismo rigenerativo ad alto valore aggiunto. L'autore stesso incarna questa filosofia: laureato in Scienze Politiche con un solido bagaglio globale, Lalinga ha scelto di reinvestire le sue competenze proprio in Basilicata, dove oggi opera come Manager di Destinazione.","post_title":"A Matera la presentazione del libro \"Il Gitano in poltrona\"","post_date":"2026-09-04T11:23:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788521011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima novità in casa Emirates che porta la cabina di Premium economy ad un nuovo livello grazie al lancio del primo sedile al mondo con regolazione elettrica, dotato di un divisorio regolabile per la privacy e a tutta altezza tra ciascun posto.\r

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Il sedile, che debutta sui nuovi Airbus A350 appena entrati in flotta, combina innovazione all’avanguardia e comfort offrendo ai passeggeri un maggiore controllo sul proprio spazio personale.\r

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Il divisorio elettrico si estende per l’intera altezza del sedile: una caratteristica unica nel suo genere per le cabine Premium Economy; i sedili sono larghi 20 pollici, mentre lo spazio tra le file sugli A350 raggiunge i 39 pollici. Possono inoltre reclinarsi senza ridurre lo spazio dei passeggeri seduti nella fila posteriore, consentendo di dormire e rilassarsi comodamente durante il volo.\r

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Grazie ai comandi integrati nel sedile, i passeggeri possono alzare o abbassare il divisorio e bloccarlo nella posizione desiderata, così da creare un ambiente più riservato e personale in cui rilassarsi, mangiare o lavorare durante il viaggio. Grazie all’unità di controllo integrata, i passeggeri possono scegliere la posizione preferita con il semplice tocco di un pulsante, e utilizzare anche impostazioni dedicate come la modalità relax e la modalità pasto.\r

Il comfort è ulteriormente migliorato grazie all’introduzione del popolare poggiatesta U-Dream di Safran Seats. \r

Per la prima volta, Emirates introduce in Premium Economy anche la ricarica wireless, consentendo ai passeggeri di alimentare comodamente i dispositivi compatibili per tutto il volo. \r

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","post_title":"Emirates: in Premium economy debuttano sedili elettrici con divisori per la privacy","post_date":"2026-09-04T10:47:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788518875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta oggi, 4 settembre, il Great Tides Waterpark a Great Stirrup Cay, la destinazione privata di 270 acri di Norwegian Cruise Line alle Bahamas.\r

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L’inaugurazione ufficiale è stata preceduta ieri da un evento esclusivo che ha offerto ai partecipanti un primo sguardo alla più recente attrazione simbolo della destinazione, tra attrazioni adrenaliniche, nuove proposte culinarie e attivazioni speciali dei partner beverage di Ncl - Aperol, Coca-Cola, Casamigos e Hampton Water -.\r

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“Great Tides Waterpark rappresenta un nuovo, entusiasmante capitolo per Great Stirrup Cay e un momento fondamentale per Norwegian Cruise Line - ha dichiarato Marc Kazlauskas, presidente della compagnia di crociere -. Dalla Tidal Tower, alta 52 metri, e dagli scivoli unici nel loro genere, all’immersivo Wandering River, ai cliff jump – una novità assoluta nel settore – e alle aree acquatiche interattive, ogni elemento è stato progettato con cura per regalare una giornata indimenticabile sull’isola agli ospiti di tutte le età. Insieme alle incredibili esperienze offerte in tutta Great Stirrup Cay, la destinazione offre alle famiglie la libertà di vivere la giornata di vacanza ideale, dove nessuno deve scendere a compromessi e ognuno può scegliere l’avventura o il relax che desidera.”\r

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Oltre alla nuova attrazione del parco acquatico, la vasta Great Stirrup Cay, estesa su 270 acri, offre un’ampia gamma di servizi per famiglie, coppie, viaggiatori solitari e ogni tipologia di ospite, per vivere la propria giornata ideale sull’isola.\r

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La nuova Great Life Lagoon, un’ampia area piscina, offre due swim-up bar, cabanas private e numerosi lettini e ombrelloni gratuiti, mentre Splash Harbor mette a disposizione delle famiglie un'area giochi d’acqua gratuita a pochi passi dalla piscina e dai vicini punti ristoro.\r

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Gli ospiti alla ricerca di esperienze più esclusive possono acquistare un day pass per il Vibe Shore Club, riservato agli adulti e dotato di lettini premium, cabanas e un bar dedicato; oppure possono scegliere di godersi la “great life” a Silver Cove, noleggiando una villa premium climatizzata, acquistando un day pass o prenotando un trattamento presso la Silver Cove Spa. \r

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[gallery ids=\"521253,521255,521254\"]","post_title":"Norwegian: apre oggi i battenti il Great Tides Waterpark a Stirrup Cay","post_date":"2026-09-04T09:31:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788514268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati dell'ufficio nazionale di statistica e informazione, Cuba ha accolto 419.863 visitatori internazionali tra gennaio e luglio 2026, con un calo del 62,8% rispetto a 1.128.831 visitatori registrati nello stesso periodo del 2025.\r

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Gli ultimi dati confermano un calo del turismo internazionale già evidente nel 2025, quando Cuba ha accolto 1.810.663 visitatori stranieri, circa il 18% in meno rispetto al 2024. Gli arrivi internazionali sono stati circa 2,2 milioni nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. I volumi attuali, come si legge su TravelDailyNews, restano ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Cuba ha accolto oltre 4,2 milioni di visitatori internazionali nel 2019 e circa 4,6 milioni nel 2018. Le autorità cubane hanno precedentemente stimato le entrate annuali del turismo a circa 3 miliardi di dollari, con il settore che storicamente rappresenta una delle principali fonti di valuta estera del Paese.\r

I mercati di riferimento\r

Nei primi sette mesi del 2026, il Canada si è confermato il principale mercato di provenienza per i turisti cubani, con 127.645 visitatori. A titolo di confronto, nello stesso periodo del 2025 si erano registrati circa 478.000 visitatori. Tra gennaio e luglio, i cubani residenti all'estero hanno generato 88.525 visite, rispetto alle 140.546 dell'anno precedente. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono stati 37.351, in calo rispetto ai circa 77.200 dell'anno precedente, mentre la Russia ha registrato 21.374 visitatori e il Messico 19.828.\r

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La contrazione degli arrivi ha coinciso con cambiamenti sostanziali nel settore alberghiero cubano. Il governo cubano ha annunciato a fine luglio che sette catene alberghiere internazionali avevano lasciato il Paese, dopo aver gestito in precedenza il 46% delle camere d'albergo. Tra gli operatori internazionali che hanno sospeso o ridotto le proprie attività figurano Meliá Hotels International, Iberostar, Barceló, Blue Diamond Resorts, Archipelago International, Atg e Royalton.\r

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Il 24 luglio Meliá ha completato il suo ritiro da Cuba, ponendo fine alla gestione delle proprietà rimanenti dopo aver precedentemente ridotto il proprio portafoglio. Il gruppo spagnolo gestiva 34 hotel nel Paese ed era presente a Cuba dal 1990. Anche Iberostar e Barceló hanno cessato le loro attività alberghiere a Cuba nel corso del 2026, dopo precedenti riduzioni dei loro portafogli. Royalton è stato tra gli operatori alberghieri internazionali che hanno ridotto o sospeso le attività a seguito del mutamento delle condizioni operative.\r

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A fine luglio, il primo ministro cubano Manuel Marrero ha dichiarato all'Assemblea Nazionale che il 73% delle strutture alberghiere del Paese era chiuso e che circa 25.000 dipendenti del settore alberghiero si trovavano senza una normale attività lavorativa. Le prestazioni del settore alberghiero si erano già indebolite significativamente prima dell'ultima contrazione. Il tasso di occupazione medio degli hotel di Cuba è sceso al 18,9% nel 2025, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.\r

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Nel corso del 2026, anche la connettività aerea internazionale è stata influenzata dalla carenza di carburante per aerei e dal mutare delle condizioni operative. Compagnie aeree come World2Fly, Air France, Turkish Airlines, Iberia e Air Canada hanno sospeso o ridotto i voli verso Cuba in diversi momenti dell'anno.\r

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Il contesto operativo per i visitatori internazionali è stato ulteriormente compromesso a giugno, quando le transazioni con Visa e Mastercard hanno cessato di funzionare a Cuba. Sono rimasti disponibili altri metodi di pagamento in valuta estera, tra cui contanti, carte prepagate cubane e carte internazionali Mir e UnionPay.\r

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Il governo cubano ha annunciato misure volte ad ampliare la partecipazione al turismo in seguito al ritiro degli operatori internazionali. Queste includono la possibilità di nuove forme di coinvolgimento del settore privato nella gestione alberghiera, nel noleggio auto e nel trasporto passeggeri. Il governo ha inoltre annunciato un'imposta dell'1% sulle imprese che operano secondo le nuove disposizioni, con l'obiettivo di sostenere la sostenibilità del turismo e la promozione delle destinazioni.\r

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","post_title":"Cuba, primi sette mesi del 2026 in calo del 62,8%","post_date":"2026-09-02T11:54:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788350098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consiglio dei ministri sudafricano ha approvato l’avvio di un’ulteriore procedura per individuare un partner azionario strategico idoneo per South African Airways, quale «intervento strategico a lungo termine volto a rafforzare il bilancio della compagnia aerea di bandiera, migliorare l’accesso al capitale e alle competenze nel settore aeronautico, nonché sostenere il rinnovo della flotta e lo sviluppo delle rotte».\r

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«Il Consiglio dei ministri ha approvato l’avvio di un processo trasparente, competitivo e adeguatamente regolamentato volto a individuare un partner strategico azionario idoneo per Saa Soc Limited», si legge nel comunicato. «Ciò consentirà alla compagnia aerea di espandersi in modo sostenibile e di migliorare la propria competitività in un mercato aeronautico altamente concorrenziale».\r

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Come riferisce Ch-aviation, «La decisione mira inoltre a ridurre l’esposizione finanziaria del governo e ad aiutare Saa a diventare un vettore nazionale credibile, attraente per gli investitori e autosufficiente, che sostenga la connettività, il commercio, il turismo e lo sviluppo economico».\r

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Un precedente tentativo di individuare un partner strategico azionario per South African Airways era stato avviato dopo l’uscita della società dal piano di risanamento aziendale nel 2021. Tuttavia, l’accordo è fallito nel marzo 2024 dopo quasi quattro anni di trattative relative alla valutazione, alla governance e alle condizioni normative.","post_title":"South African Airways: riparte la ricerca di un investitore privato","post_date":"2026-09-01T13:21:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788268882000]}]}}