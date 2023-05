Philippine Airlines amplierà la flotta lungo raggio con nove Airbus A350-1000 Philippine Airlines ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l’acquisto di nove A350-1000, che saranno impiegati sui collegamenti non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada. Il nuovo aeromobile si aggiungerà ai due A350-900 già in flotta e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l’A350-900, gli A350-1000 del vettore filippino saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Stanley K. Ng, presidente e coo di Philippine Airlines, ha sottolineato come il raggio d’azione dell’A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare tutto l’anno su rotte transpacifiche e transpolari non-stop in entrambe le direzioni. Queste includono alcuni dei voli commerciali più lunghi al mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, Philippine Airline sarà in grado di offrire nuovamente un collegamento diretto dalle Filippine all’Europa. Alla fine di aprile 2023, la Famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, diventando uno degli aeromobili a fusoliera larga di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree e volano principalmente su rotte a lungo raggio. Oltre all’A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, la flotta del vettore include anche gli A330-300 impiegati sui collegamenti per il Medio Oriente, l’Australia e vari punti dell’Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul network domestico e regionale a partire dagli hub di Manila e Cebu.

\r

Il Sudafrica ha accolto 5,8 milioni di turisti da tutto il mondo nel 2022, di cui 4 milioni provenienti dal continente africano: Patricia De Lille, ministro del turismo del paese (nella foto), ha svelato le cifre in occasione dell'Africa's Travel Indaba 2023 attualmente in corso a Durban.\r

\r

\"Per il Sudafrica, abbiamo registrato una crescita incoraggiante nel numero di arrivi turistici tra gennaio e dicembre 2022, raggiungendo i 5,8 milioni, di cui oltre quattro milioni provenienti da Paesi africani. Questo rappresenta un aumento complessivo degli arrivi del 152,6% per il Sudafrica rispetto al 2021. Dopo una ripresa più forte del previsto nel 2022, quest'anno potremmo recuperare il numero di arrivi internazionali ai livelli pre-pandemia\".\r

\r

Il ministro ha ricordato l'introduzione del sistema di visti elettronici in diversi Paesi, tra cui Kenya, Nigeria, Egitto, Etiopia, Uganda, Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Ma facilitare ulteriormente il processo di ottenimento dei visti, il Paese intende estendere il sistema di e-visa ad altri 20 Paesi.\r

\r

La signora Lille si è detta pronta a collaborare con vari partner per ridurre l'elevato costo dei viaggi aerei in Africa, che scoraggia i visitatori e limita la crescita del turismo. Ha parlato di dare priorità alle pratiche di turismo sostenibile che affrontano il cambiamento climatico e proteggono l'ambiente e il patrimonio culturale, promuovendo al contempo lo sviluppo economico.\r

\r

Con la partecipazione di oltre 20 Paesi africani, che presenteranno più di 350 prodotti turistici, l'evento di quest'anno è la rappresentazione a 360 gradi dell'industria turistica africana, con una vasta gamma di offerte. L'edizione 2023 riunisce gli stakeholders dell'industria turistica da tutto il mondo: 1.000 buyer, circa 1.000 espositori, enti di destination marketing, gruppi alberghieri, compagnie aeree, tour operator e 10 enti turistici africani. 18 625 i meeting confermati nel sistema di agenda online.\r

\r

","post_title":"Indaba 2023: il Sudafrica pronto a riguadagnare i flussi turistici pre-pandemia","post_date":"2023-05-10T13:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683724728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippine Airlines ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l'acquisto di nove A350-1000, che saranno impiegati sui collegamenti non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada.\r

\r

Il nuovo aeromobile si aggiungerà ai due A350-900 già in flotta e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l'A350-900, gli A350-1000 del vettore filippino saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Business Class, Premium Economy ed Economy Class.\r

\r

Stanley K. Ng, presidente e coo di Philippine Airlines, ha sottolineato come il raggio d'azione dell'A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare tutto l'anno su rotte transpacifiche e transpolari non-stop in entrambe le direzioni. Queste includono alcuni dei voli commerciali più lunghi al mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, Philippine Airline sarà in grado di offrire nuovamente un collegamento diretto dalle Filippine all'Europa.\r

\r

Alla fine di aprile 2023, la Famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, diventando uno degli aeromobili a fusoliera larga di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree e volano principalmente su rotte a lungo raggio.\r

\r

Oltre all'A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, la flotta del vettore include anche gli A330-300 impiegati sui collegamenti per il Medio Oriente, l'Australia e vari punti dell'Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul network domestico e regionale a partire dagli hub di Manila e Cebu.","post_title":"Philippine Airlines amplierà la flotta lungo raggio con nove Airbus A350-1000","post_date":"2023-05-10T12:30:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683721804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India tornerà a operare la rotta tra Nuova Delhi e Amsterdam, dopo sei anni di assenza dai Paesi Bassi. Dal prossimo 11 giugno la compagnia aerea nazionale indiana effettuerà quattro voli settimanali dall'hub di Delhi verso Schiphol, operati con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati con 18 posti in Business Class e 238 in economy. Le partenze sono previste il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 13.10, con arrivo alle 18.35, mentre i voli di ritorno partiranno dall'aeroporto olandese alle 20.45 per atterrare il giorno successivo alle 8.10.\r

\r

Air India allarga così il network europeo che con Amsterdam sale a otto destinazioni (inclusa Milano Malpensa) con 77 rotazioni settimanali.\r

«Con il lancio di questo nuovo volo non-stop per Amsterdam - ha sottolineato il ceo, Campbell Wilson - Air India espande ulteriormente il network di lungo raggio e offre più opzioni ai suoi clienti. Insieme alle altre tre rotte europee lanciate negli ultimi mesi, e alle altre ancora che verranno, questo volo sostiene il nostro obiettivo di rendere Delhi un importante hub internazionale\".","post_title":"Air India torna dopo sei anni a collegare Nuova Delhi con Amsterdam, dall'11 giugno","post_date":"2023-05-10T10:04:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683713063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha accolto in flotta il suo ventesimo Airbus A350-900. L'aeromobile ha raggiunto l'hub della compagnia con un volo che ha visto l'utilizzo del 30% di Saf, carburante per l'aviazione sostenibile, riducendo così la sua impronta di carbonio e contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo delle \"zero emissioni nette carbonio entro il 2050\". L'aereo trasportava anche 10 tonnellate di carichi umanitari in Etiopia.\r

\r

«Questo è un altro primato storico per Ethiopian Airlines in quanto è il nostro primo volo operato con carburante Saf in collaborazione con Airbus, a dimostrazione del nostro impegno nella realizzazione di un'industria del trasporto aereo sostenibile - ha commentato il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. La spedizione umanitaria trasportata è anche un segno del nostro impegno ad assumerci la nostra responsabilità sociale. Continueremo a investire per adempiere alla nostra responsabilità sociale d'impresa riducendo le emissioni di carbonio e trasportando spedizioni umanitarie».\r

\r

Con la nuova consegna dell'A350, la compagnia aerea africana opera con 144 aeromobili verso oltre 150 destinazioni passeggeri e cargo nazionali e internazionali nei cinque continenti. In flotta ci sono Airbus A350-900, Boeing 737, 777, 787 e Bombardier Dash 8-400 a doppia cabina.","post_title":"Ethiopian Airlines accoglie in flotta il ventesimo Airbus A350-900","post_date":"2023-05-09T12:44:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683636252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445141\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Giordania è la meta a medio raggio preferita dagli italiani[/caption]\r

\r

Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l'operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente.\r

“La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire.\r

\r

","post_title":"Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone","post_date":"2023-05-09T12:24:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683635058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo oltre tre anni di assenza, Ncl torna in Asia con la Norwegian Jewel che salperà da Tokyo il prossimo 19 ottobre. La compagnia offrirà 16 itinerari ricchi di scali che toccheranno 11 Paesi e navigheranno da nove diversi porti di partenza, tra cui Tokyo e Yokohama in Giappone, Taipei (Keelung) a Taiwan, Bangkok (Laem Chabang) in Thailandia, Bali (Benoa) in Indonesia e Kuala Lumpur (Port Klang) in Malesia. Con crociere della durata compresa tra dieci e 14 giorni, la stagione presenta una serie di novità per il brand, tra cui le prime partenze di Ncl da Manila, Filippine e Seoul (Incheon), Corea del Sud, oltre a sei nuovi porti di scalo: Manila, Boracay, Palawan e Salomague nelle Filippine; l'isola di Bintan, in Indonesia; e Hualien a Taiwan.\r

\r

\"Sappiamo che i nostri ospiti non vedono l'ora di tornare in questa incredibile regione e la Norwegian Jewel ha le dimensioni perfette per esplorare i porti meno conosciuti dell'Asia - spiega il managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Ncl, Kevin Bubolz -, offrendo al contempo tutte le facilities che sappiamo essere amate dai nostri ospiti, tra cui la discoteca e lo spettacolo di burlesque, Velvet\".","post_title":"Ncl trona in Asia con la Norwegian Jewel a partire dal prossimo 19 ottobre","post_date":"2023-05-09T09:49:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683625766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyUp Malta ha ottenuto il certificato di operatore aereo nonché la licenza di operatore aereo per poter operare in Europa.\r

\r

«Il marchio SkyUp con dna ucraino è ora internazionale - ha dichiarato Oleksandr Alba, comproprietario di SkyUp Airlines, che in Italia è rappresentata dal gsa Tal Aviation -. Siamo tra i primi a farlo nella storia dell'aviazione ucraina. Per noi, questo significa aprire nuove opportunità e ampliare il business. Ma il nostro obiettivo ambizioso è mostrare al mondo intero che i marchi ucraini possono competere con quelli europei e, a lungo termine, essere riconosciuti come i migliori in Europa e nel mondo grazie a un servizio speciale. Ora, entrando nel mercato internazionale, abbiamo più opportunità per avvicinare ancora di più la vittoria dell'Ucraina. Simbolicamente e volutamente, il primo aereo della flotta della compagnia aerea maltese SkyUp MT è l'aereo con la scritta The Power of Freedom».\r

\r

Infatti la nuova compagnia aerea ha già registrato il primo aeromobile: il Boeing 737-800, che ha ricevuto il marchio di registrazione 9H-SAU, è un velivolo del 2011 con una cabina da 189 posti. Su richiesta della compagnia aerea, sono stati installati sedili Geven moderni e confortevoli. Entro la fine del 2023, SkyUp MT prevede di accogliere in flotta altri aeromobili. Questi velivoli non apparterranno più alla flotta ucraina di SkyUp ma arriveranno con nuovi contratti.\r

\r

","post_title":"SkyUp Malta ottiene il Coa e si prepara a volare in Europa","post_date":"2023-05-08T13:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683551772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_252709\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Cordero di Monterzemolo[/caption]\r

\r

Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021.\r

\r

L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata.\r

Mobilità integrata\r

«Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti».\r

\r

Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. \r

\r

Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo.\r

\r

[caption id=\"attachment_367006\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianbattiasta La Rocca[/caption]\r

Sinergia\r

Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente.\r

\r

Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto.\r

\r

Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia.\r

\r

","post_title":"Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo","post_date":"2023-05-06T07:33:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683358392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 2 mila posti sulle destinazioni chiave della programmazione: Giordania, Malta, Marocco, Portogallo e Turchia. Si snodano da agosto a tutto il mese di ottobre le nuove partenze garantite presentate in questi giorni da King Holidays. \"Un approccio che si sta confermando un fattore trainante sulla stagione estiva - spiega il direttore commerciale del to, Roberto Minardi -. Avendo acquistato con un anno di anticipo i servizi, riusciamo a proporre prezzi molto competitivi, in linea se non inferiori rispetto allo scorso anno. Questa strategia ci ha permesso di fronteggiare gli aumenti generalizzati che stanno colpendo il settore del turismo organizzato, senza scendere a compromessi con la qualità del prodotto e del servizio.\r

\r

Le partenze garantite sull’estate sono ripartite tra gli aeroporti di Milano e Roma, a cui si aggiunge Napoli nel caso di Malta. Le quote si posizionano su un budget che spazia dai mille ai 1.500 euro a persona per i tour guidati sul medio raggio, mentre nel caso dei soggiorni balneari nelle località più economiche si arriva anche a 500 o 600 euro a persona per pacchetti comprensivi di volo, settimana in hotel 3 stelle, trasferimenti e assicurazione.\r

\r

Dopo essere state veicolate in anteprima alle agenzie partner King Royal Club, che al momento rappresentano il 50% della crescita di fatturato del tour operator, le quote sono ufficialmente disponibili sulla piattaforma di prenotazione trade Piter, accessibile dal sito, oltre a essere pubblicate nei cataloghi in corso di distribuzione, per un totale di sei titoli: Giordania, Malta e Turchia già online, a cui si affiancheranno nel corso della prossima settimana Cipro, Marocco e la raccolta dedicata a Spagna, Portogallo e Azzorre.\r

\r

“Rispetto al passato – prosegue Minardi – la domanda sull’estate risulta meno concentrata su agosto: notiamo molte prenotazioni anche nei periodi di spalla, come luglio, settembre e addirittura ottobre, con un advance booking quindi di oltre sei mesi. Si tratta di una tendenza in atto già dalla primavera e ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi mesi”.","post_title":"Minardi, King Holidays: il prodotto partenze garantite ci consente di calmierare i prezzi","post_date":"2023-05-05T09:50:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683280224000]}]}}