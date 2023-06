Palermo: debutta il ‘Genio Express’ che collega città e aeroporto in mezz’ora Mezz’ora di viaggio per raggiungere l’aeroporto di Palermo dal centro città: oggi è possibile grazie al debutto del ‘Genio Express’ di Trenitalia: cinque corse veloci che collegano – nella metà del tempo prima necessario – l’aeroporto “Falcone Borsellino” e la stazione centrale del capoluogo siciliano, con una sola fermata intermedia a Notarbartolo. E’ prevista l’aggiunta di un sesto collegamento che effettuerà anche tutte le altre fermate. Il nuovo servizio, attivo da ieri, 22 giugno, è finanziato con oltre 1 milione di euro dalla Regione Siciliana e prevede tre coppie di treni per operare i sei nuovi collegamenti tra Palermo Centrale e Punta Raisi: cinque veloci che avranno un tempo di viaggio tra i 34 e i 36 minuti, rispetto a quello di un’ora del servizio standard, e un collegamento aggiuntivo che effettuerà tutte le fermate intermedie. Nei festivi saranno garantiti sei collegamenti di tipo veloce. “L’attivazione del “Genio express” è un fondamentale passo in avanti – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – verso quella mobilità veloce di cui hanno bisogno Palermo e il suo aeroporto per raggiungere una reale integrazione nei collegamenti. Le corse programmate, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste da Trenitalia, con fermate nelle altre stazioni del percorso, costituiscono un servizio fondamentale per potenziare l’offerta rivolta a cittadini e turisti che, ne sono certo, manifesteranno il loro gradimento verso questa nuova iniziativa”. I nuovi collegamenti si aggiungono all’offerta del Regionale di Trenitalia per il passante di Palermo che dal lunedì al sabato prevede 73 treni fra Palermo e Punta Raisi, differenziati fra treni semi-veloci e treni che effettuano tutte le fermate intermedie tra origine e destinazione. “Con questo nuovo collegamento veloce dedicato alla Sicilia – ha dichiarato Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia – rafforziamo ulteriormente l’attenzione al cliente e diamo una risposta concreta alle esigenze dei viaggiatori. Il nostro impegno per potenziare l’offerta tra la stazione centrale di Palermo e l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino, contribuirà a promuovere soluzioni integrate di trasporto e consentirà di creare valore aggiunto per l’industria del turismo nell’isola“. Condividi

