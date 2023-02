P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici. I due nuovi superferry dovrebbero essere “le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica”, secondo i vertici. Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph. La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l’acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa. I motivi I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l’ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph. P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi». Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica.

[post_title] => P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati [post_date] => 2023-02-28T13:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677592353000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scontro sul dossier balneari tra Roma e Bruxelles continua e anzi si rafforza. «Abbiamo appreso dalla stampa la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Che prorogherebbe fino al 31 dicembre 2024 le attuali concessioni balneari in Italia. Il decreto è stato promulgato dal presidente della Repubblica italiana con riserva. In particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata». Lo ha detto all'Ansa un portavoce dell'esecutivo Ue. E ha sottolineato la necessità di garantire "trasparenza e concorrenza leale" nel settore. Interessi Bruxelles, tramite il portavoce, coglie "l'occasione per ribadire che il diritto Ue" sui servizi "richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori. Senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore. E promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedendo un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese". Il problema è che in Italia ci sono interessi enormi sugli stabilimenti balneari. E sono proprio quegli interessi che in vent'anni nessun governo ha avuto le "palle" di affrontare. I cittadini che vanno al mare dovrebbero essere indignati di pagare migliaia di euro a fronte di concessioni ridicole. Ci dovrebbe essere una specie di rivoluzione dell'ombrellone, e invece tutto è tranquillo. Continuiamo a farci spennare. Tanto l'abbiamo capito che i soldi vanno sempre ai soliti noti e se non ci vanno i soldi ci vanno i voti. Che in questa epoca è la stessa cosa. [post_title] => Balneari: il governo rimanda. Bruxelles si arrabbia. I bagnanti pagano [post_date] => 2023-02-28T12:50:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677588631000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia. “La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas. “Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.” “Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”. [post_title] => Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach [post_date] => 2023-02-28T12:38:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677587935000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic mette radici a Londra Gatwick dove con l'aggiunta di altre quattro nuove destinazioni, diventa la prima compagnia aerea tra lo scalo londinese e gli Stati Uniti, con 7 città collegate direttamente. Di seguito le novità: Washington, D.C. operativa dal 1° giugno con un massimo di sei voli settimanali; Los Angeles decollerà il 30 giugno con voli giornalieri; San Francisco verrà lanciata il 1° luglio con tre voli settimanali; infine, Boston che sarà operativa dal 2 settembre con cinque voli settimanali. "Quest'estate serviamo più destinazioni negli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altra compagnia aerea. L'aggiunta di voli diretti per Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. e Boston ai nostri già popolari servizi per New York, Orlando e Fort Lauderdale/Miami offrirà una maggiore scelta e valore ai consumatori - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo della compagnia -. Abbiamo effettuato un investimento significativo nella nostra compagnia aerea britannica, con sede all'aeroporto di Gatwick, e ora impieghiamo oltre 370 colleghi nella nostra base di Londra. Sono molto contento che stiamo rispettando la nostra promessa di creare concorrenza nel mercato transatlantico a beneficio dei consumatori, stimolando i viaggi d'affari e portando alla creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico". [post_title] => Norse Atlantic rilancia da Londra Gatwick con un poker di nuove destinazioni [post_date] => 2023-02-28T11:34:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677584093000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo The Red Sea. La società di sviluppo controllata dal fondo pubblico d'investimento saudita Pif, Red Sea Global, si sta occupando della realizzazione di un altro mega-hub turistico situato nella riserva naturale del principe Mohammad bin Salman, lungo la costa nord-occidentale del Paese. Destinato a estendersi su una superficie di 4.155 chilometri quadrati, con un'offerta a regime di oltre 3 mila camere distribuite in 25 hotel, a cui si aggiungeranno circa 900 ville, Amaala Triple Bay, questo il nome del complesso, ha recentemente siglato un accordo con la Clinique La Prairie. L'obiettivo è quello di aprire un centro benessere di 36.115 metri quadrati, composto da 13 ville e 52 camere e suite. "Le strutture di fama mondiale e le esperienze maturate nel campo della salute e del benessere di Clinique La Prairie, immerse negli straordinari paesaggi naturali dell'Arabia Saudita, accompagneranno i nostri visitatori in viaggi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del mar Rosso - commenta il ceo di Red Sea Global, John Pagano -. Il resort, frutto dell'architettura islamica e dell'artigianato moderno, offrirà un luogo sereno in cui rilassarsi, meditare e rigenerarsi". L'approccio al benessere della Prairie è incentrato sulla longevità. Ciò è simboleggiato dalla Longevity Plaza: piazza centrale che conduce a quattro aree distinte, corrispondenti a ciascuno dei pilastri della struttura: cure mediche, nutrizione, movimento e benessere. Queste aree ospiteranno una vasta gamma di attività e servizi. Il resort disporrà anche di un laboratorio diagnostico, di un museo, di un beach club, di sale per workshop e formazione, di spazi per la ristorazione privata e persino di una scuola di cucina. "Ad Amaala stiamo creando il più importante resort incentrato sulla salute e sulla longevità mai realizzato - sottolinea il ceo della Clinique La Prairie, Simone Gibertoni -. Siamo lieti di costruire la nostra prima destinazione in un ambiente così straordinario e di contribuire a dare vita alla visione di Red Sea Global di un turismo rigenerativo e ultra-lusso". La fase uno della costruzione di Amaala Triple Bay è peraltro già avviata e prevede di accogliere i primi ospiti nel 2024. Sarà composta da otto resort che offriranno più di 1.300 posti letto. [post_title] => Red Sea Global: ad Amaala in arrivo anche un resort Clinique La Prairie [post_date] => 2023-02-28T10:14:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677579258000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I passeggeri in partenza dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino possono portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonini senza necessità di estrarli e separarli dalla valigia. La nuova tecnologia che esegue una vera e propria “Tac” - introdotta lo scorso anno per i “frequent traveller” - è stata ora estesa a tutti i passeggeri. Nel Terminal 1 - che ospita circa il 70% delle partenze da Fiumicino - è stata infatti completata l'installazione delle apparecchiature di controllo del bagaglio a mano Explosive Detection System standard C3 della Smiths Detection – leader globale nelle tecnologie di security e rilevamento delle minacce. Si tratta dello standard di security più elevato per il controllo del bagaglio a mano, che consentirà di aumentare il livello di sicurezza e migliorare ulteriormente l’esperienza del passeggero. Le nuove macchine, che utilizzano gli scanner a raggi X per ottenere una tomografia computerizzata del bagaglio, sono in grado di produrre immagini 3D volumetriche ad alta risoluzione con rilevazione automatica di sostanze potenzialmente pericolose che rendono ancora più efficace e veloce la capacità di analisi da parte del personale addetto al controllo sicurezza. L’installazione della nuova tecnologia è ora in corso ai controlli di sicurezza del Terminal 3 e si completerà qui entro l’anno, con la sola eccezione dei voli diretti verso gli USA e Israele, soggetti a procedure specifiche di controllo. "L’investimento nelle nuove macchine C3 per il controllo del bagaglio a mano - ha commentato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -, insieme al rivoluzionario sistema QPass di prenotazione dell’appuntamento ai controlli di sicurezza attivo a Fiumicino e alla sensoristica Grasp per l’indirizzamento dinamico dei passeggeri verso la corsia di più veloce servizio, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo e si innesta nel più ampio panel di progetti di innovazione che Aeroporti di Roma sta mettendo in campo per delineare l’aeroporto del futuro”. [post_title] => Roma Fiumicino: via libera a liquidi e pc nel bagaglio a mano per chi parte dal Terminal 1 [post_date] => 2023-02-28T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677575742000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aggiunge capacità sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk dove, dal prossimo 1° giugno, i collegamenti saliranno da due a tre al giorno. Considerando anche il collegamento operato quotidianamente da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk, diventano così 4 i voli giornalieri targati Ita Airways tra l’Italia e la Grande Mela, per un totale di 28 frequenze settimanali. La terza frequenza da Roma sarà servita da un Airbus A330 Il Nord America si conferma così al centro degli investimenti della Compagnia di bandiera nella Summer 2023, che vedrà anche l’apertura delle nuove rotte da Roma Fiumicino a Washington (a partire dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto) e verso San Francisco (dal 1° luglio con 3 frequenze settimanali che da agosto passeranno a 5). Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350. In parallelo Ita Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria che sarà on-air fino al 26 marzo nelle città di New York e Miami. Attraverso un gioco creativo, la comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione e avrà anche una forte presenza sul web. L'estate 2023 di Ita Airways conta 68 destinazioni, di cui 22 domestiche, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove destinazioni di lungo raggio sul mercato nordamericano, le novità nella stagione estiva riguardano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo, con voli diretti verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. La compagnia, in particolare, opererà voli stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi; e verranno inoltre servite da Roma Fiumicino le destinazioni di Cefalonia e Spalato. [post_title] => Ita Airways: terzo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 1° giugno [post_date] => 2023-02-28T08:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677574530000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un complesso residenziale-alberghiero di quasi 20 mila metri quadrati costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città con possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera che si punta ad affidare a un brand italiano o internazionale. Il tutto per un investimento di 60 milioni di euro riguardante solo la parte turistica di un progetto di riqualificazione urbana più ampio che riguarda l'intera marina ventimigliese. La previsione è quella di iniziare i lavori nel prossimo anno e poi concluderli nel 2026. Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il piano volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. Un progetto che nel suo complesso interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor. Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza. Nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà poi realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un'importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi. «Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici - spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione". 