Norwegian acquista dieci B737-800 attualmente operativi in leasing Norwegian ha raggiunto un’intesa per l’acquisto di dieci Boeing 737-800 che attualmente fanno parte della sua flotta in leasing, con una transazione dovrebbe concludersi nel trimestre in corso (entro fine marzo). «Le condizioni complessive sono interessanti per Norwegian e la transazione si inserisce bene nella nostra strategia di flotta e proprietà a lungo termine – spiega il ceo, Geir Karlsen -. Gli aeromobili acquisiti sono parte integrante della flotta esistente di Norwegian e, grazie a questa operazione, continueranno a operare sul nostro network in crescita. In questo modo potremo risparmiare sui costi sia a breve che a lungo termine, oltre a fornire una maggiore flessibilità per la pianificazione futura della flotta». La compagnia spiega di essere in procinto di assicurarsi un finanziamento a lungo termine dopo il completamento dell’operazione attraverso una combinazione di accordi di finanziamento. Condividi

Prima e dopo la Seconda guerra mondiale, si dedicò in particolare alla costruzione di edifici residenziali, al finanziamento di aziende commerciali e all’avvio di un’industria di esportazione di guanti. La gestione dell'albergo Albion-Mediterraneo, sul Lungarno Acciaiuoli, segnò il suo ingresso nel mondo dell’ospitalità, anche se purtroppo la struttura venne distrutta durante la guerra. Nonostante questa perdita, Innocenti non si lasciò scoraggiare: acquistò l'albergo Patria, che nel 1982 sarebbe diventato l'hotel Calzaiuoli, e successivamente concepì e costruì il Grande Hotel Mediterraneo, inaugurato nel 1955. Situato in posizione strategica sul Lungarno del Tempio a Firenze, l’hotel divenne rapidamente uno dei più grandi complessi alberghieri d’Italia, con 340 camere e 620 posti letto. In occasione di questo significativo settantesimo anniversario, FH55 Hotels non celebra però solo la propria storia, ma anche le persone che ne hanno fatto parte: dipendenti, collaboratori e ospiti. Perché questo anniversario non è solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza. A conferma di ciò, il gruppo ha ottenuto le certificazioni Uni En Iso 9001, 14001 e 45001 per la sostenibilità ambientale e la sicurezza. [gallery ids="485720,485721,485722,485723,485724,485725"] [post_title] => Fh55 Hotels celebra i propri primi 70 anni [post_date] => 2025-03-03T10:01:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740996118000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha raggiunto un'intesa per l'acquisto di dieci Boeing 737-800 che attualmente fanno parte della sua flotta in leasing, con una transazione dovrebbe concludersi nel trimestre in corso (entro fine marzo). «Le condizioni complessive sono interessanti per Norwegian e la transazione si inserisce bene nella nostra strategia di flotta e proprietà a lungo termine - spiega il ceo, Geir Karlsen -. Gli aeromobili acquisiti sono parte integrante della flotta esistente di Norwegian e, grazie a questa operazione, continueranno a operare sul nostro network in crescita. In questo modo potremo risparmiare sui costi sia a breve che a lungo termine, oltre a fornire una maggiore flessibilità per la pianificazione futura della flotta». La compagnia spiega di essere in procinto di assicurarsi un finanziamento a lungo termine dopo il completamento dell'operazione attraverso una combinazione di accordi di finanziamento. [post_title] => Norwegian acquista dieci B737-800 attualmente operativi in leasing [post_date] => 2025-03-03T09:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740995170000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Iag 2024 con un altro trimestre redditizio, che consente di archiviare l'intero esercizio con un utile netto in crescita del 5,5% a 2,8 miliardi di euro. Aumento significativo anche l’utile operativo, con un +26,7% a 4,4 miliardi di euro nei 12 mesi. In particolare, la sola British Airways ha centrato un utile operativo in crescita del 4% nell’ultimo anno, grazie a una trasformazione da 7 miliardi di sterline che ha incrementato i risultati del vettore più importante del gruppo. Balzo in avanti del 9% per il fatturato che è salito a 32,1 miliardi di euro di cui soltanto dell’11% nell’ultimo trimestre con 122 milioni di passeggeri trasportati di cui 63 milioni in Europa. Luis Gallego, ceo del gruppo, sottolinea le forti performance dei mercati transatlantici e intraeuropei oltre al suo continuo sforzo di trasformazione come fattori chiave per la sua performance positiva nonché per l'ottimismo del gruppo sul potenziale di guadagno nel 2025 e oltre. I viaggi per vacanze rimangono ben sostenuti anche quest’anno, uin aumento anche il business travel , anche se non sono tornati ai livelli precedenti al Covid 19. Per l’anno in corso, Iag prevede la consegna di 26 aeromobili, di cui due wide-body e dieci A321Xlr. [post_title] => Gruppo Iag: balzo in avanti dei profitti nel 2024 [post_date] => 2025-03-03T09:36:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740994584000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest'ultima di aeromobili e dipendenti. Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo - tra cui un 767F e 10 747F - e 800 dipendenti della divisione merci. Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari). La cessione dell'unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l'approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air. La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l'Europa e delle attività cargo di Asiana. Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all'acquisizione delle attività cargo di Asiana. L'operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta. [post_title] => Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon [post_date] => 2025-03-03T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740993324000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485696" align="alignleft" width="300"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption] Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato. Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato. [post_title] => A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana [post_date] => 2025-02-28T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740749559000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi passi in avanti per l'iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea. Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell'interesse per i collegamenti con il Sud America. Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l'hub di Lisbona. E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c'è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara. [post_title] => Tap si avvicina alla privatizzazione: la competizione fra i tre big europei [post_date] => 2025-02-28T11:31:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740742274000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking. La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe. [post_title] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan [post_date] => 2025-02-28T11:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740741469000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporto di Trapani sempre più green grazie alla partnership con Engie che porta avanti il progetto dei lavori di riqualificazione energetica dello scalo. Annunciati nel 2022, iniziati nel 2023, nell’arco di poco più di un anno, tutti gli interventi sono stati portati a termine nei tempi stabiliti. Il contratto tra Engie e il Vincenzo Florio prevedeva mirati interventi di efficientamento energetico e riqualificazione, oltre la gestione degli impianti dell’intera struttura: illuminazione, climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria. È stato installato un impianto fotovoltaico di 300mq, con 143 moduli, sul tetto del terminal dell’aeroporto, con una potenza di 50kWp, che produce circa 75.000 kWh/anno di energia elettrica, destinata all’autoconsumo dell’aeroporto. "Orgogliosi di aver sottoscritto uno dei primi partenariati pubblico-privato in ambito di efficienza energetica nel settore aeroportuale – ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, e anche per la riqualificazione di un intero corpo di fabbrica sito nello spazio aeroportuale, precedentemente in disuso, e oggi utilizzato oltre che per i servizi aeroportuali anche quale centrale operativa per il monitoraggio degli impianti. I lavori sono stati eseguiti senza mai interrompere lo svolgimento delle attività aeroportuali, garantendo sempre la piena funzionalità dei servizi”. [post_title] => L'aeroporto di Trapani avanza lungo la rotta green in partnership con Engie [post_date] => 2025-02-28T10:43:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740739395000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024. Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti. Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali. La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024. Milano: niente più voli a Malpensa In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva. Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024. [post_title] => Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate [post_date] => 2025-02-28T10:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740738848000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norwegian acquista dieci b737 800 attualmente operativi in leasing" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2860,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un traguardo che rappresenta decenni di dedizione al settore alberghiero. Il gruppo Fh55 Hotels celebra il suo settantesimo anniversario rendendo omaggio al fondatore, Dino Innocenti. Nato a Firenze il 20 gennaio 1902, Innocenti intraprese il proprio percorso professionale a soli 15 anni, lavorando nella bottega del padre. Dopo aver prestato servizio militare, nel 1925 avviò un’attività commerciale propria, specializzandosi nella fornitura di materie prime per manufatti artigianali, nello specifico ricami destinati all’esportazione. Superando difficoltà personali e professionali, Innocenti continuò a diversificare e far crescere la propria azienda. Prima e dopo la Seconda guerra mondiale, si dedicò in particolare alla costruzione di edifici residenziali, al finanziamento di aziende commerciali e all’avvio di un’industria di esportazione di guanti.\r

\r

La gestione dell'albergo Albion-Mediterraneo, sul Lungarno Acciaiuoli, segnò il suo ingresso nel mondo dell’ospitalità, anche se purtroppo la struttura venne distrutta durante la guerra. Nonostante questa perdita, Innocenti non si lasciò scoraggiare: acquistò l'albergo Patria, che nel 1982 sarebbe diventato l'hotel Calzaiuoli, e successivamente concepì e costruì il Grande Hotel Mediterraneo, inaugurato nel 1955. Situato in posizione strategica sul Lungarno del Tempio a Firenze, l’hotel divenne rapidamente uno dei più grandi complessi alberghieri d’Italia, con 340 camere e 620 posti letto.\r

\r

In occasione di questo significativo settantesimo anniversario, FH55 Hotels non celebra però solo la propria storia, ma anche le persone che ne hanno fatto parte: dipendenti, collaboratori e ospiti. Perché questo anniversario non è solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza. A conferma di ciò, il gruppo ha ottenuto le certificazioni Uni En Iso 9001, 14001 e 45001 per la sostenibilità ambientale e la sicurezza.\r

\r

[gallery ids=\"485720,485721,485722,485723,485724,485725\"]","post_title":"Fh55 Hotels celebra i propri primi 70 anni","post_date":"2025-03-03T10:01:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740996118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha raggiunto un'intesa per l'acquisto di dieci Boeing 737-800 che attualmente fanno parte della sua flotta in leasing, con una transazione dovrebbe concludersi nel trimestre in corso (entro fine marzo).\r

\r

«Le condizioni complessive sono interessanti per Norwegian e la transazione si inserisce bene nella nostra strategia di flotta e proprietà a lungo termine - spiega il ceo, Geir Karlsen -. Gli aeromobili acquisiti sono parte integrante della flotta esistente di Norwegian e, grazie a questa operazione, continueranno a operare sul nostro network in crescita. In questo modo potremo risparmiare sui costi sia a breve che a lungo termine, oltre a fornire una maggiore flessibilità per la pianificazione futura della flotta».\r

\r

La compagnia spiega di essere in procinto di assicurarsi un finanziamento a lungo termine dopo il completamento dell'operazione attraverso una combinazione di accordi di finanziamento.\r

\r

","post_title":"Norwegian acquista dieci B737-800 attualmente operativi in leasing","post_date":"2025-03-03T09:46:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740995170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Iag 2024 con un altro trimestre redditizio, che consente di archiviare l'intero esercizio con un utile netto in crescita del 5,5% a 2,8 miliardi di euro. Aumento significativo anche l’utile operativo, con un +26,7% a 4,4 miliardi di euro nei 12 mesi.\r

\r

In particolare, la sola British Airways ha centrato un utile operativo in crescita del 4% nell’ultimo anno, grazie a una trasformazione da 7 miliardi di sterline che ha incrementato i risultati del vettore più importante del gruppo.\r

Balzo in avanti del 9% per il fatturato che è salito a 32,1 miliardi di euro di cui soltanto dell’11% nell’ultimo trimestre con 122 milioni di passeggeri trasportati di cui 63 milioni in Europa.\r

Luis Gallego, ceo del gruppo, sottolinea le forti performance dei mercati transatlantici e intraeuropei oltre al suo continuo sforzo di trasformazione come fattori chiave per la sua performance positiva nonché per l'ottimismo del gruppo sul potenziale di guadagno nel 2025 e oltre.\r

\r

I viaggi per vacanze rimangono ben sostenuti anche quest’anno, uin aumento anche il business travel , anche se non sono tornati ai livelli precedenti al Covid 19.\r

\r

Per l’anno in corso, Iag prevede la consegna di 26 aeromobili, di cui due wide-body e dieci A321Xlr.\r

\r

","post_title":"Gruppo Iag: balzo in avanti dei profitti nel 2024","post_date":"2025-03-03T09:36:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740994584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest'ultima di aeromobili e dipendenti.\r

\r

Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo - tra cui un 767F e 10 747F - e 800 dipendenti della divisione merci.\r

\r

Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari).\r

\r

La cessione dell'unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l'approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air.\r

\r

La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l'Europa e delle attività cargo di Asiana.\r

\r

Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all'acquisizione delle attività cargo di Asiana. L'operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta.","post_title":"Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon","post_date":"2025-03-03T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740993324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption]\r

\r

Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato.\r

\r

Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato.","post_title":"A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana","post_date":"2025-02-28T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740749559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi passi in avanti per l'iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea.\r

\r

Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell'interesse per i collegamenti con il Sud America.\r

\r

Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l'hub di Lisbona.\r

\r

E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c'è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara.","post_title":"Tap si avvicina alla privatizzazione: la competizione fra i tre big europei","post_date":"2025-02-28T11:31:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740742274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking.\r

\r

La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe\", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe.","post_title":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan","post_date":"2025-02-28T11:17:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740741469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporto di Trapani sempre più green grazie alla partnership con Engie che porta avanti il progetto dei lavori di riqualificazione energetica dello scalo. Annunciati nel 2022, iniziati nel 2023, nell’arco di poco più di un anno, tutti gli interventi sono stati portati a termine nei tempi stabiliti. \r

\r

Il contratto tra Engie e il Vincenzo Florio prevedeva mirati interventi di efficientamento energetico e riqualificazione, oltre la gestione degli impianti dell’intera struttura: illuminazione, climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria. È stato installato un impianto fotovoltaico di 300mq, con 143 moduli, sul tetto del terminal dell’aeroporto, con una potenza di 50kWp, che produce circa 75.000 kWh/anno di energia elettrica, destinata all’autoconsumo dell’aeroporto.\r

\r

\"Orgogliosi di aver sottoscritto uno dei primi partenariati pubblico-privato in ambito di efficienza energetica nel settore aeroportuale – ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, e anche per la riqualificazione di un intero corpo di fabbrica sito nello spazio aeroportuale, precedentemente in disuso, e oggi utilizzato oltre che per i servizi aeroportuali anche quale centrale operativa per il monitoraggio degli impianti. I lavori sono stati eseguiti senza mai interrompere lo svolgimento delle attività aeroportuali, garantendo sempre la piena funzionalità dei servizi”.","post_title":"L'aeroporto di Trapani avanza lungo la rotta green in partnership con Engie","post_date":"2025-02-28T10:43:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740739395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024.\r

\r

Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti.\r

\r

Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali.\r

\r

La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024.\r

Milano: niente più voli a Malpensa\r

In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva.\r

\r

Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024.","post_title":"Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate","post_date":"2025-02-28T10:34:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740738848000]}]}}