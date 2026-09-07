Marriott stringe un accordo strategico a lungo termine con LG Electronics

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La prima tappa si terrà mercoledì 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 15:30 a bordo della M/N Rhapsody, ormeggiata presso il porto di Olbia (Isola Bianca) e sarà dedicata alla selezione di personale per le diverse aree operative di bordo. I partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte.\r

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Ai candidati ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici è richiesta una comprovata esperienza pregressa a bordo. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di copia del documento d’identità in corso di validità, CV aggiornato, libretto di navigazione, documentazione relativa ai corsi STCW ed eventuali certificazioni richieste per il ruolo.\r

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Per sette giorni, oltre 160 aziende artigianali provenienti dalle diverse regioni del Paese presenteranno il meglio della produzione tunisina, espressione di un patrimonio culturale straordinariamente ricco e di una tradizione che, oggi più che mai, sa dialogare con il design contemporaneo e le nuove tendenze internazionali.\r

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Al momento, Google offre questo servizio negli Stati Uniti e solo in inglese. Ma tra pochi giorni sarà disponibile anche con Booking.com, Choice Hotels, Expedia, Hilton, Ihg, Marriott, Priceline, Trip e Wyndham, ovvero alcuni dei gruppi alberghieri principali degli Stati Uniti. Il sistema non effettua la prenotazione del volo, non perché non sia in grado di farlo, ma perché la conferma deve essere effettuata dal viaggiatore.\r

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","post_title":"Google nell'era dell'IA: aggiunte anche le prenotazioni alberghiere","post_date":"2026-09-03T09:31:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1788427872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blackstone si sta preparando per l'Ipo di Hotel Investment Partners (Hip), uno dei maggiori proprietari di asset alberghieri nell'Europa meridionale, con l'intenzione di avviare le negoziazioni tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Secondo Cinco Días, il fondo statunitense sta già predisponendo la documentazione necessaria da presentare alla commissione nazionale del mercato dei valori spagnola.\r

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L'operazione, come riporta Hosteltur, porterebbe in Borsa una società con 61 hotel e circa 20.000 camere in Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, con un portafoglio valutato intorno ai 6 miliardi di euro. Le sue proprietà sono concentrate principalmente in località turistiche e sono gestite con marchi appartenenti ad alcune delle principali catene alberghiere internazionali, come Hyatt Hotels Corporation, Marriott International, Hilton, Meliá Hotels International, Barceló Hotel Group e Minor Hotel. \r

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Il piano di Blackstone, spiega Cinco Días, prevede un'Ipo, tramite un aumento di capitale di circa 700 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe la cessione di una piccola quota da parte degli attuali azionisti, il cui importo non è ancora stato determinato.\r

Gli azionisti di Hip\r

Attualmente Blackstone controlla il 65% di Hip, mentre il fondo di Singapore Gic detiene il restante 35%. Il gruppo statunitense sta valutando diverse opzioni per cedere la propria partecipazione nella società dallo scorso anno, tra cui una potenziale vendita a Gic.\r

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Prima del debutto in borsa, la struttura societaria di Hip dovrebbeessere riorganizzata per consolidare i diversi portafogli immobiliari attualmente facenti parte del gruppo sotto un'unica società. \r

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L'Ipo deve ancora superare una delle sue fasi fondamentali: la notifica ufficiale al mercato dell'intenzione di quotarsi. Gli analisti delle istituzioni partecipanti si sono già incontrati con il management di Hip il 1° luglio per preparare le loro valutazioni.\r

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Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas e Goldman Sachs sono tra gli enti che coordineranno l'operazione, insieme ad altre banche internazionali.\r

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Hip è stata fondata come piattaforma di investimento alberghiero ed è stata acquisita da Blackstone nel 2017.\r

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","post_title":"Blackstone prepara l'ingresso in Borsa di Hip","post_date":"2026-09-03T09:22:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788427379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È attiva da oggi, all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche, la funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere il rilascio e la spedizione della tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzato dal ministero del turismo in collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.\r

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione e tutela della professione della guida turistica, contribuendo a garantire ai visitatori standard sempre più elevati di qualità. La nuova tessera, dotata delle caratteristiche di affidabilità e sicurezza proprie delle produzioni del Poligrafico, costituisce inoltre uno strumento concreto di contrasto all'abusivismo e di riconoscimento dei professionisti regolarmente abilitati.\r

Le guide interessate possono presentare la richiesta direttamente dalla sezione \"Strumenti\" del proprio Profilo guida all'interno dell'Elenco nazionale delle guide turistiche. Attraverso l'apposita funzionalità, l'utente viene reindirizzato al portale dell'IPZS, dove è possibile finalizzare la procedura, effettuare il pagamento previsto e monitorare lo stato della spedizione.\r

La tessera nazionale ha validità decennale e deve essere portata con sé dalle guide abilitate durante lo svolgimento dell'attività professionale.\r

Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.","post_title":"Ministero, in funzione la procedura per richiedere la tessera di guida turistica","post_date":"2026-08-27T11:02:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787828538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Guiness Travel rafforza la proposta dedicata al periodo delle festività invernali, proponendo 120 partenze verso tutto il mondo. Le festività di fine anno rappresentano un auspicabile momento di ripartenza: il desiderio di tornare a viaggiare resta forte e Guiness Travel si presenta al mercato con una programmazione ampia e consolidata.\r

Le destinazioni\r

Guiness Travel ha scelto di investire con decisione sul Capodanno 2027, costruendo la propria offerta molti mesi prima attraverso importanti allotment aerei e un'attenta selezione dei servizi a terra. Tra le novità della stagione figurano il Gran Tour dello Sri Lanka, che entra per la prima volta nella programmazione di Capodanno, e un ulteriore ampliamento dell'offerta dedicata alla Thailandia, oggi proposta con più itinerari e combinazioni.\r

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Il Giappone continua a costituire uno dei punti di forza della programmazione Guiness. Il periodo di Capodanno coincide con lo Shōgatsu, la festività più importante del calendario giapponese, quando templi e santuari si riempiono di persone per la tradizionale prima visita dell'anno e il paese mostra un volto autentico e tradizionale. Accanto ai grandi classici, trovano spazio anche nuovi itinerari dedicati a chi desidera scoprire il Giappone con formule diverse, confermando una delle destinazioni in ascesa del tour operator.\r

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Anche India e Vietnam si ritagliano il ruolo di protagonisti. Il Rajasthan, il Triangolo d'Oro e il Kerala offrono in questo periodo temperature ideali per la visita dei grandi siti storici e culturali. Stesso discorso vale anche per tutta l’area dell’Indocina, inclusi Laos e Cambogia.\r

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Per chi preferisce invece mete medio e corto raggio, l'Europa esercita sempre un fascino particolare durante le festività. Vienna, Praga e Budapest si animano con i tradizionali mercatini, i concerti e le luminarie natalizie; Parigi offre l'atmosfera elegante dei grandi boulevard illuminati, mentre Lisbona e il Portogallo rappresentano una valida alternativa grazie a un clima più mite. Istanbul e Cappadocia, infine, continuano a essere tra gli itinerari più apprezzati.\r

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Il catalogo comprende inoltre una ricca selezione di itinerari dedicati a chi desidera trascorrere il Capodanno in destinazioni iconiche come New York, vivere il fascino delle antiche civiltà in Egitto, scoprire il Marocco, l'Oman, l'Arabia Saudita, la Malesia, il Perù, il Messico, l'Argentina, la Namibia o il Sudafrica.\r

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Tra i punti di forza della programmazione spicca proprio New York, dove Guiness Travel conferma in esclusiva il soggiorno presso il Marriott Marquis di Times Square.\r

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Tutti gli itinerari sono accompagnati da un tour leader dall'Italia. L’accompagnatore Guiness Travel è un punto di riferimento per il gruppo durante tutto il viaggio, affianca guide locali e fornitori sul territorio, gestisce eventuali imprevisti e permette ai viaggiatori di rilassarsi e vivere l'esperienza con maggiore serenità.\r

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Accanto alla programmazione, Guiness Travel conferma anche la campagna Prenota Prima, riservata alle prenotazioni effettuate entro il 30 settembre per le partenze di dicembre.\r

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Il folderino \"Dicembre & Capodanno 2027\" è già disponibile e scaricabile dal portale Guiness Travel e sarà distribuito anche in occasione di TtgTravel Experience, dove il tour operator sarà presente all'interno dell’ Hub Astoi.","post_title":"Guiness Travel investe sul Capodanno: 120 partenze programmate nel mondo","post_date":"2026-08-26T10:32:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787740334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518202\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Danieli di Venezia[/caption]\r

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Il fondo londinese del miliardario britannico Christopher Hohn The Children’s Investment Fund ha investito circa 636 milioni di dollari in prestiti legati ad alcuni dei principali hotel di lusso italiani. A riportarlo è il Financial Times, che sottolinea come la posizione più rilevante riguardi il Danieli di Venezia. Sulla struttura Tci detiene una quota di un finanziamento da 392 milioni di dollari. Seguono il Caesar Augustus di Capri con 132 milioni, il Six Senses sul lago di Como con 74 milioni e il Mandarin Oriental di Milano con 38 milioni. Tutti gli alberghi fanno capo al gruppo immobiliare italiano Statuto.\r

Come si legge sul Sole 24Ore, Tci non ha concesso direttamente i finanziamenti, ma ha rilevato quote di prestiti originati da una società di private credit nella quale possiede una partecipazione.\r

Cresce la domanda in Italia\r

La crescita della domanda alberghiera in Italia ha aumentato anche la competizione tra gli investitori per un numero limitato di immobili di alto profilo, dai palazzi storici di Roma, Milano e Venezia alle strutture sul lago di Como e sulla Costiera Amalfitana. Il Danieli, per esempio, è interessato da un’importante ristrutturazione dopo il passaggio della gestione da Marriott a Four Seasons, con il completamento dei lavori previsto il prossimo anno.\r

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Secondo le rilevazioni di Jll Italia sugli ultimi dati di investimenti immobiliari in Italia, nel primo semestre di quest’anno, il comparto Hotels & Hospitality ha registrato circa 860 milioni di euro di investimenti diretti a cui si aggiungono ulteriori 260 milioni di euro derivanti da operazioni di riconversione. Il mercato urban è dinamico, coprendo circa il 50% dei volumi, di cui il 30% su Milano e circa il 20% su Roma. Si consolida l’attenzione su Venezia e Firenze, oltre che sulle destinazioni leisure, soprattutto laghi e Sicilia. Non manca interesse per città secondarie come Torino, Bologna e Padova.\r

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","post_title":"Fondo Tci: investiti 600 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani","post_date":"2026-08-25T11:37:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787657864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dopo il successo del maxi evento inaugurale con il Salmo Live show del 23 luglio scorso, il Lebonski park nell’area dell’Ippodromo di Arzachena continua ad accogliere visitatori, famiglie e turisti, confermandosi come uno degli spazi di aggregazione e intrattenimento più originali dell'estate in Sardegna. In una location inedita - un'ex area dismessa riqualificata grazie alla partnership tra Lebonski Agency e comune di Arzachena - è pronta la programmazione per animare le notti di ferragosto nell’Isola con un fitto calendario di concerti ed esperienze, che chiuderà con il gran finale del 22 e 23 agosto e un attesissimo ospite internazionale a sorpresa.\r

Nel Saborè Stage, all’interno del villaggio gastronomico del parco, sono in arrivo volti noti della comicità italiana come Giovanni Cacioppo direttamente da Zelig, il duo Pino e gli Anticorpi e una vera e propria leggenda dello spettacolo sardo come Benito Urgu. Spazio anche ad autori di tormentoni estivi come Fabio Rovazzi, e a Cristian Marchi, uno dei dj italiani di musica house e dance più stimati al mondo. Tra i punti di forza della line up studiata da Lebonski Agency risalta l’esclusiva dei Daft Punk Live, il tributo dal vivo più famoso al mondo dedicato ai Daft Punk, i padri della musica elettronica mondiale per la prima volta in Italia, oltre alle esibizioni di Emis Killa, Alexia, Gemitaiz e Tazenda.\r

Ogni sera, dalle 19:00 alle 02:00, il parco accende giostre, musica, stand dello street food e spettacoli. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Radio partner di Lebonski Park è RTL 102.5.","post_title":"Concerti ed eventi al Lebonski park di Arzachena (Sardegna)","post_date":"2026-08-07T11:29:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1786102155000]}]}}