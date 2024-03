Play: aumentano passeggeri e load factor a febbraio. Le novità di Madeira e Marrakech Play ha trasportato 106.042 passeggeri lo scorso febbraio, con un aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2023, con un load factor dell’81%, in crescita su quello del 76,9% dello scorso anno. Sul totale passeggeri che hanno viaggiato con la low cost a febbraio, il 27,9% ha volato dall’Islanda, il 40% ha volato verso l’Islanda e il 32,1% ha viaggiato in coincidenza. La compagnia aerea ha recentemente inserito quattro nuove destinazioni al proprio network: Madeira, che decollerà il prossimo 15 ottobre con un volo alla settimana, il martedì; Marrakech che sarà servita dal 17 ottobre, fino a due volte a settimana, il giovedì e la domenica; Vilnius e Spalato. “Febbraio è stato un mese piuttosto buono per Play – ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo del vettore -. Vediamo che la domanda sta tornando sul mercato dopo un periodo difficile in seguito alle notizie fuorvianti sulla recente attività sismica in Islanda, che hanno raffreddato la domanda per la destinazione negli ultimi mesi. Tuttavia, a febbraio abbiamo visto che la situazione sta cambiando: il nostro load factor dell’81% è stato superiore di 4 punti percentuali rispetto al febbraio dell’anno scorso. Allo stesso tempo, il numero di passeggeri è cresciuto del 66%, raggiungendo le 106 mila unità”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un inizio di anno ricco di novità per Clikki, la piattaforma assicurativa di casa Spencer & Carter. Si parte con il rinnovamento della polizza Flight Safe, ora disponibile in due versioni: la Flight Safe base e la Flight Safe top, che tutelano il viaggiatore in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto come aereo, treno, bus, traghetto... Principale novità è la recente partnership con Tutela Legale, compagnia italiana specializzata, che ha deciso di entrare nel settore dei viaggi con questa particolare garanzia. I massimali in caso di cancellazione del mezzo di trasporto sono stati confermati: con la Flight Safe base fino a 500 euro in Italia/Europa e mille euro per il resto del mondo, mentre la Flight Safe top garantisce una copertura ancora più ampia fino a 1.500 euro, indipendentemente dalla destinazione. Entrambe le polizze offrono inoltre la possibilità di essere sottoscritte contestualmente alla prenotazione del viaggio, anche sotto data e, in caso di non contestualità, fino a dieci giorni prima della partenza. Un ulteriore caratteristica della Flight Safe, è che non si tratta di un servizio accessorio, ma di una polizza a tutti gli effetti: è infatti possibile sottoscriverla in modo indipendente, senza la necessità di acquistare altre polizze Clikki. La piattaforma Spencer & Carter dà inoltre ora la possibilità di acquistare le garanzie annullamento anche successivamente alla data di conferma della prenotazione. Dalla settimana del 18 marzo sarà presentata una serie di nuove formule che consentiranno infatti l'annullamento delle partenze per l'assicurato e per due compagni di viaggio Dal mese di aprile, poi, i sinistri potranno essere denunciati direttamente sulla piattaforma Clikki, semplificando ulteriormente il processo di apertura. Sempre a partire da aprile, sarà infine operativa la sezione Academy: divisione formativa del broker milanese, in grado di fornire consulenza alle agenzie e ai tour operator, nonché provvista di informazioni tecniche facilmente consultabili online. "I servizi e prodotti Clikki sono stati appositamente progettati per offrire garanzie assicurative performanti e innovative, mantenendo sempre un'attenzione particolare alle esigenze e alla tutela dei viaggiatori senza perdere di vista la spesa da sostenere - commenta il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia -. Questo ci consente di agevolare la vendita alle agenzie, offrendo commissioni in linea con il mercato. La piattaforma è veloce, intuitiva e consente l'emissione delle polizze in pochi clic. Anticipo che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, frutto del lavoro svolto nell'ultimo anno dedicato all'analisi delle esigenze del mercato". Spencer & Carter presenterà tutte queste novità in anteprima alla Bmt Borsa Mediterranea del Turismo (pad 6 stand 6092-6093), in calendario a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024. [post_title] => Spencer & Carter rinforza il prodotto Clikki con una serie di novità [post_date] => 2024-03-12T14:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710254087000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand». «L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale». Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate». Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità». Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura». [post_title] => Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort [post_date] => 2024-03-12T12:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710246055000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva. Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno. L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza. [post_title] => Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma [post_date] => 2024-03-12T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710244919000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play ha trasportato 106.042 passeggeri lo scorso febbraio, con un aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2023, con un load factor dell'81%, in crescita su quello del 76,9% dello scorso anno. Sul totale passeggeri che hanno viaggiato con la low cost a febbraio, il 27,9% ha volato dall'Islanda, il 40% ha volato verso l'Islanda e il 32,1% ha viaggiato in coincidenza. La compagnia aerea ha recentemente inserito quattro nuove destinazioni al proprio network: Madeira, che decollerà il prossimo 15 ottobre con un volo alla settimana, il martedì; Marrakech che sarà servita dal 17 ottobre, fino a due volte a settimana, il giovedì e la domenica; Vilnius e Spalato. "Febbraio è stato un mese piuttosto buono per Play - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo del vettore -. Vediamo che la domanda sta tornando sul mercato dopo un periodo difficile in seguito alle notizie fuorvianti sulla recente attività sismica in Islanda, che hanno raffreddato la domanda per la destinazione negli ultimi mesi. Tuttavia, a febbraio abbiamo visto che la situazione sta cambiando: il nostro load factor dell'81% è stato superiore di 4 punti percentuali rispetto al febbraio dell'anno scorso. Allo stesso tempo, il numero di passeggeri è cresciuto del 66%, raggiungendo le 106 mila unità". [post_title] => Play: aumentano passeggeri e load factor a febbraio. Le novità di Madeira e Marrakech [post_date] => 2024-03-12T11:28:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710242921000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli. Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona. Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica. Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole. [post_title] => Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo [post_date] => 2024-03-12T10:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710237914000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 e il mese di gennaio in particolare confermano la parabola positiva della domanda di viaggio: l’ultimo report Iata mostra come la domanda misurata in passeggeri-chilometro, sia aumentata del 16,6% rispetto all'anno precedente, attestatandosi al 99,6% dei livelli di gennaio 2019. A dicembre, il livello di confronto con il 2019 era pari al 97,5%. La capacità totale di gennaio, misurata in chilometri di posti disponibili, è aumentata del 14,1% rispetto all'anno precedente ed è rimasta entro lo 0,5% dei livelli di gennaio 2019. Il traffico internazionale di gennaio è aumentato del 20,8% rispetto al gennaio 2023, con un aumento della capacità del 20,9%. La domanda aerea nazionale totale è aumentata del 10,4%, con una capacità in crescita del 4,6%. "Il 2024 è iniziato bene nonostante le incertezze economiche e geopolitiche - ha dichiarato il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Mentre i governi cercano di costruire la prosperità nelle loro economie nell'anno elettorale più affollato di sempre, è fondamentale che vedano l'aviazione come un catalizzatore della crescita". I vettori dell'Asia-Pacifico hanno ancora una volta guidato le altre regioni nella crescita della domanda internazionale, con un aumento del traffico del 45,4% rispetto a gennaio 2023. La capacità è aumentata del 48,1% nel periodo. Il forte tasso di crescita è dovuto principalmente alla Cina, che un anno prima aveva iniziato a rimuovere le restrizioni ai viaggi Covid-19: "a ripresa delle principali rotte internazionali da/per l'Asia-Pacifico è ancora in ritardo, ma rotte come Asia-Medio Oriente hanno superato i livelli pre-pandemia". Il traffico e la capacità internazionale dei vettori europei nel gennaio 2024 sono aumentati a due cifre rispetto all'anno precedente e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali. [post_title] => Traffico aereo, prosegue la parabola ascendente della domanda che è al 99,6% dei livelli 2019 [post_date] => 2024-03-12T09:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710235859000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti. Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi. Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone. L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello. Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi. Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi. [post_title] => Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili [post_date] => 2024-03-12T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710234917000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456450" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Roma[/caption] Si avvicina una doppia new entry italiana per il gruppo Radisson a Roma e in Sardegna. Nella capitale è in particolare già in calendario per il prossimo 28 marzo l'inaugurazione del Radisson Collection Roma Antica: un 5 stelle da 84 camere ricavato dalla conversione di palazzo Lares Permarini, al civico 46 di via delle Botteghe Oscure. A completare l'offerta della struttura, un centro fitness, una spa, nonché un ristorante e bar all’ultimo piano con vista panoramica. Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, tra maggio e luglio del 2020, sono stati tra l'altro rinvenuti i resti delle mura della Porticus Minucia, con tracce dei marmi policromi che li rivestivano. Gli scavi archeologici e il video multimediale rimarranno visibili a tutti. Il Roma Antica sarà il secondo Radisson Collection nella Città eterna e il sesto in Italia. Ma le novità del brand potrebbero non finire qui. Alla fine dell'anno scorso, infatti, la compagnia alberghiera (OpCo) Fattore Italia ha siglato un contratto di locazione per il sardo Parco Torre di Chia, precedentemente operato da Th Resorts. Si tratta di una proprietà sviluppata su oltre 100 mila metri quadrati attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionarne l'offerta dal segmento midscale a quello a 5 stelle. Tra i progetti in cantiere, c'è anche la realizzazione di una spiaggia attrezzata di circa mille mq. Una volta riaperta, si prevede nel prossimo mese di giugno, la struttura sarà ridenominata Veridia Resort e inclusa proprio nella Radisson Collection. Il gruppo alberghiero che fa capo alla cinese Jin Jiang International Holdings sta d'altronde spingendo moltissimo sull'Italia. Stando a quanto dichiarato recentemente a Pambianco Hotellerie dal vice president business development Italia, Mauro Vinci, ci sarebbero infatti in programma ben sette aperture Radisson nel nostro paese da qui al 2025, per un totale di oltre 1.200 nuove camere. [post_title] => Doppia new entry Radisson a Roma e in Sardegna [post_date] => 2024-03-11T12:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710161359000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "play aumentano passeggeri e load factor a febbraio le novita di madeira e marrakech" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":110,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1952,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un inizio di anno ricco di novità per Clikki, la piattaforma assicurativa di casa Spencer & Carter. Si parte con il rinnovamento della polizza Flight Safe, ora disponibile in due versioni: la Flight Safe base e la Flight Safe top, che tutelano il viaggiatore in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto come aereo, treno, bus, traghetto... Principale novità è la recente partnership con Tutela Legale, compagnia italiana specializzata, che ha deciso di entrare nel settore dei viaggi con questa particolare garanzia. I massimali in caso di cancellazione del mezzo di trasporto sono stati confermati: con la Flight Safe base fino a 500 euro in Italia/Europa e mille euro per il resto del mondo, mentre la Flight Safe top garantisce una copertura ancora più ampia fino a 1.500 euro, indipendentemente dalla destinazione.\r

\r

Entrambe le polizze offrono inoltre la possibilità di essere sottoscritte contestualmente alla prenotazione del viaggio, anche sotto data e, in caso di non contestualità, fino a dieci giorni prima della partenza. Un ulteriore caratteristica della Flight Safe, è che non si tratta di un servizio accessorio, ma di una polizza a tutti gli effetti: è infatti possibile sottoscriverla in modo indipendente, senza la necessità di acquistare altre polizze Clikki.\r

\r

La piattaforma Spencer & Carter dà inoltre ora la possibilità di acquistare le garanzie annullamento anche successivamente alla data di conferma della prenotazione. Dalla settimana del 18 marzo sarà presentata una serie di nuove formule che consentiranno infatti l'annullamento delle partenze per l'assicurato e per due compagni di viaggio\r

\r

Dal mese di aprile, poi, i sinistri potranno essere denunciati direttamente sulla piattaforma Clikki, semplificando ulteriormente il processo di apertura. Sempre a partire da aprile, sarà infine operativa la sezione Academy: divisione formativa del broker milanese, in grado di fornire consulenza alle agenzie e ai tour operator, nonché provvista di informazioni tecniche facilmente consultabili online.\r

\r

\"I servizi e prodotti Clikki sono stati appositamente progettati per offrire garanzie assicurative performanti e innovative, mantenendo sempre un'attenzione particolare alle esigenze e alla tutela dei viaggiatori senza perdere di vista la spesa da sostenere - commenta il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia -. Questo ci consente di agevolare la vendita alle agenzie, offrendo commissioni in linea con il mercato. La piattaforma è veloce, intuitiva e consente l'emissione delle polizze in pochi clic. Anticipo che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, frutto del lavoro svolto nell'ultimo anno dedicato all'analisi delle esigenze del mercato\". Spencer & Carter presenterà tutte queste novità in anteprima alla Bmt Borsa Mediterranea del Turismo (pad 6 stand 6092-6093), in calendario a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024.","post_title":"Spencer & Carter rinforza il prodotto Clikki con una serie di novità","post_date":"2024-03-12T14:34:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710254087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. \r

Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand».\r

«L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale».\r

Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate».\r

Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità».\r

Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura».","post_title":"Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort","post_date":"2024-03-12T12:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710246055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva.\r

\r

Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno.\r

\r

L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza.","post_title":"Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma","post_date":"2024-03-12T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710244919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play ha trasportato 106.042 passeggeri lo scorso febbraio, con un aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2023, con un load factor dell'81%, in crescita su quello del 76,9% dello scorso anno.\r

\r

Sul totale passeggeri che hanno viaggiato con la low cost a febbraio, il 27,9% ha volato dall'Islanda, il 40% ha volato verso l'Islanda e il 32,1% ha viaggiato in coincidenza.\r

\r

La compagnia aerea ha recentemente inserito quattro nuove destinazioni al proprio network: Madeira, che decollerà il prossimo 15 ottobre con un volo alla settimana, il martedì; Marrakech che sarà servita dal 17 ottobre, fino a due volte a settimana, il giovedì e la domenica; Vilnius e Spalato.\r

\r

\"Febbraio è stato un mese piuttosto buono per Play - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo del vettore -. Vediamo che la domanda sta tornando sul mercato dopo un periodo difficile in seguito alle notizie fuorvianti sulla recente attività sismica in Islanda, che hanno raffreddato la domanda per la destinazione negli ultimi mesi. Tuttavia, a febbraio abbiamo visto che la situazione sta cambiando: il nostro load factor dell'81% è stato superiore di 4 punti percentuali rispetto al febbraio dell'anno scorso. Allo stesso tempo, il numero di passeggeri è cresciuto del 66%, raggiungendo le 106 mila unità\".","post_title":"Play: aumentano passeggeri e load factor a febbraio. Le novità di Madeira e Marrakech","post_date":"2024-03-12T11:28:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710242921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spagna ancora più vicina all'Italia grazie a una crescita del 12% dei collegamenti aerei rispetto all’estate scorsa. Quest’anno poi, sempre per la summer ci saranno 21 nuovi collegamenti e 28 aeroporti italiani uniti a 22 spagnoli.\r

\r

Nel dettaglio, da aprile partono due voli settimanali Ryanair, il lunedì e il giovedì, da Trieste a Siviglia. Dal 22 marzo si vola da Verona a Madrid con Volotea il lunedì, il venerdì e il sabato; e dal 23 marzo, il martedì e il sabato, a Valencia. Si vola anche con Ryanair 4 volte alla settimana a Madrid e a Valencia. Roma Fiumicino è collegata ad Alicante ogni venerdì e domenica con i voli della compagnia Wizz Air, che ha potenziato anche le rotte per Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia. La compagnia aumenta la propria offerta anche sulla rotta Milano Malpensa-Tenerife ogni martedì, giovedì e sabato, e con il giornaliero per Barcellona. Dal 31 marzo ogni domenica Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa a Gran Canaria. Da metà marzo, ogni sabato e domenica, tornano da Linate, l’altro aeroporto di Milano, i voli della compagnia Vueling per Barcellona.\r

\r

Dall’estate sempre easyJet effettuerà nuovi voli da Pisa a Barcellona, precisamente il mercoledì e il giovedì. Da giugno Venezia è collegata tutti i giorni a Madrid con i nuovi voli di Air Europa. Dall’aeroporto di Bari partono il 5 e il 6 giugno i due nuovi collegamenti di Volotea per Bilbao (lunedì e venerdì) e Malaga (martedì e sabato) e, con Iberia, i nuovi voli per Madrid. Sempre da Bari si vola con Ryanair a Girona (martedì, giovedì e sabato) e a Malaga (mercoledì, giovedì e sabato). Da Cagliari e da Palermo si vola a Madrid ogni lunedì, martedì e giovedì con Iberia, che riattiva le rotte anche da Olbia e da Catania. A Bergamo è previsto un nuovo volo Ryanair dall’estate per Castellón, che sarà effettuato giovedì e domenica. Ryanair inaugura due nuove rotte: da fine aprile Reggio Calabria-Barcellona e Lamezia Terme-Valencia, ogni lunedì e venerdì da giugno. Tra le novità ci sono anche i voli di SkyAlps da Bolzano a Ibiza, il giovedì e la domenica.\r

\r

Oltre alle novità restano confermati tutti i voli che ogni giorno 12 compagnie aeree operano da 28 aeroporti italiani a 22 destinazioni spagnole.","post_title":"Spagna: aumentano del 12% i voli dall'Italia per l'estate in arrivo","post_date":"2024-03-12T10:05:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710237914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 e il mese di gennaio in particolare confermano la parabola positiva della domanda di viaggio: l’ultimo report Iata mostra come la domanda misurata in passeggeri-chilometro, sia aumentata del 16,6% rispetto all'anno precedente, attestatandosi al 99,6% dei livelli di gennaio 2019.\r

\r

A dicembre, il livello di confronto con il 2019 era pari al 97,5%.\r

\r

La capacità totale di gennaio, misurata in chilometri di posti disponibili, è aumentata del 14,1% rispetto all'anno precedente ed è rimasta entro lo 0,5% dei livelli di gennaio 2019.\r

\r

Il traffico internazionale di gennaio è aumentato del 20,8% rispetto al gennaio 2023, con un aumento della capacità del 20,9%. La domanda aerea nazionale totale è aumentata del 10,4%, con una capacità in crescita del 4,6%.\r

\r

\"Il 2024 è iniziato bene nonostante le incertezze economiche e geopolitiche - ha dichiarato il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Mentre i governi cercano di costruire la prosperità nelle loro economie nell'anno elettorale più affollato di sempre, è fondamentale che vedano l'aviazione come un catalizzatore della crescita\".\r

\r

I vettori dell'Asia-Pacifico hanno ancora una volta guidato le altre regioni nella crescita della domanda internazionale, con un aumento del traffico del 45,4% rispetto a gennaio 2023. La capacità è aumentata del 48,1% nel periodo.\r

\r

Il forte tasso di crescita è dovuto principalmente alla Cina, che un anno prima aveva iniziato a rimuovere le restrizioni ai viaggi Covid-19: \"a ripresa delle principali rotte internazionali da/per l'Asia-Pacifico è ancora in ritardo, ma rotte come Asia-Medio Oriente hanno superato i livelli pre-pandemia\".\r

\r

Il traffico e la capacità internazionale dei vettori europei nel gennaio 2024 sono aumentati a due cifre rispetto all'anno precedente e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali.","post_title":"Traffico aereo, prosegue la parabola ascendente della domanda che è al 99,6% dei livelli 2019","post_date":"2024-03-12T09:30:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710235859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti.\r

\r

Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi.\r

\r

Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone.\r

\r

L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello.\r

\r

Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi.\r

\r

Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi.\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili","post_date":"2024-03-12T09:15:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710234917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

\r

Si avvicina una doppia new entry italiana per il gruppo Radisson a Roma e in Sardegna. Nella capitale è in particolare già in calendario per il prossimo 28 marzo l'inaugurazione del Radisson Collection Roma Antica: un 5 stelle da 84 camere ricavato dalla conversione di palazzo Lares Permarini, al civico 46 di via delle Botteghe Oscure. A completare l'offerta della struttura, un centro fitness, una spa, nonché un ristorante e bar all’ultimo piano con vista panoramica. Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, tra maggio e luglio del 2020, sono stati tra l'altro rinvenuti i resti delle mura della Porticus Minucia, con tracce dei marmi policromi che li rivestivano. Gli scavi archeologici e il video multimediale rimarranno visibili a tutti. Il Roma Antica sarà il secondo Radisson Collection nella Città eterna e il sesto in Italia.\r

\r

Ma le novità del brand potrebbero non finire qui. Alla fine dell'anno scorso, infatti, la compagnia alberghiera (OpCo) Fattore Italia ha siglato un contratto di locazione per il sardo Parco Torre di Chia, precedentemente operato da Th Resorts. Si tratta di una proprietà sviluppata su oltre 100 mila metri quadrati attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionarne l'offerta dal segmento midscale a quello a 5 stelle. Tra i progetti in cantiere, c'è anche la realizzazione di una spiaggia attrezzata di circa mille mq. Una volta riaperta, si prevede nel prossimo mese di giugno, la struttura sarà ridenominata Veridia Resort e inclusa proprio nella Radisson Collection. \r

\r

Il gruppo alberghiero che fa capo alla cinese Jin Jiang International Holdings sta d'altronde spingendo moltissimo sull'Italia. Stando a quanto dichiarato recentemente a Pambianco Hotellerie dal vice president business development Italia, Mauro Vinci, ci sarebbero infatti in programma ben sette aperture Radisson nel nostro paese da qui al 2025, per un totale di oltre 1.200 nuove camere.","post_title":"Doppia new entry Radisson a Roma e in Sardegna","post_date":"2024-03-11T12:49:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710161359000]}]}}