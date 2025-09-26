Norwegian ordina altri 30 Boeing 737 Max 8 Norwegian amplia la flotta esercitando l’opzione di acquisto per ulteriori 30 Boeing 737 Max 8, portando il totale degli ordini fermi a 80 velivoli. In relazione all’esercizio dell’opzione, Norwegian e Boeing hanno concordato di modificare alcune date di consegna, con l’ultimo aeromobile dell’ordine ora previsto per la consegna nel 2031. L’ampliamento dell’ordine sottolinea la crescita prevista per la compagnia aerea nei prossimi anni: la tabella di consegna aggiornata garantisce un ricambio efficiente ed equilibrato della flotta, in stretta sintonia con le scadenze dei contratti di leasing e gli sviluppi del mercato. Per i passeggeri, i nuovi aeromobili rappresentano un viaggio più confortevole con cabine più silenziose e minori emissioni. Allo stesso tempo, l’ordine rafforzerà ulteriormente la strategia di Norwegian in materia di flotta, garantendo macchine più moderne ed efficienti dal punto di vista dei consumi, con costi operativi inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Condividi

