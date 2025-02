O’Leary: «Ryanair sarà la prima compagnia a ritornare in Ucraina» O’Leary e Ucraina. Ryanair si prepara a essere la prima compagnia aerea a riprendere i voli per l’Ucraina se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco. La compagnia aerea ha rivelato i piani per riprendere le rotte verso le città di Kiev e Leopoli non appena cesseranno le ostilità. Il ceo della compagnia, Michael O’Leary, ha sottolineato che sono pronti a riattivare i collegamenti aerei. “Vogliamo essere la prima compagnia aerea a tornare in Ucraina.” In effetti, secondo TravelMole, si ritiene che ciò sarà possibile nel giro di poche settimane. Cinque aerei Ryanair ha quindi predisposto un’idea per adattarsi alle nuove circostanze e garantire la riattivazione delle sue rotte. “Abbiamo in programma di dirottare cinque dei nostri aerei dalle basi in tutta Europa. Ad esempio, possiamo cancellare un volo da Stansted alle Isole Canarie e inviarlo invece a Leopoli o Kiev”, ha rivelato. Il suo obiettivo è quello di volare da 25 città in tutta Europa verso l’Ucraina, tra cui il Regno Unito, per conquistare un mercato fermo da più di due anni. “Abbiamo circa 14 milioni di ucraini sparsi in tutta Europa.” Condividi

\r

«Sea punta sempre di più sui collegamenti di lungo raggio e stiamo lavorando su diversi progetti legati alla connettività intercontinentale di qualità, su una crescita selettiva delle rotte, non sulla loro quantità» ha affermato Brunini, sottolineando il trend positivo del 2024 che si è chiuso «con oltre il 10% di crescita a Malpensa e Linate.\r

\r

«I mercati sono in evoluzione, la crescita economia che investe l’area asiatica spinge sempre di più a viaggiare per affari e per turismo e occorre tener conto anche a fronte di fattori come la guerra in Ucraina, che ha ridotto lo spazio aereo del 25%, i collegamenti di lungo raggio nel 2024 hanno registrato un crescita a doppia cifra. Il nostro settore si è dimostrato resiliente, in grado di recuperare e crescere. Siamo più connessi e più competitivi intercettando i flussi di passeggeri e merci dai Paesi più lontani, in scenari che vedono al centro l’Europa con l’Open Sky e in particolare l’Italia che è ancora più aperta alla libertà dei cieli».\r

\r

Spicca l'esempio della Cina, con sole tre destinazioni collegate a Milano nel periodo pre-Covid: «Sea la lavorato sugli accordi bilaterali per ampliare il portafoglio e oggi ha sono undici i collegamenti con città cinesi».","post_title":"Sea Aeroporti: lo sviluppo passa da lungo raggio e qualità delle rotte","post_date":"2025-02-06T09:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738834846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

C'è sempre più Calabria nei piani di sviluppo di Ryanair in Italia: almeno secondo quanto affermato dal ceo, Eddie Wilson, a margine dell'evento “Calabria straordinaria“, organizzato al Parlamento europeo a Bruxelles e dedicato alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della regione.\"Penso che ci saranno altre rotte. Voglio dire, abbiamo già ordinato 340 aerei e non vedo alcun motivo per cui non dovremmo continuare a investire in Calabria. L’Italia è il nostro mercato più grande\".\r

Obiettivo: allungare gli operativi all'inverno\r

E ancora: \"Penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa, completamente sconosciuta al turismo, e per questo credo che siamo solo all’inizio. Abbiamo già annunciato le nuove rotte per quest’anno, ma la chiave è cercare di continuare a farlo anche in inverno. Quindi potrebbero essere annunciate altre rotte.\r

\r

Wilson ha ricordato come la low cost sia passata dal disporre di un solo aereo a Lamezia, a un totale di \"quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. E’ una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership\".\r

\r

Alla base dello sviluppo l’abolizione dell’addizionale municipale \"che ha portato alla partnership con la Regione. Siamo stati in grado di sbloccare questo enorme potenziale nella Regione. Quest’anno porteremo 2,8 milioni di passeggeri in Calabria, creando collegamenti con nove capitali europee, molte delle quali con voli giornalieri\".\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair investe sulla Calabria: \"E' una delle destinazioni più nuove in Europa\"","post_date":"2025-02-05T09:22:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738747370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Trapani Birgi ha confermato per il secondo anno di fila il superamento del milione di passeggeri, dato che appariva quasi un traguardo irraggiungibile fino a qualche tempo fa e che a causa dell’esubero di passeggeri dell’emergenza Fontanarossa nel 2023 e della chiusura di un mese per il rifacimento della pista nel 2024. Eventi che si ripercuotono con un segno negativo nel raffronto tra i bilanci.\r

\r

Nel dettaglio, il totale ha raggiunto quota 1.074.939 passeggeri con un - 19% rispetto al 2023, in cui ha toccato quota 1.332.368, ma con un + 22% rispetto al 2022, in cui la cifra era di 891.670 passeggeri. Ancor più significativa è la crescita dello scalo se si considera che nel 2021 il numero dei passeggeri era di 427.893 con un + 151% di crescita.\r

\r

Per prendere la data di riferimento significativa pre Covid nel settore aeronautico, rispetto al 2019 la crescita è del 161%. Lo scalo veniva, allora, da una crisi che sembrava irreversibile e viaggiava sui 411.438 passeggeri. Dal 2018 in poi, il nuovo management ha innescato una svolta con il recupero dei rapporti con Ryanair e il risanamento del bilancio che, per la prima volta nel 2023, ha chiuso in positivo e che, nel 2024, confermerà lo stesso trend.\r

\r

«Siamo abituati a ragionare con i numeri a farli quadrare e a farli crescere – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, il -19% di quest’anno nel consuntivo pubblicato da Assaeroporti, ci spinge a voler dare una lettura più approfondita che va al di là nei numeri, nel rispetto non tanto e non solo del nostro instancabile lavoro ma del personale che lavora in Airgest che non si è risparmiato un solo istante in questi anni e, soprattutto, del nostro socio di maggioranza, la Regione Siciliana, che ha creduto e investito nell’aeroporto di Trapani, con imprescindibili ricadute positive nell’economia del territorio».\r

\r

Il differenziale tra il 2023 e il 2024 è dovuto, quindi, al numero dei passeggeri dirottati da Catania per l’incendio a Fontanarossa, dal 17 luglio al 06 agosto, circa 126.000, sommati a quelli persi per la chiusura al traffico del Vincenzo Florio per i lavori di rifacimento della pista, dal 25 febbraio al 16 marzo, stimabili in circa 30/40 mila. Inoltre, nel 2024 rispetto al 2023 c’è stata una riduzione dell’operativo dei voli di Ryanair.\r

\r

«Pertanto - conclude Ombra - il divario tra i numeri è viziato dalla chiusura di Catania nel 2023 e da quella di Birgi nel 2024. Senza questi fattori eccezionali la differenza delle due performance sarebbe intorno al 7%, cioè un calo fisiologico. Come vertici stiamo operando – conclude - per la crescita dello scalo e per gettare solide fondamenta per il prossimo triennio, provando ad attirare sempre un maggior numero di vettori».\r

\r

","post_title":"Trapani: l'aeroporto continua a volare oltre il milione di passeggeri all'anno","post_date":"2025-02-05T09:00:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738746029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli.\r

\r

Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo.\r

Alleanza e programma\r

Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam.\r

\r

Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.\r

\r

Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino a un certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo.\r

\r

ga","post_title":"Accordo Ita-Lufthansa. Qualcuno fa il maestro e qualcun altro fa l'alunno","post_date":"2025-02-04T11:28:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738668536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aggiunge quattro nuove rotte da Bruxelles-Charleroi per l'estate 2025: tra queste ben due sono verso l'Italia e precisamente Roma Fiumicino e Salerno; le altre sono Katowice e Nea Anchialos.\r

\r

«Purtroppo anche quest'anno non cresceremo a Zaventem, il principale scalo belga, sempre perché continua ad aumentare le sue tasse aeroportuali nonostante il traffico non sia tornato a livelli pre-Covid. E' completamente ingiustificato\" ha dichiarato il ce del gruppo irlandese, Michael O'Leary.\r

\r

«Accogliamo con grande favore il rapporto Draghi, che per la prima volta in circa un decennio ha focalizzato l'attenzione europea su come dobbiamo essere più competitivi\", l'Ue deve attuare \"una riforma del traffico aereo\" e \"tagliare o eliminare le tasse sull'aviazione»\r

\r

Per migliorare la vita dei cittadini «dobbiamo rendere quei paesi e Stati alla periferia dell'Europa, come Irlanda, Portogallo, Malta, Grecia, Polonia e i Paesi scandinavi più accessibili riducendo il costo dei viaggi aerei» ha sottolineato O'Leary, citando poi gli esempi positivi di chi ha abolito le tasse per il settore, come «Svezia e Ungheria».\r

\r

«Tre regioni italiane hanno eliminato la tassa comunale e sono state premiate con una crescita molto forte» e cioè Friuli, Abruzzo e Calabria.","post_title":"Ryanair, poker di nuove rotte da Bruxelles tra cui Roma e Salerno","post_date":"2025-02-03T09:36:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738575410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo.\r

\r

La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi.\r

\r

Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo.","post_title":"Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra","post_date":"2025-01-29T09:31:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738143092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_468029\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption]\r

\r

Tornano gradualmente, ma costantemente, i collegamenti aerei fra Italia e Israele. Dallo scorso 16 gennaio WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali.\r

\r

\r

A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (fino a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Venezia; oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir continueranno a operare i propri voli diretti da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.\r

\r

Dallo scorso 22 gennaio anche BlueBird Airways opera da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano Bergamo, dal 24 giugno al 18 ottobre 2025.\r

\r

L'operativo di Ita Airways tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion prevede un volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, cui si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025.\r

\r

Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso.\r

\r

EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Malpensa e Tel Aviv dal prossimo giugno, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025.\r

\r

Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare con Swiss, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv.\r

\r

«Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele - ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la Bit per incontrare il pubblico italiano, to ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica». ","post_title":"Italia-Israele: progressivo ripristino dei collegamenti aerei diretti","post_date":"2025-01-27T10:50:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737975046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercoledì scorso, all'età di 67 anni, ci ha lasciati Giampiero Urso, proprietario di Picchiotours, operatore turistico pugliese di Latiano, in provincia di Brindisi. A darne notizia è stato il figlio, Nicola Urso, anch'egli impegnato nel tour operator di famiglia, uno dei marchi storici del turismo incoming Sud Italia, specializzato nel segmento gruppi terza età. Professionista che ha dedicato la propria vita al turismo, Giampiero Urso è stato un punto di riferimento per numerose aziende pugliesi della filiera dell'ospitalità, rappresentando una pietra miliare nella costruzione della destinazione turistica Puglia.\r

\r

Una guida per numerosi manager attualmente presenti sulla scena turistica nazionale, tra cui Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer, che ha dichiarato: \"Perdere il proprio mentore, ma soprattutto un fraterno amico, con uno spessore morale e umano come quello di Giampiero, è un dolore immenso. Ricordare la sua dedizione e i suoi insegnamenti professionali è l'unico modo che conosco per onorarne la memoria. A Sandra, Nicola e Francesca il mio abbraccio e la mia totale vicinanza\". La redazione e gli uffici di Travel Quotidiano si uniscono al cordoglio di familiari e colleghi","post_title":"Se ne è andato Giampiero Urso, titolare del to pugliese Picchiotours","post_date":"2025-01-27T09:59:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737971970000]}]}}