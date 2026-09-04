Emirates: in Premium economy debuttano sedili elettrici con divisori per la privacy Ennesima novità in casa Emirates che porta la cabina di Premium economy ad un nuovo livello grazie al lancio del primo sedile al mondo con regolazione elettrica, dotato di un divisorio regolabile per la privacy e a tutta altezza tra ciascun posto. Ennesima novità in casache porta la cabina di Premium economy ad un nuovo livello grazie al, dotato di un divisorio regolabile per la privacy e a tutta altezza tra ciascun posto. Il sedile, che debutta sui nuovi Airbus A350 appena entrati in flotta, combina innovazione all’avanguardia e comfort offrendo ai passeggeri un maggiore controllo sul proprio spazio personale. Il divisorio elettrico si estende per l’intera altezza del sedile: una caratteristica unica nel suo genere per le cabine Premium Economy; i sedili sono larghi 20 pollici, mentre lo spazio tra le file sugli A350 raggiunge i 39 pollici. Possono inoltre reclinarsi senza ridurre lo spazio dei passeggeri seduti nella fila posteriore, consentendo di dormire e rilassarsi comodamente durante il volo. Grazie ai comandi integrati nel sedile, i passeggeri possono alzare o abbassare il divisorio e bloccarlo nella posizione desiderata, così da creare un ambiente più riservato e personale in cui rilassarsi, mangiare o lavorare durante il viaggio. Grazie all’unità di controllo integrata, i passeggeri possono scegliere la posizione preferita con il semplice tocco di un pulsante, e utilizzare anche impostazioni dedicate come la modalità relax e la modalità pasto. Il comfort è ulteriormente migliorato grazie all’introduzione del popolare poggiatesta U-Dream di Safran Seats . Per la prima volta, Emirates introduce in Premium Economy anche la ricarica wireless, consentendo ai passeggeri di alimentare comodamente i dispositivi compatibili per tutto il volo.

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L’inaugurazione ufficiale è stata preceduta ieri da un evento esclusivo che ha offerto ai partecipanti un primo sguardo alla più recente attrazione simbolo della destinazione, tra attrazioni adrenaliniche, nuove proposte culinarie e attivazioni speciali dei partner beverage di Ncl - Aperol, Coca-Cola, Casamigos e Hampton Water -.\r

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“Great Tides Waterpark rappresenta un nuovo, entusiasmante capitolo per Great Stirrup Cay e un momento fondamentale per Norwegian Cruise Line - ha dichiarato Marc Kazlauskas, presidente della compagnia di crociere -. Dalla Tidal Tower, alta 52 metri, e dagli scivoli unici nel loro genere, all’immersivo Wandering River, ai cliff jump – una novità assoluta nel settore – e alle aree acquatiche interattive, ogni elemento è stato progettato con cura per regalare una giornata indimenticabile sull’isola agli ospiti di tutte le età. Insieme alle incredibili esperienze offerte in tutta Great Stirrup Cay, la destinazione offre alle famiglie la libertà di vivere la giornata di vacanza ideale, dove nessuno deve scendere a compromessi e ognuno può scegliere l’avventura o il relax che desidera.”\r

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Oltre alla nuova attrazione del parco acquatico, la vasta Great Stirrup Cay, estesa su 270 acri, offre un’ampia gamma di servizi per famiglie, coppie, viaggiatori solitari e ogni tipologia di ospite, per vivere la propria giornata ideale sull’isola.\r

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La nuova Great Life Lagoon, un’ampia area piscina, offre due swim-up bar, cabanas private e numerosi lettini e ombrelloni gratuiti, mentre Splash Harbor mette a disposizione delle famiglie un'area giochi d’acqua gratuita a pochi passi dalla piscina e dai vicini punti ristoro.\r

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Gli ospiti alla ricerca di esperienze più esclusive possono acquistare un day pass per il Vibe Shore Club, riservato agli adulti e dotato di lettini premium, cabanas e un bar dedicato; oppure possono scegliere di godersi la “great life” a Silver Cove, noleggiando una villa premium climatizzata, acquistando un day pass o prenotando un trattamento presso la Silver Cove Spa. \r

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[gallery ids=\"521253,521255,521254\"]","post_title":"Norwegian: apre oggi i battenti il Great Tides Waterpark a Stirrup Cay","post_date":"2026-09-04T09:31:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788514268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciata sole tre settimane fa come novità stagionale per l'inverno 2026-27, la rotta di Etihad Airways per Göteborg, ha registrato un boom di prenotazioni che ha spinto la compagnia ad estenderne la programmazione a tutto l’anno.\r

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Inizialmente prevista dal 17 dicembre 2026 al 21 marzo 2027, la tratta Abu Dhabi-Göteborg proseguirà ora oltre la stagione come parte integrante del network per tutto l’anno.\r

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La forte domanda proviene da entrambi i point of sales del volo: i viaggiatori della Svezia occidentale hanno prenotato viaggi verso Abu Dhabi e la regione del Golfo in generale, per poi proseguire verso l’Asia e il subcontinente indiano; nella direzione opposta, i passeggeri della rete globale di Etihad stanno cogliendo l’occasione per scoprire la costa occidentale della Svezia.\r

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«A tre settimane dal lancio, il mercato ci ha dimostrato che avevamo sottovalutato Göteborg, e siamo lieti di essere stati smentiti - ha affermato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. La forte domanda registrata già in questa fase iniziale ci dà la fiducia necessaria per rendere il collegamento con Göteborg operativo tutto l’anno, prima ancora che il primo volo abbia decollato.\r

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«La Svezia occidentale attendeva da tempo questo collegamento e la risposta è arrivata da entrambe le estremità della rotta. Il gioiello più prezioso della Svezia sta per essere scoperto e siamo lieti di essere la compagnia aerea che apre Göteborg ad Abu Dhabi e oltre.»\r

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La Abu Dhabi–Göteborg sarà operativa dal 17 dicembre 2026 con quattro voli settimanali, operati dall’Airbus A321Lr dotato di due First Suites, 14 posti in Business Class e 144 in Economy Class. Le classi First e Business dispongono di poltrone completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio, mentre la classe Economy è dotata di touchscreen 4K da 13,3 pollici. Il Wi-Fi ad alta velocità è disponibile in tutte le classi. Da Abu Dhabi, i passeggeri possono raggiungere, tra le altre destinazioni, Bangkok, Phuket, Krabi, Singapore, Hanoi, Bali, Shanghai, Taipei, Bengaluru e Colombo.","post_title":"Etihad Airways: boom della domanda sulla rotta per Göteborg che diventa annuale","post_date":"2026-09-04T09:13:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788513200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partnership inedita quella tra Condor e Qantas, che garantisce nuove opportunità di viaggio tra l’Australia e la Nuova Zelanda, l’Europa e oltre.\r

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Secondo l'accordo, i membri del programma frequent flyer di Qantas possono ora riscattare i propri punti per voli premio con Condor. I posti premio sono disponibili in classe economica, economica premium e business.\r

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Oltre alla collaborazione nell’ambito del programma frequent flyer, la partnership comprende anche un accordo interline che collega i network delle due compagnie aeree, che si sovrappongono in importanti scali internazionali, tra cui Bangkok, Johannesburg, Los Angeles, San Francisco, New York, Vancouver, Parigi e Roma.\r

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Ciò crea ulteriori opportunità di viaggio per i passeggeri tra l’Australia e la Nuova Zelanda, l’Europa e altre destinazioni. Nei viaggi prenotati con un unico biglietto, i bagagli possono essere registrati fino alla destinazione finale, rendendo il viaggio con entrambe le compagnie aeree ancora più agevole.\r

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«Grazie al nostro network, alla flotta moderna e al prodotto di bordo di alta qualità, non vediamo l’ora di offrire ai passeggeri Qantas una scelta più ampia, coincidenze convenienti e un’esperienza di viaggio eccezionale, sia che viaggino per affari, per visitare amici e familiari, sia che desiderino scoprire destinazioni in Europa e non solo», ha affermato Pierre Dominique Prümm, chief commercial officer di Condor.\r

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Andrew Glance, ceo di Qantas Loyalty, ha affermato che l’Europa rimane in cima alla lista delle destinazioni preferite dai soci. «L’Europa è costantemente la regione più ambita dai nostri frequent flyer, con un numero record di punti riscattati sui voli nell’ultimo anno. Quasi un terzo di tutti i posti sui voli internazionali prenotati dai nostri soci utilizzando i punti è tramite compagnie aeree partner, che ampliano la nostra copertura a oltre 1.300 destinazioni in tutto il mondo. Ampliare la nostra rete globale con vettori di alta qualità come Condor è una parte importante della nostra strategia, che consente di sbloccare ulteriori premi di volo e nuove modalità di utilizzo dei punti da parte dei soci».","post_title":"Condor e Qantas: intesa di interline e partnership per il programma fedeltà","post_date":"2026-09-04T09:00:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788512405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Velvet, il nuovo competitor che sfiderà Sncf sui binari dell'alta velocità ferroviaria francese, ha ottenuto la licenza di esercizio lo scorso 1° settembre, per poi aprire i primi collegamenti nel 2028.\r

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L’azienda prevede di lanciare quattro tratte dirette da Parigi verso la parte occidentale della Francia e precisamente: Parigi-Bordeaux, Parigi-Nantes, Parigi-Angers e Parigi-Rennes.\r

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Velvet deve ancora ottenere un certificato unico di sicurezza, che attesti la disponibilità di adeguati sistemi di gestione della sicurezza e la capacità di controllare efficacemente i rischi operativi prima che i suoi treni possano entrare in servizio.\r

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La licenza appena concessa consente comunque alla società di passare a una fase più avanzata dei preparativi, compresa la richiesta di tracciati ferroviari specifici alla Sncf Réseau, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria francese.\r

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Rachel Picard, presidente di Velvet - nonché ex dirigente di Sncf - ha fondato Velvet insieme a un socio in affari: secondo quanto riferisce TravelMole, ha raccolto 1 miliardo di euro dall’investitore francese nel settore delle infrastrutture Antin Infrastructure Partners. Di tale finanziamento, 850 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di 12 treni Alstom Avelia Horizon di nuova generazione. \r

Il mercato\r

Il mercato ferroviario ad alta velocità francese è tuttora dominato da Sncf, nonostante l’apertura formale dei mercati ferroviari europei alla concorrenza.\r

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Trenitalia ha debuttato in Francia a fine 2021 e ora gestisce servizi che collegano Parigi con Lione, Marsiglia e Milano; sta inoltre puntando al mercato Parigi-Londra, con servizi transmanica previsti entro il 2030.\r

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La britannica Virgin sta preparando la propria sfida a Eurostar, mentre la spagnola Renfe ha ridimensionato le proprie ambizioni in Francia. Renfe mantiene attualmente un unico servizio giornaliero Marsiglia-Spagna, dopo aver abbandonato i piani per un collegamento Barcellona-Tolosa.","post_title":"Francia, Velvet ottiene la licenza di esercizio: sfida a Sncf dal 2028","post_date":"2026-09-03T14:34:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788446048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta decisa sul traffico high-end per American Airlines che aggiunge ulteriori posti in classe premium ai propri Boeing 777-300Er operativi sulle rotte a lungo raggio.\r

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La compagnia aerea sta inoltre eliminando gradualmente la prima classe su questi aeromobili, aumentando al contempo il numero di posti in business class. American, che con queste iniziative mira chiaramente a migliorare la propria redditività, ha dichiarato che il primo velivolo riadattato è entrato in servizio commerciale ieri, 2 settembre, sulla rotta da New York a Buenos Aires. Il vettore prevede di completare gli aggiornamenti su tutti i suoi 20 B777-300Er nel corso del 2027.\r

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L’aeromobile rinnovato disporrà così di 144 posti premium, rispetto agli attuali 116, con la percentuale totale che salirà dal 38% a circa il 44%. Ciò include 70 posti in classe business 'Flagship Suite' con porte per la privacy, 44 posti in Premium economy e 30 posti in Main Cabin Extra, il prodotto di classe economica con spazio extra per le gambe offerto da American.\r

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Con il lancio della Flagship Suite, la classe Flagshipì First non sarà più disponibile sui Boeing 777-300Er per i viaggi a partire dal 19 novembre. Inoltre, con l’ingresso nella flotta di American di un numero crescente di Airbus A321Xlr, la classe FlagshipFirst non sarà più disponibile per l’acquisto sulle rotte transcontinentali a partire dal 28 marzo 2027.\r

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","post_title":"American Airlines incrementa il numero dei posti premium sui B777","post_date":"2026-09-03T09:43:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788428596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Volver tour operator, fondato in Liguria da Giada Marabotto nel 2012. L’operatore prevede di chiudere il 2026 con un volume d’affari che sfiorerà i 10 milioni di euro. Volver opera con sedi a Genova e Savona nei segmenti turismo scolastico, viaggi tailor made, gruppi proprietari, luxury travel e incoming in Liguria. Di fronte ad un turismo che continua a generare domanda, Volver tiene a sottolineare che una delle sfide del turismo organizzato è passare dalla logica del fatturato a quella della crescita sostenibile. L’impegno non deve essere indirizzato solo ad aumentare le vendite ma a costruire le persone e le competenze necessarie per gestirle.\r

Obiettivo crescita sana\r

«Nel nostro settore parliamo molto di fatturato, ma movimentare più denaro non significa necessariamente avere un’impresa più sana – spiega Giada Marabotto -. Quando aumentano i volumi devono crescere anche organizzazione, competenze, marginalità e capacità di controllo».\r

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Ancora una volta l’intermediazione è di fronte ad un cambiamento. «Internet non ha eliminato le agenzie, ha eliminato una parte del lavoro per il quale il cliente era obbligato a rivolgersi a noi. L’AI accelererà questo processo. Dobbiamo diventare più utili proprio nelle cose che sono difficili da fare da soli. E nell’empatia, nella relazione umana che nessuna AI potrà mai toglierci».\r

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Da qui la scelta di concentrarsi maggiormente su viaggi tailor made, piccoli gruppi, lungo raggio e segmento premium, affiancati dal turismo scolastico e dall’incoming.\r

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Negli anni Volver ha investito e progressivamente introdotto specializzazioni per prodotto e destinazione, costruendo un team tutto al femminile distribuito tra le sedi di Genova e Savona e una folta rete di collaboratrici online e tour leader selezionate. «La sfida dei prossimi anni non sarà stabilire se le agenzie serviranno ancora. Sarà capire quali sapranno trasformarsi. Essere bravi a organizzare viaggi non basta più: servono competenze imprenditoriali, tecnologia, controllo di gestione e persone specializzate. Senza perdere proprio quella relazione umana che ci differenzia dalle piattaforme».","post_title":"Volver tour operator: ecco la ricetta vincente per le adv","post_date":"2026-09-03T09:27:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788427677000]}]}}