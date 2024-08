O’Leary: «La maxi offerta di Wizz Air? E’ solo un inganno di marketing» Senza mezzi termini, Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, ha definito un inganno di marketing l’offerta di Wizz Air secondo cui con il pagamento di 499 euro si potrà volare tutto l’anno sui suoi aerei per soli 9 euro. O’Leary ha indicato il punto critico: l’offerta prevede che i biglietti a 9 euro possono essere acquistati solo tre giorni prima del volo, il che rende difficili i viaggi di andata e ritorno perché il ritorno è sempre in sospeso con tre giorni prima della partenza. Ma O’Leary aggiunge un altro punto di conflitto: da novembre, l’Unione europea ha richiesto a tutte le compagnie aeree di comunicare con i propri passeggeri due giorni prima del volo, il che riduce ulteriormente la finestra a disposizione dei clienti Wizz Air per acquistare i biglietti. Wizz Air ha risposto attraverso Yvonne Moynihan, responsabile di queste questioni presso la compagnia aerea ungherese, la quale ha indicato che “i commenti di O’Leary sono provocatori, ma sono anche errati. La nostra promozione è andata esaurita quasi immediatamente.” Gli è stato chiesto se ci sarebbero stati abbastanza biglietti, al che ha risposto che di solito rimangono sempre dei posti invenduti. Condividi

