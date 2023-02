Norwegian rinnova il programma fedeltà: tutte le novità dal 28 marzo prossimo Norwegian ha rinnovato il programma fedeltà. Dal prossimo 28 marzo Norwegian Reward avrà un nuovo look e nuovi vantaggi per gli iscritti. Tra le novità, è previsto che i membri Reward riceveranno un nuovo vantaggio per ogni ottavo volo effettuato nell’arco di 12 mesi, compresi gli scali. Il primo vantaggio è sempre il 2% di CashPoint extra su tutti i biglietti aerei Norwegian. Dopo gli otto voli successivi, i soci potranno scegliere quale vantaggio desiderano ottenere. Oltre a scegliere tra il bagaglio registrato gratuito, la prenotazione del posto, il Fast Track o un guadagno aggiuntivo del 2% di CashPoint, i soci possono ora scegliere di richiedere un bagaglio a mano come futuro vantaggio. Nei prossimi due mesi, Norwegian lancerà anche diversi vantaggi unici per i viaggiatori più assidui: i passeggeri con 32 voli o più nell’arco di 12 mesi avranno accesso a tutti i vantaggi del programma Reward, oltre ad alcuni nuovi ed esclusivi plus. Tra questi caffè e tè gratuiti a bordo dei voli con catering, imbarco prioritario, nessuna data di scadenza per i CashPoint e servizio clienti prioritario. Gli iscritti al Norwegian Reward continuano a guadagnare CashPoint ogni volta che volano con la compagnia, effettuano un acquisto presso uno dei partner del progreamma o utilizzano la carta di credito Norwegian. Il numero di CashPoint che i passeggeri guadagnano sui loro voli dipende dal tipo di biglietto e precisamente: 1% CashPoint sui biglietti LowFare; 2% CashPoints sui biglietti LowFare+; 5% CashPoint sui biglietti Flex.

