Norse Atlantic collegherà anche Parigi e Berlino a Miami, dal prossimo dicembre Norse Atlantic Airways amplia il network invernale con l’introduzione di nuovi collegamenti da Parigi e Berlino verso Miami: il volo dalla capitale francese decollerà l’11 dicembre 2023 con quattro frequenze alla settimana; quello dalla Germania sarà invece attivo dal 15 dicembre 2023, una volta alla settimana. “Miami è da tempo riconosciuta come una località ricercata per il sole invernale e siamo lieti di collegare ancora più città europee a questa vivace destinazione – ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Grazie a Norse Atlantic ora ci sono collegamenti aerei diretti a prezzi accessibili da Parigi, Berlino, Londra e Oslo per Miami durante tutta la stagione invernale, il che significa che un maggior numero di viaggiatori potrà sperimentare queste destinazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner configurati con due classi di servizio, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l’opzione economica, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità del biglietto. Condividi

